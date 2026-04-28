Miedo en las aulas del Callao: una cuenta en Instagram amenazó con atacar a alumnos y docentes de un colegio de secundaria

Las autoridades investigan el origen de los mensajes y su posible vinculación con disputas internas

Una cuenta de Instagram que aparentaba ser la oficial del colegio parroquial Junior César De los Ríos del Callao difundió amenazas dirigidas a estudiantes y docentes de segundo, tercero y cuarto de secundaria, una situación que generó temor y desconcierto en la comunidad educativa.

Según un informe difundido este lunes por la televisora ATV, las amenazas aparecieron en las historias de la red social y advertían sobre posibles ataques en el colegio si los destinatarios no seguían las exigencias de los administradores de la cuenta, quienes se identifican como presuntos miembros de una banda criminal.

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Ante esta situación, varios padres optaron por no enviar a sus hijos al colegio por miedo a posibles agresiones. El programa señaló que la cuenta falsa fue creada recientemente y las advertencias incluyeron tanto a estudiantes como a profesores.

El colegio se encuentra cerca de la Oficina de Criminalística del Callao, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP). No obstante, la zona permanece desatendida, según el despacho televisivo.

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La Dirección Regional de Educación intervino para verificar la aplicación de protocolos de seguridad

“El temor es porque los chicos estén adentro. Se supone que tiene que ser un colegio donde uno confíe en los hijos y los deje con esa paz, con esa tranquilidad”, declaró una madre y añadió que la incertidumbre sobre la autoría de los mensajes incrementa la angustia. “Por ahí me están diciendo o me han hecho llegar que es parte de una broma, y hoy en día con eso ni siquiera se puede jugar”, afirmó.

La entrevistada también mencionó que la dirección del colegio comunicó a las familias que reforzará la seguridad interna con presencia policial, aunque exigió que se identifique y sancione a los responsables. “Me gustaría que al menos hallen, de alguna manera u otra, con esa persona que está dejando esos mensajes, y que lo traten como tal, porque esa persona pues no piensa ya como niño”, sostuvo.

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Las autoridades investigan si las amenazas provienen de personas ajenas al colegio o si se relacionan con disputas internas entre estudiantes.

La semana pasada, la Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao realizó una intervención urgente en la institución y, según una nota oficial, verificó que “esté aplicando con rigor las medidas de seguridad y los protocolos de convivencia escolar vigentes ante situaciones de riesgo”.

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El colegio y la DRE Callao repudiaron la violencia y solicitaron prudencia a la comunidad educativa

El comunicado de la DRE instó a los directivos a actuar con transparencia y firmeza en la aplicación de las normas de protección escolar. “No permitiremos que actos de intimidación pongan en riesgo el servicio educativo. La DRE Callao reafirma su postura de tolerancia cero ante cualquier amenaza que atente contra el bienestar en nuestras instituciones”, señaló.

Además, convocó a los padres y estudiantes a mantener la calma, informarse solo por canales oficiales y colaborar con las autoridades para que las escuelas sigan siendo espacios seguros y libres de violencia.

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Por su parte, el colegio manifestó que rechaza “de manera firme cualquier forma de amenaza y violencia virtual” y que no valida “este tipo de conductas que atentan contra la tranquilidad y el bienestar de nuestros estudiantes”.

“Estas situaciones están siendo atendidas conforme a nuestros protocolos y en coordinación con las autoridades correspondientes. Invitamos a toda la comunidad a actuar con prudencia, evitar la difusión de información no verificada y contribuir a mantener un ambiente de paz y confianza”, zanjó en su pronunciamiento.

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