Brian Rullan afirma sobre Laura Spoya: “No es la mujer con la que me casé”, tras revelar que Sebastián Gálvez dormía en su casa

Brian Rullan acusa públicamente a Laura Spoya y cuestiona el vínculo con Sebastián Gálvez en medio de su separación. (Instagram Brian Rullan / Laura Spoya)

La separación entre Laura Spoya y Brian Rullan, que en su momento parecía transcurrir en términos de respeto mutuo, ha escalado en las últimas horas a un nuevo episodio de confrontación pública. El empresario mexicano brindó una entrevista al pódcast ‘Q’Bochinche’ donde lanzó fuertes declaraciones no solo contra su aún esposa, sino también contra Sebastián Gálvez, joven con quien la conductora peruana fue vinculada tras la difusión de fotografías juntos en Jamaica.

Las acusaciones de Brian Rullan

En la conversación con Samuel Suárez y Ric La Torre, Brian Rullan no solo expresó su decepción y malestar por la exposición mediática de la vida sentimental de Laura Spoya, sino que también ofreció detalles inéditos sobre el entorno en el que se dieron los encuentros entre la conductora y Gálvez.

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“Ella no es la mujer con la que me casé y, la neta, ella me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer, no sé qué le pasó después”, afirmó el empresario. Uno de los pasajes más comentados de la entrevista fue cuando Rullan recordó el accidente automovilístico que sufrió Spoya a inicios de año y la presencia de Gálvez en la escena.

“¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada? Porque se iba a dormir a su pin*** casa”, señaló, cuestionando la cercanía del joven con la madre de sus hijos y sugiriendo que el vínculo iba más allá de una simple amistad. “Lástima que no tiene un padre que le dijo no meterse con mujeres casadas”, agregó, lanzando una crítica directa a Gálvez.

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Brian Rullan no se guarda nada y lanza fuertes declaraciones sobre su exesposa Laura Spoya y el hombre con el que se le vincula. Descubre todo lo que dijo en esta polémica entrevista. Video: +QTV / Q'Bochinche

Rullan también manifestó su preocupación por el impacto de la controversia en sus hijos: “A mí lo que me da más pena es todo lo que van a ver mis hijos. Yo sí tengo que proteger a mis hijos y lo que ellos vean en el futuro en internet”.

El mensaje de Laura Spoya y la defensa de su rol como madre

Tras la difusión de las declaraciones de Brian Rullan, Laura Spoya reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje interpretado como una respuesta directa a la polémica: “Hay gente que hace equipo para dañarte, imagínate qué tan poderosa eres tú solita”, escribió en Instagram, reflejando su incomodidad por la situación y la presión mediática.

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En un episodio reciente del pódcast ‘La Manada Galáctica’, Spoya fue enfática al rechazar cualquier intento de desacreditarla como madre. “Si hay algo que nunca voy a permitir es que alguien me quiera desacreditar como mamá. Jamás, así sea mi exmarido”, afirmó la conductora, señalando que ha optado por el silencio en varias ocasiones, pero que hay límites que no piensa tolerar.

“Yo a mis hijos los cuido y cumplo con absolutamente todas las responsabilidades que tengo como madre y siempre lo he hecho”, aseguró. Spoya, quien anunció su separación en mayo de 2025 tras casi una década de relación y dos hijos en común, también compartió los retos que enfrentó tras regresar a Perú y la importancia que da a la estabilidad y bienestar de sus hijos: “He trabajado incansablemente para que a mis hijos nunca les falte nada, nunca”.

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Laura Spoya responde con firmeza en redes sociales y rechaza los intentos de desacreditar su rol como madre tras las declaraciones de su expareja. (Instagram Laura Spoya)

El nombre de Sebastián Gálvez comenzó a vincularse a Laura Spoya después de que una fotografía filtrada los mostrara en actitud cercana en una piscina en Jamaica durante Semana Santa. Aunque la conductora explicó que se trataba de un viaje de trabajo junto a su mánager y maquillador, la presencia de Gálvez y el contenido de la imagen alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

En las últimas horas, amigos cercanos a Gálvez aseguraron a programas de espectáculos como ‘Magaly TV La Firme’ que la relación entre el joven y la ex Miss Perú no prosperó, describiendo el vínculo como un “fluir” sin mayor compromiso, que ya habría terminado semanas atrás.

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No es la primera vez que Brian Rullan expresa su malestar por la situación. Semanas atrás, al ser consultado sobre la foto de Laura y Sebastián, el empresario señaló: “Me da pena y lástima por mis hijos”, insistiendo en que su prioridad es proteger el bienestar emocional y la privacidad de los menores.

La conductora también ha manifestado su incomodidad por los señalamientos en su contra y, en una reciente transmisión, remarcó: “Y eso sí me llega al pin***, que me desacrediten como mamá”.

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Brian Rullan expresó su molestia y preocupación tras la difusión de una foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez en Jamaica. TikTok: Q'Bochinche.

¿Qué sigue para Laura Spoya y Brian Rullan?

A la fecha, Laura Spoya continúa enfocada en sus actividades profesionales en televisión y redes sociales, mientras que Sebastián Gálvez ha optado por el silencio y compartió un mensaje en sus historias de Instagram que generó diversas interpretaciones: “El final”.

El vínculo parental entre Spoya y Rullan, más allá de las diferencias personales, queda marcado por la necesidad de proteger a sus hijos en medio de la exposición mediática y la presión de la opinión pública.

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