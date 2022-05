Melissa Paredes y sus polémicas fotos que la obligaron a renunciar a su corona de Miss Perú

Melissa Paredes renunció al título de Miss Perú Mundo 2013 a menos de una semana de haber sido coronada. (Foto: Composición Infobae)

Melissa Paredes se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, afirmara que la modelo peruana solía menospreciar al futbolista cuando estaban casados. Según la rubia empresaria, la ex Miss Perú hacía alarde de su atractivo físico y le sacaba en cara que había ganado el concurso de belleza más importante del país años atrás.

“Ella (le) decía ‘Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model’, ¿no? Así te decía. Ella le decía ‘Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza’”, expresó la mejor amiga de Natalie Vértiz, sin saber que estaba siendo grabada por las cámaras de Magaly Medina.

Aunque se mostró algo incómodo por la infidencia de su enamorada, el ‘Gato’ Cuba confirmó que Melissa Paredes sí le decía todo eso. “Uff, ella me decía ‘Qué más quieres de estar conmigo’”, sostuvo. El deportista cree que esta actitud prepotente se debía a las influencias de su exsuegra, la señora Celia Rodríguez Taboada.

MELISSA PAREDES, MISS PERÚ MUNDO

En julio de 2012, Melissa Paredes (Miss Callao) y Cindy Mejía (Miss Lima) fueron coronadas como Miss Perú Mundo y Miss Perú Universo respectivamente en una ceremonia cargada de críticas, ya que las favoritas no lograron clasificar pese al buen desempeño durante el certamen de belleza.

Fue así que se le dio la responsabilidad a la exconductora de representar al país en el concurso internacional Miss Mundo 2013. Sin embargo, los detractores no estaban conformes con su elección, pues señalaban que hubo preferencias con Paredes por ser candidata de la región anfitriona. Y es que uno de los miembros del jurado fue Félix Moreno, alcalde del Callao.

“Yo creo que gané por mi actitud, di todo de mí sin duda alguna. Si ustedes piensan que fue así (preferencias), hay que revertirlo. Hay que hacer que sea un concurso que lo tomen en cuenta, que no por las críticas se lo bajoneen o sea malo. Es un gran concurso, son cosas que pasan, la gente opina. Los invito a creer”, señaló en ese entonces.

Melissa Paredes se coronó como Miss Perú Mundo 2013. (Foto: Miss Perú Mundo)

POLÉMICA POR FOTOS SUGERENTES

A menos de día de tener la corona, se filtraron más de 10 fotografías de Melissa Paredes modelando en lencería. En unas aparecía como Gatubela, en otra como prisionera, pero la que se hizo viral fue una posando como conejita. Melissa Paredes no pudo negar dichas instantáneas, pues era más que evidente que se trataba de ella.

En su defensa, la entonces reina de belleza aseguró que esas imágenes fueron tomadas en la casa de una de sus amigas, quien tenía un negocio de lencería y quería promocionar un par de prendas para la temporada de Halloween. Sin embargo, jamás imaginó que terminarían siendo publicadas y usadas por sus detractores en su contra.

“Me hicieron esas fotos en una casa. No fue nada planificado, ni producido. No pensé que iba a tener estas consecuencias. Soy un ser humano, tengo sentimientos, soy una mujer sentimental. Ella (mi amiga) me dijo ‘hay que probar estas fotos’, pero no era para que salgan a la luz”, expresó para el programa Enemigos Públicos.

Fotos de Melissa Paredes vestidas como conejita se hicieron virales.

MAGALY MEDINA DIO LA ESTOCADA FINAL

En medio de la controversia por las fotos posando como conejita, Magaly Medina difundió en su programa de espectáculos la participación de Melissa Paredes en el Miss Colita Ventanilla 2011, en donde mostraba sus atributos al público masculino en una pasarela bastante cuestionada.

“¡Mírenla posando en hilo dental! Ella es nuestra Miss Perú Mundo. Miren cómo mueve la colita, sí que quería ganar el concurso. Ella tiene experiencia. Este concurso no tiene el glamour del Miss Perú, pero las concursantes tampoco son modelos reconocidas”, comentó Magaly Medina en el 2012.

Por si fuera poco, la presentadora emitió las imágenes en donde Melissa Paredes era coronada como la ‘Mejor Colita de Ventanilla’, ganando un cheque de 1500 soles. Debido a ello, las críticas en contra de la modelo aumentaron.

La participación de Melissa Paredes en el Miss Colita Ventanilla 2011. (Foto: Magaly TV)

MELISSA PAREDES RENUNCIÓ

Melissa Paredes se presentó en el programa Dos Sapos y Una Reina junto a Tito Paz, entonces organizador del Miss Perú. En medio de la entrevista, renunció a la corona, alegando que se había visto afectada por las críticas y rumores que llegaron con su triunfo.

“Hoy, yo, Melissa Paredes renunció a la corona. No la necesito. No hay que tener una corona para ser alguien. Mi familia me preguntó por qué renunciaba a mi sueño y yo les dije que lo hago para sentirme más tranquila conmigo misma. Estoy orgullosa de mí misma. He sido Miss Ventanilla, luego Miss Callao y gané la corona de Miss Perú Mundo con justicia”, declaró Paredes.

Esa misma tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde la modelo le cedió su corona a la piurana Elba Fashbender, ganadora del tercer lugar del certamen de belleza. La representante de la región Callao, se despidió del galardón por la tranquilidad de su familia y ella, asegurando que estaba “satisfecha” con su trabajo.

En el 2012, Melissa Paredes renunció a su corona del Miss Perú Mundo 2013 | VIDEO: América TV / Dos Sapos y una Reina