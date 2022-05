Janet Barboza confirma palabras de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes y lo que pensaba de los bailarines

Janet Barboza confiesa que también escuchó términos despectivos de Melissa Paredes. (Foto: Captura / Instagram)

Este 25 de mayo, Janet Barboza confesó que también escuchó a Melissa Paredes menospreciar a los bailarines. Todo comenzó cuando la mamá de la exreina de belleza, Celia Rodríguez Taboada, se encontraba defendiendo a su hija en vivo en el programa América Hoy.

La popular ‘Retoquitos’ quiso contar una infidencia para demostrar que algunas versiones del futbolista son ciertas y que es una persona imparcial en la polémica de su excompañera de conducción con el padre de su hija.

Como se recuerda, el popular ' Gato’ Cuba abrió su corazón en una entrevista con Magaly Medina donde aseguró que la modelo habría utilizado términos despectivos para referirse a los bailarines, puesto que ella no se podría fijar en un hombre que hace danza.

“Ella cuando estuvo por primera vez en ese programa (de Gisela Valcárcel) me dijo que en la vida ella iba a estar con un bailarín porque, no puedo expresar el término porque es un término despectivo. En ese momento, que fue antes de casarnos, me quedé con ese concepto que tenía”, contó el pelotero.

LEE TAMBIÉN: Madre de Melissa Paredes admite que sí sabía de Anthony Aranda: “Yo era su confidente”

Asimismo, la popular ‘Urraca’ añadió que el deportista le contó fuera de cámaras el calificativo que habría usado la exconductora de América Hoy. “Después, le pregunté a Rodrigo Cuba off the record cuál era esa palabra fea con la que ella se refería a los bailarines y dijo que los bailarines le daban asco”.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA?

Janet Barboza confesó que la misma Melissa Paredes también le habría dicho que le daban asco los bailarines cuando se comenzaron los rumores en el 2021 de su posible relación con algún danzante de Reinas del Show.

“Voy a cometer una infidencia. No pensaba decirlo, pero Rodrigo Cuba dijo en otro canal que Melissa le dijo que jamás estaría con un bailarín en términos despectivos, y a mí me dijo lo mismo. Cuando empezaron los rumores, yo le pregunté, y tengo testigos”, comentó Barboza.

En defensa de su hija, Doña Celia negó que su hija se haya expresado con dicha palabra y contó que, en su momento, la modelo también dijo que no se iba a enamorar de un futbolista pero terminó con Rodrigo Cuba.

“Melissa, antes de meterse con un futbolista también dijo que no iba a estar con uno por la mala fama que tienen, pero ‘¿qué pasó?’ se metió con un futbolista. Dé repente Melissa puede haber dicho eso, a mí no me lo ha comentado, tendrían que preguntárselo a ella. Pero no (usó) la palabra despectiva con la que se dice que no iba a estar con un bailarín porque le dan asco, es totalmente falso” , concluyó.

Janet Barboza confirma palabras de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes y lo que pensaba de los bailarines. (VIDEO: YouTube)

SEGUIR LEYENDO