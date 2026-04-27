Perú

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

Especialistas cuestionan que una reorganización institucional termine limitando oportunidades para nuevos postulantes

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La Comisión de Educación del Congreso ha citado a la ministra del sector para que informe sobre el recorte presupuestal al programa Beca 18, que afecta a miles de estudiantes en todo el país. Canal N

La política de becas estatales en Perú enfrenta un nuevo momento de tensión tras decisiones recientes vinculadas al financiamiento y continuidad de programas clave. La atención pública se centra en dos frentes: la citación a la ministra de Educación ante el Congreso y la incertidumbre en torno a una de las iniciativas más relevantes para estudios de posgrado en el extranjero.

El tema cobra relevancia en un contexto donde el acceso a la educación superior depende en gran medida del respaldo estatal para cientos de jóvenes. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación (Minedu) generan interrogantes sobre la planificación presupuestal y la sostenibilidad de los programas administrados por el Estado.

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La Comisión de Educación del Congreso decidió intervenir ante las dudas que rodean el financiamiento del Programa Integral de Becas. La citación a la titular del sector busca esclarecer las decisiones adoptadas y sus efectos sobre los beneficiarios actuales y potenciales.

Citación en el Congreso por recorte a Beca 18

La Comisión de Educación del Congreso convocó a la ministra de Educación para explicar el recorte presupuestal a Beca 18. (Composición: Infobae)
La Comisión de Educación del Congreso convocó a la ministra de Educación para explicar el recorte presupuestal a Beca 18. (Composición: Infobae)

La Comisión de Educación del Congreso convocó para este martes 28 de abril a la ministra María Cuadros. El objetivo consiste en que explique el recorte presupuestal que afecta a Beca 18, un programa que financia estudios superiores de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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Según se informó, la citación surge tras comunicaciones oficiales que confirmaron la reducción de recursos. Se indicó que la Comisión de Educación ya había notificado la convocatoria a la titular del sector para que explique el recorte presupuestal a Beca 18.

La expectativa se centra en la asistencia de la ministra y en los detalles que pueda ofrecer sobre el estado actual del programa. También se busca conocer el impacto concreto en los estudiantes que dependen de esta beca para continuar sus estudios.

Incertidumbre en la Beca Generación del Bicentenario

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)
Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

De forma paralela, el Minedu confirmó que no abrirá una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario en 2026. La medida se vincula con un proceso de reorganización interna del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La decisión coloca en una situación de incertidumbre a más de 300 jóvenes que ya contaban con admisión en universidades del extranjero. Estos postulantes esperaban el financiamiento estatal para iniciar o continuar estudios de posgrado.

El ministerio señaló que la prioridad se orienta hacia los beneficiarios actuales. En total, 283 estudiantes continúan su formación en el exterior con apoyo del programa. La estrategia oficial apunta a garantizar la continuidad de estos casos dentro del esquema vigente.

El anuncio generó cuestionamientos desde distintos sectores. El exministro de Educación Ricardo Cuenca declaró a RPP que existen inconsistencias en la explicación brindada por el Estado. Según indicó, primero se mencionó una falta de presupuesto y luego se presentó la reorganización como argumento central.

Para Cuenca, la coexistencia de ambas versiones genera dudas sobre la claridad en la toma de decisiones. La falta de una explicación uniforme dificulta la comprensión del escenario real del programa.

En la misma línea, Alexandra Ames, exdirectora de Pronabec, expresó críticas sobre el enfoque adoptado. Señaló que un proceso de reorganización debería orientarse a mejorar la eficiencia y ampliar el alcance, no a excluir a postulantes que ya avanzaron en el proceso.

Ames también cuestionó la justificación económica. Según su análisis, la programación presupuestal existente no respaldaría la versión de una restricción de recursos que obligue a suspender la convocatoria.

Impacto en postulantes y exigencias del programa

Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)
Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)

La Beca Generación del Bicentenario posee características específicas que intensifican el impacto de la medida. Se trata de un programa dirigido a estudios de posgrado en universidades de alto nivel en el extranjero.

El proceso exige que los postulantes obtengan primero la admisión en una institución reconocida. Solo después pueden acceder al financiamiento estatal. Este requisito implica una inversión previa en tiempo, preparación y recursos económicos.

La paralización de la convocatoria afecta directamente a quienes cumplieron con estas condiciones. Muchos de ellos ya contaban con cartas de aceptación y esperaban completar el proceso mediante el respaldo del Estado.

El desarrollo de estos hechos mantiene la atención sobre las decisiones del sector Educación y su efecto en el acceso a oportunidades académicas dentro y fuera del país.

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