Rodrigo Cuba se alejó de su padre por Melissa Paredes: “No confiaba en ella, pero yo estaba enamorado”

Rodrigo Cuba confirmó lo que muchos ya sabían: su padre, el economista Jorge Cuba, no aceptaba a Melissa Paredes como su nuera. En entrevista con Magaly Medina, el futbolista peruano señaló que el popular ‘Don Gato’ se mostró en desacuerdo con su decisión de casarse con la exchica reality, por lo que ambos se dejaron de hablar por los últimos 5 años; sin embargo, el ampay los terminó uniendo.

Según comentó Magaly Medina, el político rechazaba a Melissa Paredes no por un tema racial, sino porque era una chica vinculada al mundo de la farándula. Incluso, investigó por su propia cuenta a la exmodelo, hallando algo que no le gustó para nada y por el cual se opuso al matrimonio de su hijo. La conductora no quiso revelar qué fue lo que encontró Jorge Cuba sobre la modelo.

La hostilidad del político hacia la exchica reality sí fue confirmada por el mismo ‘Gato’ Cuba, quien señaló que, efectivamente, su padre no quería que se casara con la modelo; sin embargo, él no entendía el por qué de su actitud, ya que pensaba que su entonces prometida era una “buena chica”.

“Creo que en el fondo él se esperaba que en algún momento podía pasar (el ampay). Nunca confío en ella. Nunca estuvo de acuerdo de que me casara con ella. En ese momento, yo estaba enamorado y no entendía por qué no quería a la relación porque Melissa fue una buena chica, una buena compañera, se preocupaba y estaba conmigo. Me demostró cosas que a la larga se esfumaron. Pero mi papá no estuvo de acuerdo desde el principio hasta el final”, sostuvo.

Pese a las advertencias, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes llegaron al altar en diciembre de 2016. Cinco años después, la exconductora de América Hoy fue ampayada besando al bailarín Anthony Aranda, principal motivo de su divorcio y la razón por la que se volvió a hablar con su padre después de años.

“Estas circunstancias (el ampay) nos ha unido muchísimo porque lo que nos terminó alejando era ella. Yo había decidido formar una familia con ella. Y como dicen, los papás siempre están en las buenas y en las malas. Ahí es donde mi papá salió a darme todo su apoyo y a respaldarme”, dijo.

JORGE CUBA VIO A SU HIJO LLORAR

Melissa Paredes aseguró que su ampay con Anthony Aranda no afectó emocionalmente a su exesposo o, al menos, nadie lo vio sufrir frente a cámaras. No obstante, su padre Jorge Cuba la desmintió y señaló que su hijo se ha quebrado en diferentes oportunidades.

“Yo quiero decirle a ella (Melissa) que Rodrigo no es actor para llorar en todas las cámaras. No sabe llorar, no es como otras personas que salen y lloran. La empleada dijo públicamente, que trabajaba con ellos, que ella lo ha visto sufrir y llorar al señor Rodrigo”, manifestó el economista.

Incluso, mencionó que él y algunos familiares pudieron presenciar la tristeza del deportista. “Aparte de eso, Rodrigo ha llorado en mi pecho, su madre y hermano lo han visto llorar. ¡¿Qué tiene esta chica?!” , dijo evidenciando su indignación.