Madre de Melissa Paredes molesta con Ale Venturo por burlarse de su hija: “Le cree todo a Rodrigo”

Madre de Melissa Paredes considera que Ale Venturo le cree todo lo que le dice Rodrigo Cuba. (Foto: Captura / Instagram)

Celia Rodríguez Taboada, mamá de Melissa Paredes, rompió su silencio y apareció este 25 de mayo en América Hoy para defender a su hija. Doña Celia no dudó en enfrentarse a Janet Barboza por las críticas que ha tenido con su primogénita desde que de difundió el ampay con Anthony Aranda.

Durante su entrevista, la madre de la exreina de belleza mostró su molestia ante los comentarios de Ale Venturo, quien reveló que la exconductora de América Hoy solía menospreciar a su entonces esposo sintiéndose superior por sus logros personales.

“Yo soy Melissa Paredes, estás con Melissa Paredes, top model. Qué más quieres, estás con una top model. Yo te sumo. Agradece, soy una reina de belleza”, contó la actual pareja del futbolista cuando pensó que las cámaras de Magaly Medina se habían apagado en la entrevista con el pelotero.

Esto no pasó desapercibido para la progenitora de Melissa Paredes y comenzó afirmando que los problemas de su hija comenzaron cuando el deportista emitió su comunicado desmintiendo a la madre de su hija sobre el fin de su relación.

LEE TAMBIÉN: Michelle Alexander enojada con Melissa Paredes por involucrar a su madre en escándalo mediático | ENTREVISTA

“Los problemas de Melissa comenzaron cuando él (Rodrigo) miente y no dice la verdad”, dijo Celia Rodríguez contradiciendo a Janet Baboza, quien aseguró que Melissa Paredes se encuentra en medio del escándalo por culpa del bailarín.

“Ayer (23 de mayo) también esta chica Ale Venturo riéndose de mi hija y creyendo todas las cosas que él le dicho, lógicamente. Recuerden que a Melissa nunca le ha gustado que le hablen del Miss Perú ni que es reina, pero tú le crees. Todo le creen a él”, agregó.

Cabe resaltar que, Celia Rodríguez Taboada se ha visto poco involucrada en la polémica que envuelve a su hija con el jugador del Sport Boys; sin embargo, este miércoles quiso pronunciarse tras la foto donde se ve a su nieta recostada en la pierna del popular ‘Gato’ activador.

Madre de Melissa Paredes molesta con Ale Venturo por burlarse de su hija. (VIDEO: YouTube)

MADRE DE MELISSA PAREDES ELOGIA A ETHEL POZO

Tras un acalorado intercambio de palabras, la madre de Melissa Paredes aseguró que Janet Barboza tiene una segunda intención al momento de criticar a su hija, pues su opinión puede influenciar la perspectiva de los televidentes. Es por ello que agradeció a Ethel Pozo por haber mantenido una postura imparcial en el enfrentamiento de la modelo con Rodrigo Cuba.

“No formes el resentimiento ante la gente. Si estás con un micro, hazlo para ayudar, para calmar (...) Tú eres una comunicadora y estás comunicando mal. La señora Ethel Pozo pregunta y no ataca, ha sido imparcial. Ella misma ha dicho que ha sido amiga de Rodrigo y qué bueno, pero tú eres muy diferente. Tú atacas, basta con eso”, expresó furiosa.

A Janet Barboza no le quedó otra que quedarse callada ante los constantes ataques, aunque aseguró en un momento que jamás le faltó el respeto a Melissa Paredes.

“Yo he dicho que no le creo porque hay situaciones que a mí su hija me ha dicho y que luego sale a decir en otro lado al aire. Lo que estoy haciendo es contar mi verdad. Yo nunca le he hecho calificativos que la dañe como mujer”, enfatizó.

La mamá de Melissa Paredes se enlazó con América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

SEGUIR LEYENDO