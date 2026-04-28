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Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

El club representativo de Piura aprovecha su espléndida victoria en el Monumental para mofarse del tricampeón nacional con una serie de publicaciones que van desde audios hasta fotos

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Valentín Robaldo en una secuencia curiosa como "Robaldo Nazario". - Crédito: Alianza Atlético
Valentín Robaldo en una secuencia curiosa como "Robaldo Nazario". - Crédito: Alianza Atlético

Alianza Atlético se marchó del estadio Monumental con una sonrisa al vencer, con doblete de Valentín Robaldo, a domicilio a Universitario de Deportes, que a estas alturas del Apertura 2026 es una auténtica decepción. Las unidades sumadas por los visitantes han dado pie a una serie de mofas en redes sociales contra el tricampeón de Perú.

Tanto en Facebook, Instagram y X, los ‘churres’ han empleado una serie de burlas aprovechando dinámicas características de la ‘U’. Por ejemplo, en el primer gol celebrado por Robaldo, se publicó un video configurado con el audio ‘no me dejen patear’ popularizado por Jairo Concha.

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Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión
Valentín Robaldo y Franco Coronel, la sociedad ofensiva de Alianza Atlético. - Crédito: Difusión

Siguiendo ese curioso estilo, Alianza Atlético tampoco dejó pasar la oportunidad para editar el segundo gol del argentino con la complicidad de Williams Riveros por una mala conducción en salida. Así, se puede escuchar una declaración del paraguayo explicando su seudónimo de ‘jerarquía’, la cual acompaña el llamativo clip.

Y con su ‘9’ como protagonista, el ‘vendaval’ cerró su campaña de ironías realizando una comparativa con Alex Valera, a quien los hinchas de Universitario lo bautizaron de una forma curiosa. “Robaldo Nazario. Doblete y figura en el Monumental. Apareció cuando más se le necesitaba”, se posteó con una secuencia de ediciones.

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Valentín Robaldo hizo de las suyas en una actuación espléndida ante el tricampeón de Perú. | VIDEO: Alianza Atlético

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