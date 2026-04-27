Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

La icónica Isabel Pantoja se presenta en un vibrante concierto en Lima, donde Lita Pezo actuó como telonera, deleitando a la audiencia con su carisma y poderosa interpretación.

Isabel Pantoja retorna a Lima este lunes con un recital en el recinto Costa 21 de San Miguel como parte de la celebración por sus cincuenta años de carrera artística. El espectáculo, que reúne clásicos y novedades de su repertorio, se presenta como uno de los eventos más esperados para los seguidores de la intérprete en Perú. La cantante ofrecerá un recorrido musical por los géneros que ha interpretado a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela.

La figura de Pantoja se ha consolidado en la música en español gracias a su capacidad vocal e interpretativa, avalada por más de 30 millones de discos vendidos y una discografía que supera los treinta álbumes. La artista suma más de cien discos de platino y oro, así como premios internacionales como el Disco de Arte.

Entre los temas que la han posicionado se encuentran “Así Fue”, “Marinero de Luces”, “Era Mi Vida Él”, “Se Me Enamora el Alma” y “Hoy Quiero Confesarme”. Según lo reportado, el recital contará con una orquesta y una puesta en escena diseñada para resaltar la diversidad de estilos que ha trabajado a lo largo de cinco décadas.

Isabel Pantoja llegará a Lima para ofrecer un esperado espectáculo en Costa 21

Horario para el concierto de Isabel Pantoja

La jornada musical en Costa 21 se desarrollará bajo el siguiente cronograma: la apertura de puertas está programada para las 18:00 horas. La presentación de la artista pre estelar, Lita Pezo, tendrá lugar a las 19:30, mientras que Isabel Pantoja iniciará su actuación a las 20:45.

La organización ha solicitado que los asistentes tengan a la mano su entrada, ya sea en formato físico o digital, y sigan las instrucciones del personal para ubicar rápidamente su sector dentro del recinto.

Se detalla el horario oficial del concierto de Isabel Pantoja en Lima el 27 de abril en Costa 21, incluyendo la presentación de Lita Pezo como telonera.

Accesos

El acceso a Costa 21 en San Miguel puede realizarse en taxi o vehículo particular por el circuito de playas, una de las rutas recomendadas para quienes opten por transporte privado. Para quienes utilicen transporte público, la referencia es el puente peatonal John Lennon.

Desde ese punto, se debe tomar la ruta que conduce a la bajada directa hacia la entrada del recinto. Una vez en la puerta, es fundamental identificar el sector correspondiente y dirigirse de inmediato a la zona asignada para ingresar con el ticket respectivo.

El personal de seguridad estará disponible para orientar y agilizar el ingreso al evento. La producción insiste en la importancia de mantener el orden y la puntualidad para garantizar que la experiencia transcurra sin contratiempos y que el público pueda disfrutar de la programación completa.

Mapa de accesos detallado para el concierto de Isabel Pantoja en Costa 21, San Miguel, Lima, el 27 de abril, mostrando rutas para peatones, autos y zonas de asientos.

Lita Pezo, de imitadora a abrir el concierto de Isabel Pantoja

El espectáculo de Isabel Pantoja incluirá la participación de Lita Pezo como artista pre estelar. La cantante peruana alcanzó notoriedad en 2014 por su imitación de la española en el programa ‘Yo Soy Kids’. Con el paso de los años, Pezo ha logrado consolidar su propio nombre en la escena local, combinando repertorios de influencia española y latinoamericana.

Según relató la propia Lita Pezo para Trome, fue informada recientemente de que se presentaría junto a Pantoja en el escenario y, poco después, que tendría también a su cargo la apertura del show. “No pude contener las lágrimas al recibir su llamada y luego que me diga que voy a cantar con ella, mi sueño hecho realidad. Este domingo ensayaremos en Costa 21, donde será su concierto ‘50 Aniversario’, pues el lunes es el show”, declaró la artista al medio local.

La presencia de Pezo suma expectativa, ya que la artista peruana se prepara para una velada en la que compartirá escenario con una de las voces más reconocidas de la música española. El concierto de aniversario se perfila como una cita relevante para el público de Lima y para quienes siguen la trayectoria de ambas artistas.