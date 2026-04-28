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Manuel Heredia colgó los guantes a sus 40 años con emotivo video de despedida junto a su familia: “Gracias a todos”

El reconocido portero peruano conmovió a seguidores e hinchas con imágenes de su carrera futbolística que arrancó en 2006 en Bolognesi. Además fue campeón con Sporting Cristal y Alianza Lima

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El arquero sorprendió al publicar un emotivo video en sus redes sociales, en el que agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera, despertando incertidumbre entre sus seguidores y la afición peruana (X / Manu12H)

Muchas veces las imágenes hablan más alto y claro que las propias palabras. Y es por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el portero Manuel Heredia habría dado a conocer su retiro definitivo de la actividad profesional.

Nacido en Lima el 9 de enero de 1986, Manuel Heredia ha forjado una extensa carrera bajo los tres palos, defendiendo los colores de equipos como Sporting Cristal, Coronel Bolognesi, Total Chalaco, Cienciano, Alianza Lima, Defensor La Bocana, Carlos A. Mannucci, club en el que milita actualmente en la Liga2, y UTC. El reciente video compartido por el arquero ha avivado las especulaciones sobre un posible retiro, generando una fuerte reacción entre aficionados y figuras del fútbol nacional.

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En la grabación, Heredia agradeció públicamente a quienes lo acompañaron durante su trayectoria profesional. Si bien no confirmó explícitamente su retiro, el tono del mensaje y la selección de imágenes evocan una despedida, lo que ha provocado muestras de apoyo y emoción en la comunidad futbolística peruana.

Un recorrido por clubes históricos y una huella imborrable en la Liga 1

Manuel Heredia – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Manuel Heredia construyó una carrera sólida en el fútbol peruano, defendiendo múltiples camisetas y dejando una marca de regularidad bajo los tres palos. (X / Manu12H)

A lo largo de casi dos décadas, Heredia ha sumado 353 partidos oficiales según las estadísticas actualizadas hasta octubre de 2025. Su debut se produjo en 2006 con Coronel Bolognesi, donde logró clasificar a la Copa Sudamericana 2007. Posteriormente, defendió la camiseta de Sporting Cristal en varias etapas, alcanzando la Copa Libertadores en 2009 y sumando más de 50 apariciones en el cuadro rimense.

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El arquero también pasó por Total Chalaco, Cienciano y tuvo una breve pero significativa etapa en Alianza Lima. Con el club blanquiazul, fue el primer fichaje de la temporada 2013 y se identificó como hincha, manifestando en varias oportunidades su vínculo sentimental con la institución. Además, con los victorianos se consagró campeón de la Copa del Inca 2014. Su paso por Defensor La Bocana y UTC de Cajamarca completó una trayectoria marcada por la regularidad y el profesionalismo.

En 2018, Heredia se integró a Carlos A. Mannucci, donde fue protagonista del ascenso a la máxima categoría. En la temporada 2019, compartió el reconocimiento al mejor arquero de la Liga 1 junto a José Carvallo, según la Asociación de Futbolistas Agremiados del Perú (SAFAP). En total, con Mannucci ha disputado 157 partidos oficiales entre liga, copas nacionales e internacionales.

Palmarés, distinciones y el significado de una posible despedida

Manuel Heredia – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Los títulos y reconocimientos de Heredia respaldan una carrera que hoy parece acercarse a un cierre marcado por el respeto y la admiración del entorno futbolístico. (X / Manu12H)

A nivel de títulos, Heredia ostenta un campeonato de Primera División con Sporting Cristal obtenido en 2005, un Torneo Clausura con Coronel Bolognesi en 2007 y un Torneo del Inca con Alianza Lima en 2014.

Además, fue elegido arquero del año de la Liga 1 en 2019 y nominado nuevamente en 2020, consolidando su reputación como uno de los porteros más regulares del fútbol peruano en la última década.

El video difundido por el arquero ha generado numerosas reacciones. Excompañeros y entrenadores han expresado su aprecio y respeto a través de mensajes en redes sociales, resaltando la disciplina y el compromiso que caracterizaron su carrera. La hinchada de Mannucci, en particular, ha manifestado su gratitud por las actuaciones decisivas de Heredia en momentos clave para el club.

Reacciones y expectativa sobre el futuro de Manuel Heredia en el fútbol peruano

Manuel Heredia – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
A falta de un anuncio oficial, el futuro de Heredia sigue abierto, con la expectativa de si continuará en actividad o cerrará su ciclo en el fútbol. (X / Manu12H)

Tras la publicación del video, el entorno de Carlos A. Mannucci no ha emitido un comunicado oficial respecto al futuro del guardameta. Las imágenes y palabras del mensaje han dejado abierta la posibilidad de una despedida definitiva, aunque el propio Heredia no lo ha confirmado de manera categórica.

Mientras tanto, la comunidad futbolística permanece a la espera de una declaración formal sobre si el portero continuará vinculado a la actividad profesional o dará paso a una nueva etapa fuera de los campos de juego. La decisión de Manuel Heredia podría marcar el cierre de una etapa relevante en la historia reciente del fútbol peruano, especialmente para quienes siguieron de cerca su desempeño y liderazgo bajo los tres palos.

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