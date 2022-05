¿Melissa Paredes busca una manutención? Esto fue lo que respondió Rodrigo Cuba

Abogada de Gato Cuba dice que pedido de Melissa Paredes tiene un trasfondo. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba viene haciendo noticia tras estar enfrascados en una batalla mediática. Esto después que la exconductora de TV decidiera pedir una variación de la conciliación que ambos firmaron en el 2021. Mientras la modelo ha señalado que no está conforme porque quiere tener más días escolares con su hija, el deportista ha señalado que está satisfecho con lo acordado en noviembre pasado.

Cuba indicó, además, que nuevo pedido no le parece justo, pues siempre se pensó en el bienestar de la bebé, no en el de los padres. Como se recuerda, el régimen señala que la madre convive 3 días y medio con su hija, mientras que el padre lo hace los siguientes 3 días y medio.

“Se tomó este régimen pensado en la decisión de la bebé, no como ella dijo pensando en el bienestar de los papás, en cómo podemos distribuir el tiempo según los trabajos, buscando el beneficio de nuestra menor hija. Todos saben que un futbolista trabaja los fines de semana, y ella trabajaba todos los días de semana, es por ello que se piensa este régimen. Ella está pidiendo una cláusula que ya existía, donde se puede hacer el cambio de días, nosotros coordinábamos muy bien. No había problemas”, señaló Rodrigo Cuba en la entrevista que le concedió a Magaly Medina.

Asimismo, indicó que no le parece que Melissa le haga una propuesta y en el centro de conciliación, donde ambos se reunieron en el mes de mayo, exponga otra. Además, que indique que existe conflicto con la tenencia compartida, cuando considera que no es así.

“Ella me propone algo, pero cuando llego al centro de conciliación me doy con la real intención de que ella tenga los 5 días de escolaridad y yo tenga dos, pretende una tenencia monoparental. Encima pretende que yo tenga los fines de semana cuando se me imposibilita, y que por ahí los días de escolaridad yo pueda visitarla, pero perdería totalmente la equidad.”, indicó.

¿MELISSA PAREDES BUSCA UNA MANUTENCIÓN?

Sin embargo, habría otra razón por la que su abogada no lo deja firmar la nueva conciliación, y esta estaría ligada a un posible pedido de manutención. El deportista señaló que su defensora le indicó que ese sería el trasfondo del pedido de Melissa Paredes, pero él no piensa acceder.

“¿Si busca manutención? La verdad, eso es lo que mi abogada dice que ese puede ser el trasfondo del pedido. La verdad yo no me he empapado del tema, lo único que sé y que tengo claro es que ella pretende desconocer el acuerdo que ya tenemos y que ha venido funcionando bien. Ella dice que no paso tiempo con mi hija, que no coordinamos, pero hay pruebas de que sí coordinamos”, explicó.

“¿Si aceptaré este nuevo pedido de Melissa? No, porque me parece totalmente injusta”, remarcó el joven.

¿Melissa Paredes busca una manutención? Esto fue lo que respondió Rodrigo Cuba. El futbolista asegura que no firmará nuevo acuerdo porque no es justo. (Video: ATV)

