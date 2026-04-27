Los Chankas se descarrilan en el momento más inoportuno: cayeron 4-0 ante ADT, ceden el liderato y conceden su primera derrota en Liga 1 2026

Los Chankas se descarrilan en un momento inoportuno. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

A estas alturas de la temporada, no cabe duda de que la definición por el Torneo Apertura 2026 se mide entre lo que hagan Los Chankas y Alianza Lima. Son los clubes mejor posicionados. De hecho, ambos comparten el liderato con 26 unidades, aunque los ‘blanquiazules’ aparecen en el primer puesto por diferencia de goles, aprovechando que los ‘guerreros’ se descarrilaron en su visita a Tarma.

Sí, para sorpresa de todos, los de Walter Paolella han sufrido un descalabro de máximas proporciones al caer 4-0 a manos de ADT, en condición de visitantes. El resultado, además, supone la primera derrota del equipo revelación en lo que va del curso liguero.

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Durante los primeros compases del lance, los equipos intercambiaron golpes con ataques ligeros que no llevaron mayor peligro, aunque la primera aproximación importante se dio por intermedio del veterano Hernán Rengifo, cuyo lanzamiento fue detenido con éxito por Hairo Camacho.

Con el avance de los minutos, la Asociación Deportiva Tarma tomó el dominio de las acciones con acercamientos puntuales. Pasada la media hora del juego, se asomó Joao Rojas con un golpe de cabeza sin fuerza ni dirección que acabó siendo controlado con absoluta calma por el portero de Los Chankas.

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Al cierre de la etapa inicial, los ‘guerreros’ salieron bien librados y daba la impresión de que mantendrían esa tendencia o incluso la superarían tras un aviso de Adrián Quiroz en un tiro libre, nada más arrancando el complemento, que exigió a Juan David Valencia con una salvada de puños.

Sin embargo, esa fue la primera y única iniciativa de los visitantes, porque en adelante sufrieron lo inimaginable en un tramo tortuoso. A los 56’ minutos llegó la apertura del score con un golazo desde afuera del área firmado por Víctor Cedrón ante la marca pasiva de la zona defensiva.

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Casi aturdidos por aquella diana, Los Chankas no opusieron resistencia para la exhibición goleadora de un desatado Jonatan Baumann que hizo trizas a los zagueros con dos anotaciones de gran factura, entre los 61’ y 76’ minutos, con las que se allanó el camino de la goleada del ‘vendaval’.

Aunque los locales se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Carlos Cabello, sobre los 84’, no dejaron de pisar el acelerador y continuaron acechando el área resguardada por Hairo Camacho hasta redondear un triunfo aplastante con la contribución final de Luis Benites pasado el tiempo reglamentario.

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