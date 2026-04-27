Perú

Keiko Fujimori ganó US$ 45.000 durante un año por dar “clases y mentorías” en EEUU, revela exasesor de Donald Trump

El director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz-Rosillo, detalló que los ingresos corresponden a honorarios por actividades académicas y proyectos de investigación realizados por la lideresa de Fuerza Popular en Washington

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Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom y exasesor de Donald Trump, informó que Keiko Fujimori recibió 45.000 dólares en un año por su trabajo académico en Washington
Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center for Economic Freedom y exasesor de Donald Trump, informó que Keiko Fujimori recibió 45.000 dólares en un año por su trabajo académico en Washington

Carlos Díaz-Rosillo, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, reveló este lunes que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, recibió US$ 45.000 en un año por su labor académica en Washington.

“Keiko lleva con nosotros exactamente un año en actividad académica, dando clases, mentorías e investigación. Toda su actividad académica, tanto clases como investigación, le han generado ese sueldo”, declaró en diálogo con la periodista Milagros Leiva en el podcast que conduce para el diario El Comercio.

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Díaz-Rosillo detalló que el monto corresponde a la suma de honorarios por clases y proyectos de investigación realizados por Fujimori en el centro que encabeza. “No es un sueldo al año, es un sueldo que depende de cuántas clases da. Cuando sumas las clases que ha dado y los proyectos de investigación que ha dirigido, el total hasta ahora ha sido US$ 45.000”, indicó.

El exasesor relató que inicialmente evitó responder sobre el salario de la candidata presidencial, pero que luego ella autorizó la divulgación de la cifra. “Keiko me dio una respuesta muy sensata y muy sincera. Me dijo: ‘Carlos, si te lo preguntan, responde. No hay nada que ocultar’”, señaló.

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Díaz-Rosillo explicó que el monto depende de la cantidad de actividades académicas realizadas y no corresponde a un salario fijo anual
Díaz-Rosillo explicó que el monto depende de la cantidad de actividades académicas realizadas y no corresponde a un salario fijo anual

Díaz-Rosillo consideró infundadas las críticas sobre la fuente de ingresos de Fujimori, pues “dirige el partido político más importante del Perú” y, a su juicio, eso implica “mucho trabajo”.

Fujimori, quien vuelve a postularse por cuarta vez, disputará la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. Con el 94,86 % de los votos escrutados en las elecciones generales, encabeza la preferencia con 17,05 %, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,03 % y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,90 %.

“Yo la veo con mucha fuerza, pero también con mucha tranquilidad. Esta es la primera vez en sus cuatro campañas que comienza con este empate técnico, a diferencia de las otras, que comienza muy por debajo. Yo creo que ya el Perú, el peruano de a pie, está harto de gobiernos que no han funcionado, de inestabilidad, de falta de seguridad y quieren a alguien que pueda traer orden, que es precisamente lo que ella viene diciendo en su campaña”, expresó el exasesor del mandatario.

Keiko Fujimori autorizó la difusión de la cifra tras ser consultada sobre sus ingresos, asegurando que “no hay nada que ocultar”
Keiko Fujimori autorizó la difusión de la cifra tras ser consultada sobre sus ingresos, asegurando que “no hay nada que ocultar”

“A ella también, como al presidente Trump, la culpan de todos los problemas del Perú, siendo ella una persona que nunca ha ejercido la presidencia. Yo creo que ahora la gente está pensando que si le da esa oportunidad, las cosas pueden mejorar para ellos”, añadió Díaz-Rosillo.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) perdió anteriormente frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

En esta ocasión, llega a la contienda sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, Mark Vito Vilanella, de quien se divorció en 2022; y exenta, por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de un juicio en el que estaba acusada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de campañas anteriores.

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