Perú Deportes

Jonathan Bauman, autor de un doblete ante Los Chankas, habló de la clave en ADT para conseguir goleada por Liga 1 2026

El atacante argentino fue protagonista en el triunfazo 4-0 sobre uno de los líderes del Torneo Apertura, resaltando la transformación anímica y táctica del equipo tras la llegada del entrenador Carlos Ripaccoli

Guardar
Jonathan Bauman – Carlos Ripaccoli - ADT – Los Chankas – Liga 1 - Perú – deportes – 27 abril
El conjunto tarmeño arrolló a Los Chankas por 4-0, con dos goles clave del delantero Jonathan Bauman, quien resaltó la nueva mentalidad implantada por el técnico Carlos Ripaccoli tras su reciente llegada a la dirección técnica de ADT (Liga 1)

ADT se impuso con claridad por 4-0 ante Los Chankas en un partido que marcó un cambio en el desarrollo del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Jonathan Bauman, delantero del conjunto tarmeño, fue clave al anotar dos de los cuatro goles que sellaron el triunfo. El atacante subrayó la notable mejora en el ánimo y la preparación del grupo, señalando el impacto inmediato de la gestión de Carlos Ripaccoli, quien asumió la dirección técnica en un momento complicado, cerca de la zona de descenso.

Bauman también reconoció la importancia del tanto inaugural de Víctor Cedrón, que permitió al equipo tomar el control del encuentro y jugar con mayor soltura en la segunda mitad. Al final, dedicó el resultado a su familia y celebró la cohesión mostrada por sus compañeros.

PUBLICIDAD

El papel de Bauman en la goleada de ADT

Jonathan Bauman – Carlos Ripaccoli - ADT – Los Chankas – Liga 1 - Perú – deportes – 27 abril
Jonathan Bauman fue la figura en la contundente victoria de ADT, firmando un doblete que reflejó su eficacia y el dominio del equipo durante todo el encuentro. (Liga 1)

Jonathan Bauman fue determinante en el marcador final, con dos goles que consolidaron la superioridad de ADT sobre Los Chankas. El delantero argentino compartió su satisfacción por volver a marcar un doblete como profesional, algo que no lograba desde octubre de 2022, cuando enfrentó a Independiente del Valle. “Es una alegría personal muy grande anotar dos veces, sobre todo porque ayuda al equipo a ganar”, expresó Bauman tras el partido.

El atacante también destacó la labor colectiva y el esfuerzo de sus compañeros durante los 90 minutos. Según Bauman, el grupo mostró una actitud renovada y supo aprovechar los espacios que se generaron tras el gol inicial de Víctor. “El primer tanto fue clave para abrir el partido y darnos la tranquilidad que necesitábamos”, puntualizó el futbolista, quien valoró el trabajo táctico realizado en la semana previa.

PUBLICIDAD

Ripaccoli y la transformación anímica del equipo

Jonathan Bauman – Carlos Ripaccoli - ADT – Los Chankas – Liga 1 - Perú – deportes – 27 abril
La llegada de Carlos Ripaccoli cambió el rumbo de ADT, revitalizando al plantel y devolviéndole confianza en un momento clave del torneo. (ADT)

La llegada de Carlos Ripaccoli al banquillo de ADT marcó un punto de inflexión para el plantel. Bauman elogió el conocimiento y liderazgo del nuevo entrenador, reconociendo su influencia en la recuperación anímica del grupo. “El profe’ tiene mucha sabiduría y logró sacar lo mejor de nosotros. Nos dio confianza y nos ayudó a salir de una situación complicada”, sostuvo el delantero.

Ripaccoli asumió el cargo en un contexto adverso, con el equipo cercano a la zona de descenso. Sin embargo, en pocos días logró fortalecer la mentalidad de los jugadores y plantear una estrategia que resultó eficaz frente a un rival que venía mostrando solidez en el torneo. “Este triunfo es mérito del trabajo colectivo y del cambio de mentalidad que nos transmitió el cuerpo técnico”, remarcó Bauman.

El entrenador no solo influyó en lo táctico, sino también en lo emocional, generando un ambiente en el que los futbolistas se sintieron motivados para competir y buscar un resultado contundente.

