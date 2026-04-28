El hombre señalado de reclutar y enviar peruanos a combatir en Rusia rompe su silencio: “Ellos conocían las condiciones”

Un militar en retiro, señalado como el principal reclutador de peruanos para el ejército ruso, rompe su silencio. En una entrevista exclusiva, defiende su accionar y explica cómo sus excompañeros de armas llegaron al frente de batalla, mientras surgen denuncias de engaños y malos tratos.| Panamericana TV / La Calle No Calla

Un militar en retiro acusado de reclutar y enviar compatriotas a la guerra entre Rusia y Ucrania afirmó este lunes que “todos sabían a qué iban” y negó cualquier engaño en el proceso de contratación, tras la denuncia de una presunta red de trata de personas con estos fines.

En diálogo con Panamericana TV, Pocho Wilson Pinto Peña alegó tener “la conciencia tranquila” y aseguró que “es imposible” que los connacionales hayan sido timados, puesto que “sabían las condiciones” y, según sus palabras, cumplen un curso y exámenes médicos.

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Explicó que la mayoría de las personas referidas por él son militares en retiro, con experiencia previa en Irak y Afganistán. “Entonces, quieren trabajar porque en Perú no hay mucho trabajo. Yo les proporcioné el número”, relató.

“Ellos van, pasan un filtro, llegan allá. A los diez, quince días pasan un examen médico total: pulmón, riñones, hígado, corazón, sangre, todo. Si está todo okey, ellos en unos dos o tres días firman su contrato. Después de firmar su contrato, ellos a los cinco o seis días reciben un bono de 20 mil dólares”, dijo antes de mencionar que los salarios mensuales oscilan entre 2.500 y 3.500 dólares, con alojamiento, alimentación e internet incluidos.

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Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

Sin embargo, Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, declaró en RPP que las víctimas fueron captadas por una red de tráfico de personas integrada por ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos que actúan como reclutadores locales.

Según el letrado, la red apunta específicamente a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), a quienes ofrece contratos de seguridad, cocina o instrucción con sueldos de hasta USD 4.000 mensuales y un bono inicial de USD 20.000. Una vez en Rusia, los engañados son enviados a las líneas de batalla tras apenas tres semanas de adoctrinamiento en campos de preparación militar.

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Salinas detalló que los captores contactan a sus objetivos por Instagram y otras plataformas digitales, y los citan en lugares públicos —centros comerciales, restaurantes, parques— donde firman documentos redactados íntegramente en ruso.

Hasta el momento, según sus declaraciones, ocho peruanos han muerto en territorio en guerra y al menos 11 más partieron hacia ese país el sábado pasado. Añadió que, al llegar a Rusia, les retiran documentos y pertenencias, y les exigen el dinero empleado por el traslado, versión que rechaza el exmilitar acusado.

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Una presunta red de reclutamiento habría engañado a decenas de peruanos con jugosas ofertas laborales para enviarlos a Rusia, pero su destino final fue la guerra. Sus familias, sin noticias de su paradero, protestan exigiendo su retorno inmediato. | 24 Horas

“Mis promociones saben dónde están. Ellos sí dan fe de que su trabajo es netamente en una base militar y de ahí los designan a diferentes áreas. Entonces, ellos sabían dónde iban”, refirió al ser consultado sobre la denuncia de familiares que sostienen que sus allegados fueron enviados para combatir en primera línea sin saberlo.

“Si alguien hace un daño, se esconde, se corre. Y yo he dado la cara, he ido con las esposas porque me pidieron: ‘Por favor, señor, acompáñenos’”, agregó. Aunque el exmilitar sostiene que todos los casos en los que intervino corresponden a militares en retiro, el medio advirtió la posible existencia de otros intermediarios que operan bajo diferentes modalidades.

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Las familias afectadas presentaron una denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (DININCRE) de la PNP, y entregaron videos, capturas de chats y otros materiales que identifican a los tres reclutadores peruanos.

La defensa de los afectados también denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha mostrado evasivas e “indiferencia” ante los pedidos de repatriación y asistencia.

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