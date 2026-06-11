Oleaje anómalo en costa peruana se extenderá hasta el 17 de junio: Marina e Indeci alertan por riesgos en playas y puertos

Vocero de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú explica las causas meteorológicas de los fuertes oleajes que afectan la costa. El fenómeno se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, provocando daños en diversos puertos.

El mar peruano continuará presentando condiciones inusuales durante los próximos días. La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú advirtió que el oleaje anómalo persistirá a lo largo de todo el litoral nacional y podría extenderse hasta el 17 de junio, generando riesgos para pescadores, bañistas y poblaciones ubicadas cerca de la franja costera.

La alerta se produce luego de varios días marcados por el fuerte impacto de las olas en distintas regiones del país. El fenómeno ya provocó inundaciones en zonas urbanas cercanas al mar, restricciones en actividades portuarias y el cierre preventivo de decenas de terminales marítimos. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la ciudadanía a evitar exponerse al mar y seguir las recomendaciones de las autoridades para prevenir accidentes y daños materiales.

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¿Cómo evolucionará el oleaje en el litoral peruano?

Efectos del oleaje anómalo en el norte del Perú - Agencia Andina

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 023 emitido por la Dihidronav, el comportamiento del mar variará según cada tramo de la costa, aunque el fenómeno permanecerá activo durante toda la semana.

En el litoral norte, el oleaje de ligera intensidad continuará presentándose de manera persistente. Mientras tanto, en el litoral centro, donde se ubican regiones como Lima y Callao, las condiciones pasarán de ligeras a moderadas desde la tarde del lunes 15 de junio, para luego disminuir nuevamente a intensidad ligera durante la tarde del martes 16.

Una situación similar ocurrirá en el litoral sur. Las olas incrementarán su intensidad a moderada a partir de la tarde del 15 de junio y recién volverán a niveles ligeros durante la noche del 16. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo constante debido a que las condiciones oceánicas podrían seguir generando efectos en diversas zonas costeras hasta el 17 de junio.

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La advertencia se conoce pocos días después de que la Marina de Guerra informara que el fenómeno alcanzó su punto más intenso entre la noche del 7 y la mañana del 8 de junio. Durante ese periodo se registraron incidentes en diferentes puntos del país, incluyendo la desaparición de dos pescadores frente al puerto de Pisco, situación que activó operaciones de búsqueda y rescate por parte de las autoridades marítimas.

Según explicó la Marina, el fenómeno está relacionado con cambios en las condiciones atmosféricas del Pacífico Sur. El debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y la presencia de sistemas de bajas presiones polares han favorecido la generación de fuertes vientos y el desplazamiento de oleajes desde el suroeste hacia la costa peruana.

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Las zonas con puertos y playas orientadas hacia esa dirección son las más vulnerables al impacto de las olas, mientras que aquellas protegidas por la geografía local presentan menor exposición.

Cierre de puertos, restricciones y recomendaciones para la población

Las consecuencias del oleaje anómalo en Perú ya se reflejan en distintos sectores económicos y sociales. El último reporte de la Marina reveló que 99 de los 122 puertos del país fueron cerrados preventivamente para evitar accidentes y proteger a las embarcaciones frente a las condiciones adversas del mar.

Las restricciones afectan especialmente a pescadores artesanales, comerciantes y trabajadores vinculados a las actividades marítimas. En regiones como Ica, cientos de hombres de mar permanecen sin poder realizar faenas debido al cierre de los desembarcaderos y puertos.

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Uno de los casos más representativos se registra en el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, donde cerca de 500 pescadores han visto suspendidas sus labores mientras persista la alerta. En algunos sectores del litoral, la fuerza del oleaje incluso arrastró embarcaciones y ocasionó pérdidas económicas.

El impacto también se sintió en zonas urbanas. En el malecón Grau de Chimbote, las olas lograron superar estructuras de protección costera e inundaron áreas cercanas. En tanto, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en La Libertad, se reportaron viviendas y calles afectadas por el ingreso del agua de mar.

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Frente a este panorama, el Indeci instó a las autoridades regionales y municipales a reforzar las acciones preventivas y orientar a la población sobre los riesgos asociados al fenómeno.

Entre las principales recomendaciones figura la suspensión temporal de actividades portuarias y pesqueras en las zonas donde exista peligro. Asimismo, se aconseja asegurar adecuadamente las embarcaciones o trasladar las flotas pequeñas hacia lugares seguros en tierra firme.

La entidad también pidió a la ciudadanía evitar el ingreso al mar para realizar deportes acuáticos o actividades recreativas mientras se mantenga la alerta. Del mismo modo, recomendó no instalar campamentos ni permanecer en áreas cercanas a playas expuestas al fuerte oleaje.

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A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Indeci mantiene la vigilancia permanente de los departamentos costeros en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Marina de Guerra. El objetivo es actualizar la información sobre el comportamiento del mar y emitir alertas oportunas para proteger a la población frente a posibles emergencias asociadas al incremento de las olas.