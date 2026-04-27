Economía

Una histórica planta de electrodomésticos deja de producir heladeras y despedirá personal en Rosario

A partir de mayo, dejará de ensamblar heladeras para Electrolux. Antes había dejado de producir cocinas. Con operaciones al mínimo, se prevé una reducción adicional de una plantilla que ya se había achicado en dos tercios

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Planta Electrolux en Rosario
La planta de Electrolux en Rosario funcionará con menos personal y solo mantendrá la producción de freezers y lavarropas

Frimetal, la empresa que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras en mayo. Esta decisión forma parte de un proceso de reducción operativa que la empresa había iniciado a comienzos de año, ante el impacto de la caída del consumo y el auge de importaciones en la industria de electrodomésticos argentina. La firma prevé la reducción de su personal.

Según informó el medio local La Capital, el final de la fabricación nacional de uno de sus productos emblemáticos transformará la planta rosarina en un centro de operaciones mínimas -mayormente dedicado a la importación de productos terminados- y profundizará el recorte de su estructura laboral.

De esta manera, la firma de origen sueco pondrá fin a su línea de frío. Esto implica que la planta dejará de fabricar tanto cocinas —cuya producción se interrumpió en enero— como heladeras, y solo continuará con la elaboración de freezers y lavarropas, según precisaron fuentes internas a La Capital.

Fuerte reducción de personal

En este marco, la plantilla de empleados de la compañía experimentará una nueva reducción: de los 750 trabajadores iniciales restan unos 250 empleados, y, tras la implementación de la medida, solo 150 empleados mantendrán su puesto, dedicados exclusivamente a las funciones que permanezcan activas. Directivos declararon al medio rosarinos sobre los antiguos productos: “Ya no se fabrican más acá”.

En marzo, Electrolux ya había puesto en marcha un plan de reducción de personal en la fábrica de Rosario. La apertura de un programa de retiros voluntarios para 100 trabajadores tuvo una adhesión mayor a la esperada: más de 130 operarios decidieron aceptar la propuesta antes del cierre del proceso, informó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Este ajuste se produjo en un contexto en el que la planta, que llegó a emplear a 750 personas, ya operaba por debajo de su histórica capacidad.

Las condiciones del retiro incluían el pago del 100% de la indemnización bajo el régimen previo a la reforma laboral, más tres salarios adicionales por aceptación voluntaria, según datos gremiales. Esta decisión empresarial se inscribe en una tendencia de ajuste y reconversión en la industria nacional de línea blanca, que enfrenta dificultades crecientes.

Planta Electrolux en Rosario
En el marco de la decisión del fin industrial, la firma prevé reducir personal

La disminución en las ventas de electrodomésticos en los últimos meses presionó a fabricantes locales a reajustar su producción y reducir sus costos para ganar eficiencia. También en octubre de 2025, la planta de Rosario había aplicado suspensiones rotativas que afectaron a unos 400 trabajadores debido a la baja demanda y a la acumulación de stock. El acuerdo, alcanzado con la UOM, permitió espaciar el impacto en la fuerza laboral y adaptar la producción al ritmo del mercado.

Esta mecánica permitió que la planta continuara su operación aunque de manera muy reducida, para evitar un desbalance mayor entre producción y ventas. Representantes de la compañía atribuyeron la medida a la combinación de menor consumo y el ingreso creciente de productos importados, fenómeno que dificultó sostener la competitividad local.

Un sector en crisis

La situación de Frimetal se inserta en un escenario adverso para el sector de electrodomésticos en la Argentina. Ya son varias las compañías que anunciaron recientemente procesos de ajuste o reestructuración. La firma Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, solicitó la apertura de un concurso preventivo para reorganizar su deuda y poder continuar operando. En una nota exclusiva con Infobae, Dante Do Sun Choi, dueño de la firma de electrodomésticos, expuso una “profunda tristeza” por el devenir del sector industrial y remarcó que, a pesar de estar agradecido por lo que le dio el país, “es muy ingrato ser empresario en la Argentina“

Por su parte, Mabe implementó despidos y clausuró una de sus plantas. Whirlpool cerró el año pasado definitivamente su planta de lavarropas en Pilar, que había inaugurado hace solo tres años. A estos casos se suma Aires del Sur, fabricante de equipos Electra, que pidió la quiebra hace pocas semanas.

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