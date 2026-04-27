“No gobierna”: congresistas critican a José Balcázar y advierten que el poder estaría en manos del gabinete ministerial

Crece la controversia en torno al titular del Poder Judicial. Congresistas como Juan Burgos, Edgardo Reymundo y Segundo Montalvo lanzan duras críticas contra José María Balcázar, cuestionando desde su elección hasta su remuneración de más de S/ 50,000. Exitosa

La escena política en Perú atraviesa una etapa marcada por cuestionamientos desde el propio Parlamento. Las críticas no se concentran en la oposición tradicional, sino que surgen desde diversas bancadas que observan el desempeño del presidente José María Balcázar. El debate se intensifica en medio de decisiones sensibles del Ejecutivo y de la revisión pública de sus ingresos como jefe de Estado.

Durante las últimas sesiones en el Congreso de la República del Perú, varios legisladores expusieron reparos sobre la conducción del gobierno. Las intervenciones coinciden en señalar dudas sobre la capacidad de liderazgo del mandatario, así como en cuestionar el contexto en el que llegó al cargo tras la salida de su antecesor. Las críticas se producen en paralelo a una coyuntura política que incluye discusiones sobre gasto público y decisiones estratégicas en defensa.

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La controversia crece también por la difusión de información oficial sobre la remuneración del presidente interino, registrada en el portal de Transparencia. Este elemento introduce un nuevo eje de debate en el Legislativo, donde algunos congresistas plantean la posibilidad de evaluar medidas políticas frente a la situación.

Cuestionamientos al origen de su elección

El presidente interino José María Balcázar enfrenta críticas desde el propio Congreso, no solo desde la oposición. Composición: Infobae

El congresista Juan Burgos expresó una de las críticas más directas contra el mandatario al referirse al proceso que derivó en su elección. Durante su intervención, afirmó: “El presidente Balcázar es un, es un accidente. Es un accidente de lo que ha ocurrido en el congreso. El rechazo generalizado hacia la, la expresidenta del congreso, Maricarmen Alva, generó que se elija a Balcázar. Y eso es, y eso es, es, es triste para los destinos del país”.

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El parlamentario vinculó la designación del actual presidente con decisiones previas dentro del hemiciclo, en particular con el escenario político que rodeó a la entonces titular del Parlamento, Maricarmen Alva. En su declaración, Burgos también señaló la responsabilidad de los legisladores en el resultado final de la votación, al indicar que existían otras alternativas dentro del Congreso.

Debate por remuneración presidencial

ARCHIVO - El presidente interino José María Balcázar habla con los periodistas a su llegada al palacio presidencial tras ser designado por los legisladores en Lima, Perú, el 18 de febrero de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin, Archivo)

Otro punto de fricción surge tras la publicación de los ingresos del jefe de Estado interino. Según el portal de Transparencia, José María Balcázar percibió más de 50 mil soles por su labor desde el 18 de febrero, fecha en la que asumió el cargo tras la destitución de José Jerí.

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El congresista Edgar Reymundo cuestionó este monto y su justificación. En sus declaraciones sostuvo: “Lo que estamos señalando es de que él haciéndose el muertito pretende justificar ese ingreso económico que no le correspondería, porque de, de verdad él no está haciendo casi nada por el país. El país está yéndose en automático. Él si tuviese un poco de ética y convicciones, no debería percibir esas, esa remuneración, sino quedarse solamente con la remuneración de congresista”.

Reymundo evitó adelantar una posición definitiva sobre una eventual moción de censura, aunque confirmó que el tema será discutido dentro de su bancada en los próximos días.

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Las observaciones no se limitan al aspecto económico. El congresista Segundo Montalvo cuestionó la capacidad de conducción política del mandatario y señaló que las decisiones recaen en el gabinete ministerial. En ese contexto afirmó: “Imagínense, con esto quiere decir que el presidente no manda. O sí, aquí mandan los ministros. Y con chantaje, con chantaje. Renuncio. Te presento una moción de censura. Entonces, eso es, es algo grave que esté sucediendo en el estado peruano. Pero la situación aquí no gobierna Balcázar. O sea, prácticamente tenemos un presidente solamente de pantalla”.

Las declaraciones de Montalvo se producen mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos adicionales vinculados a la compra de aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, un tema que mantiene abierto el debate sobre la toma de decisiones en el gobierno.

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El escenario descrito ocurre en un momento de actividad intensa en el Legislativo. Las sesiones se desarrollan en medio de trabajos de remodelación en instalaciones del Congreso, lo que obliga a trasladar algunas comisiones a espacios alternativos como la sala Víctor Raúl Haya de la Torre.