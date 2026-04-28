Jonathan Bauman, autor de un doblete ante Los Chankas, habló de la clave en ADT para conseguir goleada por Liga 1 2026

El conjunto tarmeño arrolló a Los Chankas por 4-0, con dos goles clave del delantero Jonathan Bauman, quien resaltó la nueva mentalidad implantada por el técnico Carlos Ripaccoli tras su reciente llegada a la dirección técnica de ADT (Liga 1)

ADT se impuso con claridad por 4-0 ante Los Chankas en un partido que marcó un cambio en el desarrollo del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Jonathan Bauman, delantero del conjunto tarmeño, fue clave al anotar dos de los cuatro goles que sellaron el triunfo. El atacante subrayó la notable mejora en el ánimo y la preparación del grupo, señalando el impacto inmediato de la gestión de Carlos Ripaccoli, quien asumió la dirección técnica en un momento complicado, cerca de la zona de descenso.

Bauman también reconoció la importancia del tanto inaugural de Víctor Cedrón, que permitió al equipo tomar el control del encuentro y jugar con mayor soltura en la segunda mitad. Al final, dedicó el resultado a su familia y celebró la cohesión mostrada por sus compañeros.

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El papel de Bauman en la goleada de ADT

Jonathan Bauman fue la figura en la contundente victoria de ADT, firmando un doblete que reflejó su eficacia y el dominio del equipo durante todo el encuentro. (Liga 1)

Jonathan Bauman fue determinante en el marcador final, con dos goles que consolidaron la superioridad de ADT sobre Los Chankas. El delantero argentino compartió su satisfacción por volver a marcar un doblete como profesional, algo que no lograba desde octubre de 2022, cuando enfrentó a Independiente del Valle. “Es una alegría personal muy grande anotar dos veces, sobre todo porque ayuda al equipo a ganar”, expresó Bauman tras el partido.

El atacante también destacó la labor colectiva y el esfuerzo de sus compañeros durante los 90 minutos. Según Bauman, el grupo mostró una actitud renovada y supo aprovechar los espacios que se generaron tras el gol inicial de Víctor. “El primer tanto fue clave para abrir el partido y darnos la tranquilidad que necesitábamos”, puntualizó el futbolista, quien valoró el trabajo táctico realizado en la semana previa.

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Ripaccoli y la transformación anímica del equipo

La llegada de Carlos Ripaccoli cambió el rumbo de ADT, revitalizando al plantel y devolviéndole confianza en un momento clave del torneo. (ADT)

La llegada de Carlos Ripaccoli al banquillo de ADT marcó un punto de inflexión para el plantel. Bauman elogió el conocimiento y liderazgo del nuevo entrenador, reconociendo su influencia en la recuperación anímica del grupo. “El profe’ tiene mucha sabiduría y logró sacar lo mejor de nosotros. Nos dio confianza y nos ayudó a salir de una situación complicada”, sostuvo el delantero.

Ripaccoli asumió el cargo en un contexto adverso, con el equipo cercano a la zona de descenso. Sin embargo, en pocos días logró fortalecer la mentalidad de los jugadores y plantear una estrategia que resultó eficaz frente a un rival que venía mostrando solidez en el torneo. “Este triunfo es mérito del trabajo colectivo y del cambio de mentalidad que nos transmitió el cuerpo técnico”, remarcó Bauman.

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El entrenador no solo influyó en lo táctico, sino también en lo emocional, generando un ambiente en el que los futbolistas se sintieron motivados para competir y buscar un resultado contundente.

Un triunfo con una dedicatoria muy especial

La victoria de ADT tuvo un significado especial para Bauman, quien dedicó sus goles a su madre en medio de un momento personal delicado. (ADT)

La victoria de ADT no solo significó tres puntos, sino también un aliciente emocional para todo el plantel. Bauman aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a su madre, quien se encuentra en Argentina atravesando un problema de salud. “Quiero dedicarle este triunfo a mi mamá y desearle una pronta recuperación”, manifestó el jugador, evidenciando el costado humano detrás de la figura deportiva.

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El resultado frente a Los Chankas permite al equipo mirar con optimismo el resto de la temporada. Bauman y sus compañeros confían en mantener el rendimiento mostrado y consolidar los avances logrados desde la llegada de Ripaccoli. La contundencia exhibida en este encuentro y la cohesión vista en el grupo refuerzan la expectativa de una campaña positiva para el conjunto tarmeño en la Liga 1 en la que no solamente busquen salvar la categoría, sino tentar un cupo a algún torneo internacional.