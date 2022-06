Abogado de John Kelvin genera indignación al pedir un año de prisión por golpear brutalmente a Dalia Durán

John Kelvin pide un año de prisión tras golpear a la madre de sus hijos. (Foto: Composición)

A través de un enlace en vivo con América Hoy, el abogado de John Kelvin se pronunció sobre la sentencia que recibió su cliente. Como se recuerda, la justicia determinó que el cantante cumpla 21 años de prisión por violentar sexualmente y golpear de forma brutal a Dalia Durán, madre de sus hijos.

Arturo Farge señaló que se encuentra luchando para lograr la reducción de prisión para su cliente, pues la sentencia no le parece justa. Asimismo, dio detalles de los pasos que dará para que solo se le juzgue por violencia doméstica.

“Tenemos versiones distintas y eso es lo bueno del derecho que hay mecanismos legales para seguir avanzando, nadie tiene la verdad. Nosotros esperamos el 7 de junio para que nos notifiquen con el contenido de la sentencia para poder presentar el recurso impugnatorio para que sea elevado a la sala de apelaciones y pedir que se revoque la condena ”, explicó la defensa.

Dicho esto, expuso que pedirá un año de presión para John Kelvin, hecho que indignó mucho a los presentes.

Por su parte, la abogada Patty Cachay se mostró también consternada e indicó que no correspondería, pues “estamos hablando de una modalidad agravada por lesión contra la mujer porque acá el victimario era el esposo”.

“La violencia física manifiesta una pena de 4 años que puede ser proporcional, estamos hablando de una terminación anticipada donde se le puede acoger al derecho penal premial” , contestó el abogado del cantante.

“Si estamos hablando de una terminación anticipada, podrían como mínimo 10 años. ¿De qué estamos hablando de 4 años, por favor?” , contestó la letrada bastante consternada.

“La Fiscalía ha pedido un año por violencia familiar, no ha pedido ni 10 ni 12. Hay que informarse mejor”, remarcó Farge, insistiendo una y otra vez el pedido de un año de prisión para John Kelvin.

“¿Un año ha pedido? Por lo que ha hecho John Kelvin a Dalia Durán, solo le darían un año“, preguntó Ethel Pozo, dejando ver su total desacuerdo.

Como se recuerda, durante la audiencia, el cumbiambero admitió haber agredido físicamente a su aún esposa Dalia Durán, mostrándose arrepentido por sus acciones. Sin embargo, negó haber abusado sexualmente de la cubana en su departamento, ubicado en San Miguel. Cabe indicar que ella mismo lo acusó de este hecho y tiempo después se retractó.

“Jamás he estado inmerso en esta situación con mi esposa y madre de mis 4 hijos. Me siento muy arrepentido, muy apenado por el delito de violencia familiar. Sí, soy culpable, pero por el delito de violación sexual no. Violación nunca hubo, señores magistrados”, se le escucha decir en un extracto difundido en el programa Magaly TV La Firme.

Antes de ser sentenciado, John Kelvin pidió ver a sus hijos, indicando que no era una mala persona y que aceptaba los errores que cometió en el pasado.

