Perú

Mujer de 71 años es detenida en Piura por presunta extorsión con amenazas y uso de nombre de banda criminal para exigir S/15 mil

Las autoridades incautaron un celular que será clave en el proceso, ya que contendría registros de llamadas y mensajes utilizados para exigir dinero bajo amenazas

Guardar
Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron en Piura a Irene Idrogo de León, una mujer de 71 años, acusada de extorsionar a un ciudadano. La intervenida habría exigido la suma de 15,000 soles bajo amenazas de atentar contra su vida y la de su familia. Exitosa

La intervención de una mujer de 71 años en la región Piura coloca en el foco una modalidad delictiva que continúa en expansión: el cobro de cupos mediante amenazas. El caso, registrado en el distrito de Castilla, revela el uso de identidades falsas vinculadas a organizaciones criminales para generar temor en las víctimas y forzar pagos económicos.

La investigación policial se inició tras la denuncia de un ciudadano que reportó una serie de comunicaciones intimidatorias. Según la información proporcionada por las autoridades, los mensajes incluían advertencias directas contra su integridad y la de su familia, lo que motivó la actuación de la unidad especializada.

PUBLICIDAD

El operativo permitió ubicar el origen de las amenazas mediante herramientas tecnológicas. Este elemento resultó clave para identificar a la presunta responsable, quien fue intervenida en las inmediaciones de su vivienda. La detención se produjo en flagrancia, de acuerdo con el reporte policial.

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura ejecutó la intervención el lunes 27 de abril en el asentamiento humano Chiclayito, sector Maytacapa. Agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones participaron en el despliegue que concluyó con la captura de Irene Idrogo de León, de 71 años.

PUBLICIDAD

La sospechosa fue intervenida en exteriores de su domicilio alrededor de las 11:30 de la mañana. Durante la diligencia, los efectivos incautaron un teléfono celular considerado pieza relevante para el proceso. El equipo será sometido a peritaje con el fin de determinar su vinculación directa con las comunicaciones denunciadas.

Tras la intervención, la detenida fue trasladada a la sede de la Divincri para continuar con las diligencias correspondientes. El caso quedó en manos del Ministerio Público para el desarrollo de las acciones legales.

Modalidad de amenaza y exigencia económica

Detención de una mujer de 71 años en Castilla, Piura, por presunta extorsión. Captura de video
Detención de una mujer de 71 años en Castilla, Piura, por presunta extorsión. Captura de video

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima, identificada con las iniciales V.R.G.C. (58), recibió llamadas y mensajes en los que se le exigía el pago de 15 mil soles. La exigencia incluía amenazas contra su vida y la de sus familiares en caso de incumplimiento.

Para reforzar la intimidación, los responsables se presentaban como integrantes de la presunta organización criminal “Los Malditos de 26 de Octubre”. Este recurso buscaba generar mayor presión psicológica en el agraviado, según las fuentes policiales.

El uso de nombres de bandas conocidas forma parte de una estrategia recurrente en casos de extorsión, según la información recogida en la investigación. Este patrón permite a los implicados aumentar la credibilidad de las amenazas sin necesidad de pertenecer a dichas agrupaciones.

Seguimiento tecnológico y ubicación

El avance del caso se sustentó en el análisis de las comunicaciones recibidas por la víctima. A través de herramientas de geolocalización, los agentes lograron identificar el punto desde donde se emitían las amenazas.

Este procedimiento permitió establecer la conexión entre el dispositivo móvil incautado y los mensajes enviados. La evidencia tecnológica constituye uno de los principales elementos dentro de la investigación en curso.

Las autoridades indicaron que el análisis del equipo podría revelar información adicional sobre posibles contactos, registros de llamadas y otros datos relevantes para determinar si existen más personas involucradas.

El caso fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Claudia Velázquez Morbeli, quien dispuso el inicio de las diligencias correspondientes. Estas acciones buscan esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de la detenida.

La fiscalía también evalúa la posibilidad de que la implicada mantenga relación con otros casos de extorsión en la región. Esta línea de investigación permanece abierta mientras se desarrollan los peritajes y se recogen más elementos probatorios.

Según la información difundida por Exitosa a través de su corresponsal Cintia García, el proceso continúa bajo supervisión fiscal con el objetivo de establecer todos los detalles del caso.

Temas Relacionados

Piuraextorsiónperu-noticiasPNP

Más Noticias

Erick Noriega añade una dosis de optimismo a la gestión de Mano Menezes: “Ayudará mucho para hacer mejor a Perú y volver a un Mundial”

El ‘Samurái’ tiene plena confianza en que las capacidades del nuevo seleccionador nacional permitirán que la ‘bicolor’ resurja con sangre joven durante las Eliminatorias 2030

Erick Noriega añade una dosis de optimismo a la gestión de Mano Menezes: “Ayudará mucho para hacer mejor a Perú y volver a un Mundial”

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: una jornada para prevenir riesgos laborales y fue instaurada por la OIT desde 2003

Cada 28 de abril, la Organización Internacional del Trabajo promueve esta fecha para sensibilizar sobre la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los diversos sectores productivos

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: una jornada para prevenir riesgos laborales y fue instaurada por la OIT desde 2003

Daniela Darcourt critica petición de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: “Me parece un exceso”

La cantante opinó que la decisión de la salsera de pedir garantías personales frente a la conductora es desproporcionada y criticó que temas legales terminen convirtiéndose en show mediático

Daniela Darcourt critica petición de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: “Me parece un exceso”

El 52% de la población peruana no tiene anemia, como indicó la candidata al Senado Anahí Durand de Juntos por el Perú

No existe evidencia de que 52% de la población que radica en el país –es decir, de la totalidad de peruanos– tenga anemia. Lo que existe es información de grupos vulnerables

El 52% de la población peruana no tiene anemia, como indicó la candidata al Senado Anahí Durand de Juntos por el Perú

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

El club representativo de Piura aprovecha su espléndida victoria en el Monumental para mofarse del tricampeón nacional con una serie de publicaciones que van desde audios hasta fotos

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

Keiko Fujimori ganó US$ 45.000 durante un año por dar “clases y mentorías” en EEUU, revela exasesor de Donald Trump

José María Balcázar cobró más de 50 mil soles en marzo como presidente, según portal de Transparencia

Presidencia afirma que José Balcázar “preside y dirige” sesiones de PCM, pese a que actas muestran que casi ni interviene

“No gobierna”: congresistas critican a José Balcázar y advierten que el poder estaría en manos del gabinete ministerial

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt critica petición de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: “Me parece un exceso”

Daniela Darcourt critica petición de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: “Me parece un exceso”

Michael Jackson conquista Perú: su biopic rompe récords y arrasa en los cines siendo la película más vista del país

Brian Rullan afirma sobre Laura Spoya: “No es la mujer con la que me casé”, tras revelar que Sebastián Gálvez dormía en su casa

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa una dura batalla emocional tras la amputación de su pierna: "Está muy depresivo"

Isabel Pantoja en Lima: horarios, accesos y Lita Pezo como telonera

DEPORTES

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”

Alianza Lima pagará fuerte multa por insólita razón tras el partido ante Juan Pablo II en Matute por Torneo Apertura 2026

Manuel Heredia colgó los guantes a sus 40 años con emotivo video de despedida junto a su familia: “Gracias a todos”

Jonathan Bauman, autor de un doblete ante Los Chankas, habló de la clave en ADT para conseguir goleada por Liga 1 2026

Los Chankas se descarrilan en el momento más inoportuno: cayeron 4-0 ante ADT, ceden el liderato y conceden su primera derrota en Liga 1 2026