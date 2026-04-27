Michael Jackson conquista Perú: su biopic rompe récords y arrasa en los cines siendo la película más vista del país

La esperada película biográfica de Michael Jackson ha logrado un éxito rotundo en Perú, rompiendo récords de taquilla y posicionándose como la cinta más vista del momento en el país. (Difusión)

La biografía cinematográfica de Michael Jackson, titulada simplemente ‘Michael’, se ha convertido en un verdadero fenómeno de taquilla en Perú, donde lidera con amplitud la asistencia en cines y se posiciona como la película más vista del país desde su estreno el 23 de abril.

Universal Pictures Perú celebró el éxito en sus redes sociales con un mensaje claro: “Perú hizo el moonwalk hacia el #1. #Michael es la película más vista del país”, alentando al público a continuar llenando las salas.

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Un estreno histórico en Perú y el mundo

El impacto de ‘Michael’ no se limita a la taquilla local. A nivel mundial, la producción dirigida por Antoine Fuqua debutó con 97 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó la impresionante cifra de 217 millones de dólares globales en su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo.

Este resultado no solo marca el mejor inicio para una película biográfica musical, superando ampliamente a títulos como ‘Straight Outta Compton’ (60 millones en 2015) y ‘Bohemian Rhapsody’ (51 millones en 2018), sino que también la posiciona como el segundo mejor estreno del año, solo detrás de ‘Super Mario Galaxy: la película’.

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La película biográfica de Michael Jackson se posiciona como la más exitosa en los cines peruanos, alcanzando el puesto número uno y cautivando al público. (Difusión)

En Perú, la película logró el segundo mejor debut del año, con más de 112 mil espectadores solo en los primeros días y un total de 130 mil incluyendo preestrenos, según el especialista Maykoll Calderón. Perú se ubicó en el Top 3 de países de Latinoamérica con mayor asistencia, solo por detrás de México y Brasil.

A pesar del entusiasmo del público, ‘Michael’ ha recibido críticas mixtas en portales especializados. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 38% de aprobación, mientras que en Metacritic promedia 39/100. Sin embargo, la audiencia ha mostrado un fuerte respaldo, otorgando una calificación de ‘A-”’ en CinemaScore. La disparidad entre la recepción de la crítica y la del público no ha impedido que la cinta se consolide como uno de los estrenos más comentados y exitosos del año.

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Una biografía monumental

Con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, ‘Michael’ es uno de los biopics más costosos de la historia. La inversión fue asumida por Lionsgate (responsable de la distribución en Estados Unidos), Universal Pictures (distribución internacional) y el patrimonio del artista.

La producción fue supervisada por Graham King, productor ganador del óscar por ‘Los infiltrados’, junto a los administradores del legado de Michael Jackson. El filme, dirigido por el aclamado Antoine Fuqua (“Training Day”, “The Equalizer”) y escrito por John Logan (“Gladiador”, “El aviador”), recorre la vida y carrera del Rey del Pop, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su consolidación como una superestrella global.

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El póster oficial de la película "Michael" muestra a Jaafar Jackson encarnando al Rey del Pop, cuyo biopic ya es la película más vista en Perú, rompiendo récords de taquilla. (Difusión)

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, debuta en el papel protagónico, acompañado de Nia Long como Katherine Jackson, Colman Domingo como Joe Jackson y Laura Harrier como Suzanne de Passe.

‘Michael’ aborda episodios clave de la vida del artista, incluyendo la creación de álbumes emblemáticos como ‘Off the Wall’ (1979), ‘Thriller’ (1982) y ‘Bad’ (1987). El filme combina secuencias íntimas y recreaciones de grandes conciertos, con un soundtrack que revive los temas más icónicos de la carrera del cantante, tanto con The Jackson 5 como en su etapa solista.

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Entre las canciones destacan “I’ll Be There”, “Never Can Say Goodbye”, “Beat It”, “Thriller”, “Billie Jean”, “Bad” y muchas más. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la película presenta una visión edulcorada de la vida de Michael Jackson y omite episodios polémicos, como las acusaciones de abuso sexual que marcaron la etapa final de su carrera.

El fenómeno en Perú

El estreno de ‘Michael’ en Perú fue recibido con entusiasmo por los fanáticos y el público general. Las principales cadenas de cine—Cinemark, Cineplanet, UVK y Cinépolis—habilitaron funciones en formatos premium como IMAX y salas especiales, permitiendo que miles de espectadores disfrutaran de la experiencia audiovisual al máximo nivel.

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(Lionsgate)

El éxito de la cinta en el país la posiciona como la más vista del momento y supera el debut de biopics como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Oppenheimer’, ‘Napoleón’ y ‘Elvis’. Universal Pictures Perú destacó que la película logró el sexto lugar del Top 10 mundial a pocos días de su estreno, superando a títulos como ‘Scream 7’, ‘Blades of the Guardians’ o ‘Dhurandhar: The Revenge’.

La película está disponible en las principales cadenas de cine del país, con opciones en horarios variados y salas premium para quienes buscan una experiencia óptima. Las entradas pueden adquirirse en las páginas web oficiales de cada cadena. Próximamente, gracias a un acuerdo de distribución con Lionsgate, se espera que ‘Michael’ también llegue al catálogo de Prime Video, aunque aún no hay una fecha oficial confirmada para su lanzamiento en streaming.

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El fenómeno de “Michael” confirma que el legado de Michael Jackson sigue vigente. La película invita a nuevas generaciones a descubrir la música y la vida del Rey del Pop, combinando espectáculo, emoción y reconstrucción histórica. A pesar de las críticas y controversias, el éxito en taquilla demuestra que el público sigue fascinado por la figura de Jackson y su impacto en la cultura global.