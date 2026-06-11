Mónica Torres rompe el silencio en 'La Granja VIP' y aclara por qué temió una ruptura con Carlos, el hijo de Eva Ayllón: "Me asustó"

Mónica Torres aclaró que su relación con Carlos Ayllón sigue adelante tras semanas de silencio durante su encierro en 'La Granja VIP'.

Tres meses de aislamiento dentro de ‘La Granja VIP’ pusieron a prueba la relación de Mónica Torres con el músico Carlos Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón. La actriz, que llegó a la recta final del reality de Panamericana Televisión, reconoció en una entrevista con el conductor Adolfo Aguilar que hubo semanas en las que la falta de contacto con su pareja la preocupó seriamente.

“Hubo un silencio sísmico que me asustó, yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya sé qué pasó! ¡Ya entendí qué pasó!”, confesó. Torres explicó que la ausencia de mensajes coincidió con un período de alta actividad para el músico: la llegada de sus hijos desde Estados Unidos y una agenda de compromisos profesionales que absorbieron su atención. La actriz relató con humor la angustia que vivió durante esas semanas.

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“Era porque sus hijos estaban viniendo de Estados Unidos, entonces su cabeza estaba en eso, entonces por eso no sabía mucho, aparte había tenido una gira, entonces yo decía: ¿Ha llamado? ¿Me ha mandado un mensaje? ¡Algo por favor! Que me mande aunque sea un pajarito, una paloma mensajera”, declaró entre risas.

Un reencuentro en la jornada electoral que despejó las dudas

La incertidumbre se disipó el 7 de junio, cuando los participantes del reality salieron temporalmente del encierro para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Fue en ese momento cuando Torres y Ayllón se vieron por primera vez tras semanas de distancia. El músico la esperó en su centro de votación, un gesto que la actriz describió como emocionante.

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La actriz Mónica Torres confiesa en una entrevista el momento de angustia que vivió al no tener noticias de su pareja, Carlos. Descubre la tierna y divertida razón detrás de su preocupación. Video: TikTok @josepastord

“Pero no, ya sí justo estuvo en la mesa de votación esperándome, fue muy lindo. Todo bien”, relató. Con esa declaración, Torres descartó cualquier ruptura y reafirmó que la relación, que lleva más de cuatro años, continúa sólida. La actriz también recordó que el encierro en el reality le había impedido compartir fechas importantes con su pareja.

“No había dimensionado que nuestro aniversario lo iba a pasar acá, he pasado acá su cumpleaños, el Día de la Madre, ahora nuestro aniversario. Qué horrible no saber nada, tenemos cuatro años”, había señalado semanas antes dentro del programa.

La dinámica de la semana final en el reality

Las declaraciones de Torres sobre su vida sentimental llegaron en medio de la recta final de ‘La Granja VIP’, que definirá a su ganador este sábado 13 de junio con un premio de S/100.000. En el programa, Torres también fue testigo de una nueva tensión entre sus compañeros Pamela López y Paul Michael, el primer clasificado a la gran final.

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El miércoles 10 de junio ambos protagonizaron un enfrentamiento luego de que Michael, en su condición de capataz, le recordara a López que no podía ingresar a su habitación. “¿Es en serio lo que me estás diciendo? Te estás desorientando. Ubícate, Paul. No has ganado a nadie ni porque seas capataz”, respondió López.

Mónica Torres contó detalles de su historia de amor con Carlos Ayllón y lo significa para su vida. Infobae Perú: Pilar Cuya.

Más tarde, en la cocina, Torres escuchó el relato de su compañera y le aconsejó que priorizara su propio bienestar. López, por su parte, señaló que Michael “se está desubicando porque ya está en la final”, de acuerdo con la misma fuente.

Los seis semifinalistas que disputan el título son Torres, López, Michael, Shirley Arica, Cri Cri y Gabriela Herrera. Uno de ellos no llegará a la gran final del sábado, tras la placa de eliminación del viernes 12 de junio.

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