Un triunfo con una dedicatoria muy especial

Jonathan Bauman – Carlos Ripaccoli - ADT – Los Chankas – Liga 1 - Perú – deportes – 27 abril
La victoria de ADT tuvo un significado especial para Bauman, quien dedicó sus goles a su madre en medio de un momento personal delicado. (ADT)

La victoria de ADT no solo significó tres puntos, sino también un aliciente emocional para todo el plantel. Bauman aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a su madre, quien se encuentra en Argentina atravesando un problema de salud. “Quiero dedicarle este triunfo a mi mamá y desearle una pronta recuperación”, manifestó el jugador, evidenciando el costado humano detrás de la figura deportiva.

El resultado frente a Los Chankas permite al equipo mirar con optimismo el resto de la temporada. Bauman y sus compañeros confían en mantener el rendimiento mostrado y consolidar los avances logrados desde la llegada de Ripaccoli. La contundencia exhibida en este encuentro y la cohesión vista en el grupo refuerzan la expectativa de una campaña positiva para el conjunto tarmeño en la Liga 1 en la que no solamente busquen salvar la categoría, sino tentar un cupo a algún torneo internacional.

Temas Relacionados

Jonathan BaumanCarlos RipaccoliADTLos ChankasLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso a los ‘blanquiazules’ una fuerte penalidad por situaciones ajenas a lo ocurrido en el campo de juego, donde se impusieron con doblete de Eryc Castillo

Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

Manuel Heredia colgó los guantes a sus 40 años con emotivo video de despedida junto a su familia: “Gracias a todos”

El reconocido portero peruano conmovió a seguidores e hinchas con imágenes de su carrera futbolística que arrancó en 2006 en Bolognesi. Además fue campeón con Sporting Cristal y Alianza Lima

Manuel Heredia colgó los guantes a sus 40 años con emotivo video de despedida junto a su familia: “Gracias a todos”

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

El club representativo de Piura aprovecha su espléndida victoria en el Monumental para mofarse del tricampeón nacional con una serie de publicaciones que van desde audios hasta fotos

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

Los Chankas se descarrilan en el momento más inoportuno: cayeron 4-0 ante ADT, ceden el liderato y conceden su primera derrota en Liga 1 2026

El club revelación del Torneo Apertura ha sufrido una estruendosa goleada en su visita al estadio Unión Tarma y con ella no solo se acabó el invicto, también ha permitido que Alianza Lima se haga del primer puesto del campeonato peruano por diferencia de goles

Los Chankas se descarrilan en el momento más inoportuno: cayeron 4-0 ante ADT, ceden el liderato y conceden su primera derrota en Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura

Sporting Cristal y Universitario perdieron sus respectivos partidos, mientras que Alianza Lima ganó el suyo. La jornada se cerrará con la resonante caída de Los Chankas, la primera del año

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

Keiko Fujimori ganó US$ 45.000 durante un año por dar “clases y mentorías” en EEUU, revela exasesor de Donald Trump

José María Balcázar cobró más de 50 mil soles en marzo como presidente, según portal de Transparencia

Presidencia afirma que José Balcázar “preside y dirige” sesiones de PCM, pese a que actas muestran que casi ni interviene

“No gobierna”: congresistas critican a José Balcázar y advierten que el poder estaría en manos del gabinete ministerial

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson conquista Perú: su biopic rompe récords y arrasa en los cines siendo la película más vista del país

Michael Jackson conquista Perú: su biopic rompe récords y arrasa en los cines siendo la película más vista del país

Brian Rullan afirma sobre Laura Spoya: “No es la mujer con la que me casé”, tras revelar que Sebastián Gálvez dormía en su casa

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa una dura batalla emocional tras la amputación de su pierna: "Está muy depresivo"

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

Aespa llega a Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre su gira SYNK: COMPLaeXITY

DEPORTES

Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

Manuel Heredia colgó los guantes a sus 40 años con emotivo video de despedida junto a su familia: “Gracias a todos”

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

Los Chankas se descarrilan en el momento más inoportuno: cayeron 4-0 ante ADT, ceden el liderato y conceden su primera derrota en Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Apertura