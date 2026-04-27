Perú

Presidencia afirma que José Balcázar “preside y dirige” sesiones de PCM, pese a que actas muestran que casi ni interviene

El despacho señaló que la validez de los acuerdos no depende de la participación activa del mandatario, luego de que Punto Final expusiera que la mayoría de las reuniones carecen de firmas oficiales y son encabezadas por los primeros ministros

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La Presidencia sostiene que José María Balcázar cumple con sus funciones al frente del Consejo de Ministros según la Constitución y las normas vigentes, aunque documentos muestran escasa intervención del mandatario
La Presidencia sostiene que José María Balcázar cumple con sus funciones al frente del Consejo de Ministros según la Constitución y las normas vigentes, aunque documentos muestran escasa intervención del mandatario

La Presidencia de la República afirmó este domingo que el mandatario interino José María Balcázar “preside y dirige” las sesiones del Consejo de Ministros “conforme a sus atribuciones constitucionales y al marco normativo vigente”, a pesar de que un reportaje de Punto Final reveló que el gobernante apenas toma parte en las reuniones.

Mediante un comunicado oficial, el despacho presidencial detalló que los documentos citados son solo ”instrumentos que permiten verificar los acuerdos adoptados” ya sea de manera presencial o no. Además, señaló que “la ausencia de una intervención extensa o específica del presidente en determinada acta no permite concluir que no haya cumplido con su rol de conducción”.

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“La firma de la secretaría del Consejo de Ministros certifica la realización de la sesión y la adopción de los acuerdos consignados, por lo que la falta de firma de todos los participantes no desvirtúa dicha certificación ni resta validez a los acuerdos adoptados”, indicó la institución.

Añadió que las actas “se encuentran suscritas y debidamente registradas” en la web institucional, motivo por el cual reiteró su “compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto estricto de los procedimientos que regulan el funcionamiento del Consejo de Ministros”.

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El despacho presidencial asegura que la validez de los acuerdos no depende de intervenciones extensas ni de la firma de todos los participantes, sino de la certificación de la secretaría del Consejo
El despacho presidencial asegura que la validez de los acuerdos no depende de intervenciones extensas ni de la firma de todos los participantes, sino de la certificación de la secretaría del Consejo

Según el dominical, Balcázar tuvo participación mínima en las 18 reuniones realizadas en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante su gestión y su única intervención ocurrió el pasado 6 de marzo, en medio de la crisis de abastecimiento de gas natural, cuando solicitó a su gabinete establecer medidas inmediatas para atender el problema.

El reportaje precisó que en esas reuniones son los primeros ministros quienes asumen la conducción: anteriormente Denisse Miralles y, actualmente, Luis Arroyo. Además, la mayoría de las actas carecen de firmas oficiales.

Para el exministro del Interior José Elice, esta ausencia de firmas oficiales no debería presentarse, dado que todas las actas requieren las rúbricas del mandatario y la plancha ministerial.

Sueldo

El caso se ha hecho público justo cuando el portal de Transparencia informó que Balcázar recibió más de 50 mil soles por ejercer el cargo desde el 18 de febrero, fecha en la que juró tras obtener la mayoría en la votación del hemiciclo luego de la destitución de su antecesor, José Jerí.

PCM
Las actas de las sesiones están registradas y publicadas en la web institucional, según la Presidencia, que reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad

El monto total asciende a 50.980,8 soles y corresponde a su remuneración de marzo como titular del Ejecutivo bajo el régimen laboral de la Ley Servir, sin incluir otros conceptos adicionales en el detalle de ingresos.

Jerí había declarado que no percibía “sueldo por Palacio de Gobierno”, sino que continuaba con su asignación por función congresal, que actualmente llega a 11.000 soles, con lo cual descartó haber recibido 35.568 soles mensuales que fijó la administración de la expresidenta Dina Boluarte.

Durante ese período, la remuneración asignada a la jefa de Estado se incrementó hasta alcanzar un monto cercano a 35 veces el ingreso mínimo vigente (1.025 soles).

Los presidentes previos, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), percibían al mes 15.600 soles.

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