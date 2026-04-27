Perú

Aespa llega a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre su gira SYNK: COMPLaeXITY

La potencia global del K-pop se alista para aterrizar en nuestro país como parte de su gira mundial.

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Cuatro mujeres jóvenes, las integrantes de Aespa, de pie sobre un fondo blanco, vestidas con atuendos rockeros y sosteniendo instrumentos musicales
Las integrantes de Aespa posan con instrumentos musicales y vestuario rockero, anunciando su gira SYNK: COMPLæXITY que las llevará a Lima.

El grupo surcoreano aespa, integrado por Karina, Winter, Giselle y Ningning, se consolidó como una de las propuestas más destacadas del K-pop actual. Desde su debut en 2020, la banda sorprendió a la industria con un concepto innovador y un multiverso que fusiona lo real y lo digital. Su música y presentaciones les valieron millones de seguidores y reconocimientos internacionales.

Ahora, aespa inicia una nueva etapa con el anuncio de su gira mundial aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY. La propuesta promete un espectáculo renovado, con una producción visual y narrativa inéditas. El grupo presentará un show completamente reimaginado que busca conectar con fans de todo el mundo, marcando un nuevo capítulo tras el lanzamiento de su segundo álbum, Lemonade.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Aespa?

Lima forma parte de la ruta latinoamericana del tour. El concierto de aespa se realizará el 9 de septiembre de 2026 en Costa 21, un recinto que se consolidó como espacio clave para eventos masivos en la capital. Esta presentación se suma a una gira que recorrerá Asia, Norteamérica, Reino Unido y Europa, y llega tras el estreno de su nuevo disco.

Póster de Aespa con las cuatro integrantes vestidas de blanco y negro, promocionando su gira 'SYNK: COMPLæXITY' y un concierto en Lima
Póster oficial de Aespa para su gira 'SYNK: COMPLæXITY', confirmando una fecha en Lima, Perú, el 9 de septiembre en Costa 21.

Entradas y preventa para Aespa

Las entradas para el concierto estarán disponibles en tres zonas: PIT, Platinum y VIP. El proceso de venta contará con dos etapas de preventa y una venta general, todas a través de la plataforma Teleticket.

La preventa Weverse comenzará el miércoles 6 de mayo, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.. A continuación, la preventa BBVA estará activa desde ese mismo día a las 2:00 p.m. hasta el viernes 8 de mayo a la 1:59 p.m. Finalmente, la venta general iniciará el viernes 8 de mayo a las 2:00 p.m.

Los precios oficiales para cada zona son los siguientes: PIT: S/862,5 Platinum: S/480 en preventa BBVA y S/552 en precio general VIP: S/240 en preventa BBVA y S/276 en precio full. Cada zona ofrece distintas ubicaciones y beneficios para el público.

Póster de Aespa en Lima con logo SYNK: COMPLæXITY 2026-27, fecha 9 de septiembre, lugar Costa 21 y tabla de precios de entradas por zona
El cartel promocional de Aespa en Lima detalla las fechas, zonas y precios de entradas para su gira SYNK: COMPLæXITY programada para 2026-27 en Costa 21.

La organización dispuso toda la información sobre etapas, requisitos y condiciones de preventa en la web de Teleticket y en el portal oficial del tour, aespaworldtour.com. También habrá paquetes VIP para quienes busquen una experiencia exclusiva.

aespa suma así un nuevo logro en su carrera, con una gira internacional que refuerza su presencia global y promete un show de alto impacto en Lima.

¿Cómo comprar las entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir las entradas es sencillo y sigue estos pasos:

  1. Acceder a la web oficial de Teleticket: Ingresar a www.teleticket.com.pe.
  2. Registrar una cuenta de usuario: Completar los datos personales y asociar un correo electrónico válido para activar la cuenta.
  3. Verificar el registro: Revisar la bandeja de entrada y hacer clic en el enlace de activación recibido por correo.
  4. Buscar el evento de Aespa: Iniciar sesión, buscar el concierto y seleccionar el banner correspondiente.
  5. Ingresar a la fila virtual: El sistema asigna el turno por orden de ingreso, por lo que se recomienda no cerrar ni actualizar la página durante el proceso.
  6. Elegir la ubicación: Seleccionar la zona y los asientos preferidos según disponibilidad y precio.
  7. Ejecutar el pago: Ingresar los datos de la tarjeta bancaria y aplicar los descuentos si corresponde.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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