Economía

Ranking mundial: qué puesto ocupa la Argentina en el sector turístico y cómo es la comparación con otros países

Aunque el sector tiene un “efecto derrame” considerable sobre la economía, su participación en el PBI nacional es baja. Qué incidencia tiene sobre la Balanza de Pagos

Guardar
El turismo ha crecido en Argentina, pero continúa siendo deficitario (EFE)
El turismo ha crecido en Argentina, pero continúa siendo deficitario (EFE)

El turismo es una actividad con impacto transversal en la economía, pero su peso relativo varía de forma significativa entre países. En la Argentina, su contribución al Producto Bruto Interno (PBI) se ubica por debajo del promedio global, lo que se refleja en su posición dentro del ranking internacional de relevancia económica del sector.

De acuerdo con un informe de Fundar, el PBI turístico directo —que mide exclusivamente el consumo de bienes y servicios por parte de los turistas— representa el 1,7% del total de la economía argentina. Ese nivel ubica al país en el puesto 110 entre 125 naciones con datos disponibles, lo que da cuenta de una baja incidencia relativa de la actividad en comparación con otros mercados.

La medición del peso del turismo puede variar según el indicador utilizado. Cuando se considera el valor agregado bruto de la industria turística —que incluye todas las actividades vinculadas al sector, independientemente de si el consumo proviene de turistas o residentes—, la participación asciende al 4,4% del PBI. Sin embargo, el indicador de referencia para la comparación internacional es el PBI turístico directo, que refleja de manera más precisa el impacto económico del turismo como actividad específica.

En contraste con la Argentina, existen economías donde el turismo ocupa un lugar central. En algunos territorios pequeños, como las Islas Vírgenes o Aruba, el sector supera el 20% del PBI. Entre los países con más de un millón de habitantes, se destacan Croacia, con una participación del 11,8%; Vietnam, con 9,2%; Portugal, con 9,1%; y Uruguay, con 8,9 por ciento.

También presentan niveles elevados Filipinas, México, Grecia, España e Italia, con participaciones que oscilan entre el 5,7% y el 8,6% del producto. En estos casos, el desarrollo del turismo está asociado tanto a la oferta de playas como a atractivos culturales, históricos y urbanos.

El informe ubica a la Argentina en un nivel similar al de países como Canadá, Colombia y Australia, que también presentan una incidencia relativamente baja del turismo en sus economías.

En el extremo inferior del ranking global aparece Mongolia, donde el turismo representa apenas el 0,2% del PBI. En América del Sur, el país con menor peso del sector es Paraguay, con una participación del 1,1 por ciento.

Lo que suma y lo que resta el turismo

Más allá de su baja incidencia relativa, el turismo tiene una presencia relevante en distintos indicadores de la economía argentina. Por ejemplo, representa el 5,5% de las exportaciones totales y constituye el sexto complejo exportador del país.

Al mismo tiempo, el sector tiene un peso significativo en el empleo. Las industrias vinculadas al turismo emplean a alrededor de 1,2 millones de personas, lo que equivale al 5,5% de la población ocupada.

Sin embargo, uno de los rasgos estructurales del turismo en la Argentina es su impacto negativo en la Balanza de Pagos. El país presenta un déficit persistente en el intercambio de servicios turísticos, lo que implica que el gasto de los argentinos en el exterior supera al de los extranjeros dentro del territorio nacional.

Según Fundar, “la balanza comercial turística de Argentina ha sido persistentemente deficitaria”, con saldo negativo en 42 de los 49 años transcurridos desde 1976.

aviones aeropuerto de ezeiza
Entre 2016 y 2024, el déficit promedio anual por turismo internacional fue de USD 3.000 millones

En términos más amplios, esto equivale a que en las últimas cinco décadas el país registró déficit en la mayoría de los años, lo que explica el dato de que 43 de los últimos 50 períodos cerraron con resultado negativo en el sector. El informe detalla que este comportamiento está asociado, en gran medida, a los ciclos macroeconómicos. En períodos de apreciación cambiaria, cuando el país se encarece en dólares, aumentan los incentivos para viajar al exterior, lo que amplía el desequilibrio.

Uno de los picos de este fenómeno se registró en 2017, cuando el déficit turístico alcanzó los USD 6.000 millones, el valor más alto de la serie. En los últimos años, el rojo en la balanza turística se mantuvo en niveles elevados. Entre 2016 y 2024, el déficit promedio anual fue de USD 3.000 millones, equivalente al 0,54% del PBI.

Argentina, uno de los países con mayor déficit

A nivel internacional, la Argentina también se ubica en una posición rezagada en términos de balance turístico. En el ranking global de saldo del sector, el país ocupa el puesto 150 sobre 186 naciones, lo que refleja la magnitud del desequilibrio.

El informe destaca que los países con mayores superávits turísticos suelen ser economías pequeñas altamente especializadas en la actividad, como Macao, Andorra, Maldivas o Aruba, donde el saldo positivo puede superar el 50% del PBI.

Entre los países de mayor tamaño, los mejores desempeños corresponden a Croacia, Georgia, Jordania y Grecia, con superávits que van del 6,7% al 15% del producto.

En el caso argentino, el déficit turístico como porcentaje del PBI es similar al de Brasil, una situación que el informe vincula con la lejanía geográfica respecto de los principales centros emisores de turistas a nivel global.

Otro rasgo distintivo es el peso del turismo emisivo en las importaciones. Entre 2016 y 2024, los viajes al exterior por parte de los argentinos representaron el 9% del total de importaciones de bienes y servicios, un nivel superior al de países de la región como Chile, Brasil o Paraguay.

Temas Relacionados

TurismoRankingPBIDólaresBalanza de pagosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Hasta los consumos realizados este mes, las tarifas tendrán una suba del 4%, mientras que el porcentaje disminuirá a partir del mes próximo

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

El empuje del maíz y el girasol y los precios internacionales favorables proyectan ingresos récord de divisas y el país se consolida como proveedor global clave

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Diferentes relevamientos detectaron un mayor ritmo de aumento en el rubro clave de las canastas que mide el Indec. Qué había dicho Caputo y las proyecciones del índice general

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno

El escenario internacional empeoró como sucede prácticamente cada fin de semana desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno
DEPORTES
Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Del error en su apellido a la casaca de los 28 mil dólares: las perlas detrás del debate sobre el primer gol de Maradona en la Selección

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz