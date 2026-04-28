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Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso a los ‘blanquiazules’ una fuerte penalidad por situaciones ajenas a lo ocurrido en el campo de juego, donde se impusieron con doblete de Eryc Castillo

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Alianza Lima – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó al club blanquiazul con una multa de S/8.250 y una advertencia, tras retrasar el inicio y la reanudación del partido en el estadio Alejandro Villanueva (Liga 1)

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 notificó a Alianza Lima sobre la aplicación de una sanción económica y una advertencia, resultado de incidentes registrados durante el compromiso entre el equipo blanquiazul y Juan Pablo II por la octava jornada del Torneo Apertura 2026.

Según el organismo, la institución infringió disposiciones específicas del reglamento, lo que derivó en una multa de 1,5 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a S/8.250 .

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El informe precisa que la penalización responde a retrasos en el inicio del partido y en la reanudación del segundo tiempo, conductas imputadas al club local en el estadio Alejandro Villanueva. La comunicación oficial ofrece a la entidad un plazo para ejercer su derecho a apelación.

Sanción y motivos detallados por la Comisión Disciplinaria

Alianza Lima – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
La Comisión Disciplinaria sancionó a Alianza Lima tras detectar retrasos en el inicio y reinicio del partido, aplicando una multa económica y una advertencia formal. (Liga 1)

La notificación remitida por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 a Alianza Lima incluye dos medidas diferenciadas: una advertencia formal y una multa económica.

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El documento hace referencia al artículo 96.3 del Reglamento de la Primera División para fundamentar la advertencia, y al artículo 95, acápite 95.2, numeral 3, junto con el artículo 194, acápite 194.1, para justificar la sanción pecuniaria. Según la resolución, la demora en el arranque del partido y en el segundo tiempo fue atribuida directamente a la organización del club local, lo que motivó la intervención del ente disciplinario.

La suma establecida como sanción económica corresponde a 1,5 Unidades Impositivas Tributarias, es decir, S/8.250. Esta cifra, fijada en función del valor vigente de la UIT, se aplicó en cumplimiento estricto del marco normativo de la competencia. La advertencia y la multa fueron comunicadas de manera simultánea, tras una revisión detallada de los reportes oficiales del encuentro.

Procedimiento de apelación y plazos para Alianza Lima

Alianza Lima – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
La resolución abre la posibilidad de que Alianza Lima impugne la sanción, siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento disciplinario. (Liga 1)

La resolución emitida por la Comisión Disciplinaria otorga a Alianza Lima un periodo de cinco días calendario para solicitar los argumentos completos del fallo o presentar un recurso de apelación. El club puede requerir la fundamentación escrita de la decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 69.4 del Reglamento Único de Disciplina (RUD). Si la institución opta por apelar, el plazo para interponer el recurso inicia al día siguiente de recibir la decisión motivada.

En la comunicación, el órgano disciplinario aclara que la notificación inicial no incluye la exposición detallada de los motivos, pero garantiza a la entidad el acceso a esta información si así lo solicita por escrito. La posibilidad de impugnar el castigo ante el Tribunal de Apelaciones queda abierta, conforme a los plazos y procedimientos estipulados en la normativa vigente.

Contexto del partido y antecedentes de la sanción

Alianza Lima – Juan Pablo II – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Las demoras registradas en Matute fueron clave para la sanción, en un contexto de estricta supervisión del cumplimiento de normas en la Liga 1. (Liga 1)

El encuentro entre Alianza Lima y Juan Pablo II se disputó el 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, escenario conocido como Matute. De acuerdo con el reporte oficial, las demoras en el inicio del cotejo y en la salida de los equipos tras el descanso fueron determinantes para la intervención de la Comisión Disciplinaria. La sanción responde a la aplicación estricta del reglamento, que establece penalizaciones claras frente a este tipo de infracciones organizativas.

La advertencia formal y la multa económica notificadas a Alianza Lima se suman a la lista de acciones disciplinarias que la Liga 1 ha implementado durante la presente temporada para garantizar el cumplimiento de las normas de competencia. El club íntimo deberá evaluar los pasos a seguir conforme a los mecanismos de defensa previstos por la reglamentación.

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