Madre de Melissa Paredes acusa a Jorge Cuba de discriminarla: “Querrá un apellido a su altura”

Celia Rodríguez Taboada no se quedó callada y arremetió contra Jorge Cuba. La mamá de Melissa Paredes y el papá de Rodrigo Cuba habrían mantenido una ácida relación como consuegros debido a episodios de discriminación y maltrato.

Doña Celia fue entrevistada por las cámaras de América Hoy donde señaló que ha mantenido una buen vínculo con la familia del futbolista con excepción del economista, pues habría sido racista con ella por el lugar en donde vive y su apellido.

“¿Con la familia del ‘Gato’ Cuba cómo se llevaban ustedes?,¿ En algún momento sintieron algún tipo de discriminación?”, se le escucha decir al reportero y a lo que Rodríguez no duda en contestar afirmando una discriminación.

“Por supuesto, solamente por el lado de su padre. Yo a su padre lo he visto dos veces en la vida. Al matrimonio (de Rodrigo y Melissa) casi ni quiso ir, eso es lo que yo sé. En otra oportunidad que lo he visto, después al señor no lo he visto más”, respondió.

“Yo pienso, es un pensamiento mío que (discrimina) porque somos de Ventanilla como dijo el señor cuando declaró. El señor dice eso, entonces a partir de ahí digo bueno, porque es una ‘chola’ dijo. Deberían revisar todo, ‘chola de Ventanilla’ o no sé que querrá él un apellido a su altura”, agregó

En otro momento, recordó algunas palabras del mismo jugador del Sport Boys cuando reveló que su padre no había estado involucrado en su niñez. Además, aseguró que el exfuncionario es el único que está dejando mal a Melissa Paredes en televisión nacional y desprestigiándola.

“Él (Rodrigo) en el noticiero ‘yo con mi padre no he tenido contacto, no ha crecido conmigo , no ha vivido conmigo hasta los 8 años. Ahora ha parecido y que bien, pero que aparezca para aportar algo bueno. Lo ves sentado en los programas pero no para defender a mi nieta, porque él la llama la niña, no mi nieta”, dijo.

“El único que está desprestigiando a Meli es el señor Cuba, porque nunca fue de su agrado. Lo lamentable es que esté arrastrando a su hijo a esto. Yo tengo mi pensamiento que de repente sea porque somos de Ventanilla. No sé pues, que querrá él, un apellido a su altura”, agregó.

Por otro lado, en conversación en vivo con Janet Barboza, Celia Rodríguez comentó que su relación amical con la madre y hermano de Rodrigo Cuba ha sido muy amena a comparación con Jorge Cuba. Finalmente, volvió a recalcar que fue discriminada, pero se negó a contar más detalles de ello.

“Así es (fui discriminada). Las dos veces que he visto al señor o tres a lo mucho, por parte de él, sí. De parte de la mamá de Rodrigo no, es un amor de gente y con el hermano de él también me he llevado muy bien (...) No te voy a contar detalles porque no voy a caer en la misma bajeza que ellos, temas familiares no voy a decirlos en televisión nacional”, concluyó.

MADRE DE MELISSA PAREDES ELOGIA A ETHEL POZO

Tras un acalorado intercambio de palabras, la madre de Melissa Paredes aseguró que Janet Barboza tiene una segunda intención al momento de criticar a su hija, pues su opinión puede influenciar la perspectiva de los televidentes. Es por ello que agradeció a Ethel Pozo por haber mantenido una postura imparcial en el enfrentamiento de la modelo con Rodrigo Cuba.

“No formes el resentimiento ante la gente. Si estás con un micro, hazlo para ayudar, para calmar (...) Tú eres una comunicadora y estás comunicando mal. La señora Ethel Pozo pregunta y no ataca, ha sido imparcial. Ella misma ha dicho que ha sido amiga de Rodrigo y qué bueno, pero tú eres muy diferente. Tú atacas, basta con eso”, expresó furiosa.

