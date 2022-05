John Kelvin tras sentencia de 21 años: “No desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política”

John Kelvin se defiende tras recibir sentencia. (Foto: Composición)

El cantante de cumbia John Kelvin fue sentenciado este último lunes 30 de mayo a 21 años de prisión por agredir a Dalia Duran, madre de sus hijos. Ante ello, no dudó en publicar un comunicado en sus redes sociales donde asegura que están usando su caso para distraer la situación que vive el país.

A través de una extensa publicación en su cuenta de Facebook, el artista rechazó la medida determinada por el juez, indicando hay situación muchos más graves en Perú.

“Decirle a mi familia amigos, mi público, que no desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política, pues están logrando su interés de que los medios de comunicación tengan toda la atención, a pesar de que hay situaciones más graves en mi país , pues están usando mi situación legal, concertando con medios de poder para mantener la atención de la población”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo, expresó su sorpresa ante “el accionar de las autoridades”, quienes le dieron 21 años de prisión. El artista indicó que la justicia ha dispuesto esta sanción por ser una persona famosa.

“Me he quedado sorprendido por el accionar de las autoridades judiciales que llevaron mi caso, pues este año que llevo privado de libertad, he sufrido en carne propia cómo no se aplica justicia. Muchas personas más no tienen los medios para poder hacer llegar su voz de protesta ante los medios, pero mi persona, por el solo hecho de haber obtenido un poco de notoriedad o por ser un artista del medio, la justicia para mí es diferente” , indicó.

John Kelvin se pronuncia tras ser sentenciado a 21 años de prisión. (Foto: Facebook)

JOHN KELVIN DICE QUE ES INOCENTE

En otro momento, señaló que las autoridades no tomaron en cuenta lo dijo Dalia Duran en la cámara Gesell, quien se retractó de acusación e indicó que no fue violentada sexualmente por el padre de sus hijos.

“En juicio no se ha valorado la declaración en cámara Gesell, ni mucho menos la misma declaración en juicio de la agraviada al manifestar de manera oral, ante los jueces, que nunca existió el delito de violación, sin embargo , los jueces no han valorado esta declaración y de manera abusiva, ilegal e ilegítima me han condenado a 21 años, situación que no aceptare, porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme” , señaló.

Abogado de John Kelvin continuará trabajando para liberar a su cliente. (VIDEO: ATV)

¿DE QUÉ FUE ACISADO JOHN KELVIN?

El pasado lunes 30 de mayo se dio a conocer que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a John Kelvin a 21 años de prisión por los delitos de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Además, lo encontraron culpable por violación sexual agravada en contra de su pareja y madre de sus hijos, Dalia Durán. El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer logró conseguir que se interponga dicha condena al cantante de cumbia a más de un año de haber denunciado públicamente los delitos mencionados.

Recordemos que, Dalia Durán acusó a John Kelvin en julio del 2021 de violencia física, psicológica y sexual señalando que él la agredió brutalmente por negarse a tener intimidad.

