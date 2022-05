Melissa Paredes menospreciaba al ‘Gato’ Cuba: “Agradece, soy una reina de belleza, una top model”

Rodrigo Cuba confirmó que Melissa Paredes tenía actitudes soberbias cuando estaban juntos. (Foto: Composición Infobae)

No era la relación perfecta. En la segunda parte de la entrevista exclusiva a Rodrigo Cuba, Magaly Medina señaló que su actual pareja, Ale Venturo, cometió una infidencia al revelar que Melissa Paredes solía menospreciar al futbolista, haciendo alarde de su belleza y de haber ganado el Miss Perú. Estas revelaciones se dieron cuando la rubia empresaria creyó que las cámaras habían dejado de grabar.

Una vez culminada la entrevista, Ale Venturo decidió contar una inédita anécdota que solo sabía el futbolista, pues fue él quien se lo confesó en privado en algún momento. Según sus declaraciones, Melissa solía minimizarlo y decirle que debería estar agradecido de estar casado con una modelo que, años atrás, fue coronada como la mujer más bella del país.

“Ella (le) decía ‘Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model’, ¿no? Así te decía. Ella le decía ‘Qué más quieres, estás con una top model Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’”, fueron sus palabras detrás de cámaras, sin saber que todo estaba siendo grabado.

El ‘Gato’ Cuba confirmó que, efectivamente, su exesposa le decía todo eso cuando aún seguían casados. “Uff, ella me decía ‘Qué más quieres de estar conmigo’”, comentó algo incómodo, mientras que su padre, Jorge Cuba, aseguró que esas ideas se las inculcaba la madre de Melissa, la señora Celia Rodríguez Taboada.

Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, confiesa que Melissa Paredes solía menospreciar al futbolista | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

Puedes leer | ¿Rodrigo Cuba planeó golpear a Anthony tras ampay con Melissa Paredes? Esto fue lo que dijo

MAGALY MEDINA LE RECUERDA QUE PERDIÓ LA CORONA

Tras escuchar las revelaciones de Ale Venturo, la ‘Urraca’ se mostró indignada por las actitudes soberbias de Melissa Paredes, por lo que le recordó que ella no fue Miss Perú Mundo 2013, ya que perdió la corona a los pocos días de haber ganado el concurso de belleza.

“¿Quién es Melissa Paredes? ¿Sinónimo de qué? La más mentirosa de la farándula. Claro, será reina sin belleza porque acuérdate que le quitaron la corona y bien feo se la quitaron. Qué feo, no respetaba al marido. Eso no es amar, yo creo que no amaba al Gato. Me parece bien atorrante de su parte”, comentó fastidiada.

Vale resaltar que Melissa Paredes perdió la corona del Miss Perú Mundo 2013 porque el programa de Magaly Medina difundió en aquel entonces un video de su participación en el certamen Miss Colita Ventanilla 2011. Además, porque se viralizaron fotos suyas vestida de conejita, algo que estaba prohibido por la organización.

La participación de Melissa Paredes en el Miss Colita Ventanilla 2011. (Foto: Magaly TV)

Pronto, la modelo se sentó en un programa de América Televisión para anunciar que había decidido renunciar a su título, aunque muchos especularon que, en realidad, Jessica Newton la había obligado a dar un paso al costado para no manchar más el nombre de la organización con sus polémicas fotos.

“Yo respeto mucho a esas personas que me critican tan duro. En realidad yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona”, expresó la modelo.

Con el pasar de los años, Melissa ingresó a los realities de competencia, donde solían molestarla por haber perdido el certamen de belleza por unas fotos vestida de conejita. En todo momento, ella dio a entender que el Miss Perú la había coaccionado a renunciar, algo que terminó desmintiendo Jessica Newton durante su participación en El Valor de la Verdad.