Dalia Durán al ser consultada sobre sentencia de 21 años para John Kelvin: “Es muy doloroso”

Dalia Durán se refirió a la sentencia de John Kelvin. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Dalia Durán estuvo presente en la lectura de sentencia contra John Kelvin, donde el juzgado determinó que debía pasar 21 años en la cárcel por el delito de agresión física y violación contra su esposa. Pese a que la cubana dio marcha atrás en su demanda por abuso sexual, finalmente no fue escuchada.

Como se recuerda, la exconductora de televisión señaló en la audiencia que fue mal asesorada por su exabogado y que por ello pidió una extensión de la demanda, mintiendo al momento de decir que fue violada por el cantante de cumbia la noche que la agredió.

“Lamentablemente, yo estuve mal informada, hice la ampliación de una denuncia que nunca debía hacer porque no estaban informada totalmente de lo que conllevaba este tipo de denuncias. Yo después vengo a tomar conciencia de todo lo que había ocasionado con una ampliación después de dos días ”, dijo.

Luego de conocerse la sentencia contra el cantante de cumbia, la cámaras de Amor y Fuego fueron a buscar a Dalia Durán para saber su opinión al respecto, pues se mostró afectada al saber que el papá de sus hijos estaría encerrado durante varios años.

La cubana al ser abordada por el reportero se negó a conversar, señalando que en su momento hablaría sobre todo lo que ha sucedido; sin embargo, ella no pudo evitar comentar que se encuentra viviendo un momento bastante doloroso por John Kelvin.

“¿Cuál va ser tu actuar? Nada, en su momento voy a hablar. Ahorita de verdad no, nos encontramos en una situación muy bonita que digamos, es muy doloroso para todos y prefiero guardar silencio por el momento ”, dijo.

Asimismo, Dalia Durán volvió a aclarar que no tiene ninguna comunicación con John Kelvin desde que ingresó a la cárcel. “ No, yo no, no tengo comunicación con él ”, señaló bastante seria antes de ingresar a un taxi.

La cubana se mostró afectada luego de conocer que el papá de sus hijos pasará 21 años en la cárcel. Ella afirmó no tener comunicación con John Kelvin.

JOHN KELVIN NEGÓ HABER AGREDIDO SEXUALMENTE A DALIA DURÁN

Durante la audiencia, John Kelvin se mostró arrepentido de lo que hizo contra su esposa, sin embargo, negó ser responsable de violencia sexual, aunque admitió que sí la golpeó hasta dejarla casi inconsciente.

“Jamás he estado inmerso en esta situación con mi esposa y madre de mis 4 hijos. Me siento muy arrepentido, muy apenado por el delito de violencia familiar. Sí, soy culpable, pero por el delito de violación sexual no. Violación nunca hubo, señores magistrados ”, se le escucha decir en un extracto difundido en el programa Magaly TV La Firme.

