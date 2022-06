Exabogado de Dalia Durán la desmiente y asegura que John Kelvin sí la violentó sexualmente

Daniel Leiva, exabogado de Dalia Durán, indica que John Kelvin si la violó sexualmente. (Foto: Composición)

Hace 10 meses, en julio de 2021, Dalia Durán se presentó por primera vez en el programa de Magaly Medina para contar, entre lágrimas, que fue víctima de agresión física y violación sexual por parte de John Kelvin, su aún esposo. Ahora que el Poder Judicial dictaminó 21 años de cárcel para el cantante de cumbia por dichos delitos, la cubana asegura que jamás la violentó sexualmente.

“Yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya a mí forzado a tener relaciones sexuales esa noche, yo lo niego totalmente, yo lo dije en mi cámara Gesell, lamento mucho que esto haya llegado a tanto porque fue una mala información mía, por estar mal asesorada en ese momento”, indicó Dalia durante la audiencia.

Estas recientes declaraciones y su testimonio en la cámara Gesell han sido tomadas en cuenta por la defensa legal de John Kelvin, quienes buscarán reducir por todos los medios la condena del cumbiambero. “Me considero inocente”, expresó el artista mediante redes sociales luego de saber su sentencia.

Sin embargo, el exabogado de Dalia Durán, Daniel Leiva, se comunicó con el magazine América Hoy para afirmar que John Kelvin sí agredió sexualmente a su entonces pareja en su casa ubicada en San Miguel. De hecho, las pruebas que se hicieron en su momento así lo confirmaron.

“Yo fui a la casa de Dalia a rescatarla cuando ella me llamó para pedirme ayuda, sino no sabría del caso o no lo hubiera tomado. Todo fue probado. Ella en el examen del médico legista mostró lesiones extragenitales y paragenitales, quiere decir alrededor de sus órganos genitales. Esas lesiones probaban que hubo violencia sexual”, precisó.

Recordemos que en el programa Magaly TV La firme, Dalia narró muy segura que su expareja la agredió sexualmente pese a sus súplicas. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad. Me agarró del cabello, me obligaba a que lo mire. Decía que me amaba, que era su esposa. Viví la peor pesadilla”, sostuvo.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ EL ABOGADO DE DALIA DURÁN?

A fines de diciembre, Daniel Leiva decidió no representar más a Dalia Durán porque, según sus propias declaraciones, la cubana ponía trabas para que John Kelvin sea investigado y declarado culpable, pese a que ella misma lo denunció en un inicio.

“En setiembre Dalia tenía que pasar cámara Gesell y me dijo que no iba a ir porque no tenía quién cuidara a sus hijos. En noviembre, cuando John Kelvin y su abogado piden la variación de detención, me notifican y yo participo en la audiencia, pero minutos antes ella me dice ‘no asistas a la audiencia, ya fue suficiente y debe salir’”, contó para diario Trome.

Estas actitudes colmaron la paciencia de Daniel Leiva, quien tomó la radical decisión de renunciar al caso. Antes de hacerlo, le advirtió a la jueza a cargo del caso que Dalia no estaría mentalmente estable, ya que ahora defiende al hombre que alguna vez la agredió brutalmente.

“Dalia no se encuentra bien psicológicamente, que tratará de ayudar (a John) porque no ha recibido tratamiento, tiene el síndrome de Estocolmo, pues le da pena la persona que está presa”, dijo meses atrás.

