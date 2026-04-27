Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa una dura batalla emocional tras la amputación de su pierna: "Está muy depresivo"

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, sufrió la amputación de su pierna izquierda por una trombosis crónica masiva en el Hospital Cayetano Heredia.

Roly Ortiz, fundador y líder del grupo Skándalo, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la reciente amputación de su pierna izquierda debido a una trombosis crónica masiva. El reconocido músico y productor, que ya había perdido un brazo en el pasado, permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia y enfrenta una profunda crisis emocional y física que ha conmovido a su entorno y a la escena musical peruana.

El drama de la amputación y el impacto emocional

La intervención quirúrgica fue determinada por una junta médica ante la severidad de la obstrucción sanguínea, que comprometió de forma irreversible el tejido de la extremidad inferior. La decisión, aunque drástica, fue necesaria para salvarle la vida al artista, quien ya presentaba un historial de salud delicado.

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Pamela Flores, esposa de Roly Ortiz, relató el difícil panorama que enfrenta la familia tras la operación. “Ha tenido un desenlace, no sé qué decirte (…) Llevamos 12 años juntos y hemos pasado muchas cosas difíciles, pero esto nos sobrepasa bastante”, expresó conmovida desde los exteriores del hospital a Trome.

Flores describió a Ortiz como devastado psicológicamente, profundamente deprimido y aislado de su entorno. “No quiere ver a nadie, está superdeprimido y no permite ni que la familia se acerque. No quiere que lo vean así“, confesó.

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Instagrantes de Skándalo llegaron a un acuerdo con Roly Ortiz, fundador del grupo. Composición Infobae Perú

Según la esposa del músico, Ortiz experimenta episodios complejos tras la cirugía, incluyendo dolor persistente y alteraciones en su estado anímico. “Me dijo que tiene pesadillas constantes. El dolor de la pierna que le han amputado, él siente que la tiene y le duele. Nos han explicado los traumatólogos que el dolor ya es el miembro fantasma, que es psicológico”, explicó.

A pesar de las recomendaciones médicas, Ortiz se muestra reacio a recibir apoyo psicológico, manteniéndose hermético y evitando incluso que los especialistas se acerquen a conversar con él. “Nos han ido a visitar los psicólogos, pero Roly está un poco hermético. No quiere saber nada, no quiere que le hablen nada, no quiere saber nada de nadie. Ahorita está muy depresivo”, concluyó Flores.

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El testimonio del hijo del artista y el drama familiar

Días antes de la cirugía, Christian Ortiz, hijo mayor de Roly Ortiz, brindó una entrevista en la que reveló la magnitud del impacto emocional en la familia. “Estamos todos consternados… mi papá está bastante afectado, está muy deprimido”, sostuvo para ‘América Hoy’, detallando que la situación los tomó por sorpresa y que la familia enfrenta una crisis nerviosa, especialmente Pamela, esposa del músico.

La preocupación aumenta debido a que el pronóstico de los médicos indicaba que la amputación podría llegar hasta la cadera, lo que reduciría las posibilidades de que Ortiz pueda utilizar una prótesis en el futuro. “Ruego a Dios que aunque sea le dejen un muñón por debajo de la pierna para que le puedan poner una prótesis o retomar la movilidad”, expresó Christian Ortiz, visiblemente afectado.

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Christian Ortiz, hijo del reconocido productor musical Roly Ortiz, narra la difícil situación que atraviesa su padre, quien enfrenta la amputación de una pierna. Desde los exteriores del hospital, comparte el dolor de su familia y pide apoyo. Video: América TV / América Hoy

El hijo del fundador de Skándalo también aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo público a su padre: “Quiero que sepas, papá, al momento que veas esta entrevista, que estoy para ti, que te voy a apoyar en todo lo que necesites”, manifestó, destacando la figura de Ortiz como un hombre trabajador, honesto y dedicado a su familia.

La trayectoria de Roly Ortiz y su legado en la música

Roly Ortiz es conocido en la industria musical peruana por haber fundado el grupo Skándalo y por su labor como coreógrafo y descubridor de talentos. Fue bailarín y creó todas las coreografías originales del grupo, además de trabajar como productor y formador de artistas.

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En palabras de su hijo, Ortiz es “una persona que ha dado todo por toda su familia”, un hombre que desde pequeño se forjó sin ayuda y que ha sido la base para muchos cantantes y músicos que hoy triunfan en el medio.

Su carrera lo llevó a recorrer Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, donde se ganó el respeto de sus colegas. Ahora, la familia Ortiz enfrenta ahora el reto de una recuperación larga y compleja, no solo por la magnitud de la cirugía, sino por el impacto emocional que la pérdida representa para un artista que ya había perdido un brazo y que ahora deberá adaptarse a una nueva realidad sin una pierna.

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Roly Ortiz, el genio creativo detrás de las coreografías y el éxito de 'Skándalo', atraviesa el momento más difícil de su vida. Su hijo comparte el dolor de la familia y hace un llamado a la solidaridad mientras su padre lucha por su salud. Video: América TV / América Hoy

El entorno cercano de Roly Ortiz ha hecho un llamado a la solidaridad, solicitando apoyo no solo económico para afrontar los gastos médicos, sino también anímico, para ayudar al músico a superar la profunda depresión que atraviesa. “Realmente está muy, muy devastado anímicamente”, enfatizó Christian Ortiz.

Actualmente, Roly Ortiz permanece internado en el Hospital Cayetano Heredia recibiendo atención médica constante. La familia continúa pendiente de su evolución y mantiene la esperanza de que el artista pueda sobreponerse a este difícil momento.

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El caso de Ortiz ha conmovido a la comunidad artística y a los seguidores de Skándalo, quienes han manifestado su apoyo y solidaridad a través de mensajes en redes sociales.