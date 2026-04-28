Perú

Sueldo presidencial de José Balcázar supera S/50 mil porque sumó su pago de congresista antes de jurar, señala Transparencia

La plataforma oficial actualizó el registro y detalló que el monto recibido el mes pasado corresponde tanto a su periodo como legislador como a los días posteriores a su asunción como jefe de Estado

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José Balcázar, presidente interino, recibió S/50,980.8 en marzo de 2026, según Transparencia
José Balcázar, presidente interino, recibió S/50,980.8 en marzo de 2026, según Transparencia

El sueldo percibido por el presidente interino José Balcázar, que alcanzó S/50,980.8 en marzo último, refleja la suma correspondiente a su labor como congresista hasta asumir la jefatura de Estado el 18 de febrero, fecha en que juró tras obtener la mayoría en la votación del hemiciclo luego de la destitución de su antecesor, José Jerí, según el portal de Transparencia.

La plataforma digital oficial, que permite a los ciudadanos consultar información sobre la gestión pública, actualizó este lunes la descripción del monto después de que se difundiera el salario recibido por el mandatario el mes pasado, cifra que corresponde al régimen laboral de la Ley Servir y figura en la Secretaría General del Despacho Presidencial.

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“El monto total incluye el reintegro de remuneraciones por los días trabajados en febrero de 2026”, precisa Transparencia, que además informa la ausencia de honorarios, incentivos, aguinaldos, gratificaciones, escolaridad u otros ingresos adicionales.

Balcázar, de 83 años, asumió como jefe de Estado temporal con la tarea de dirigir el Gobierno durante cinco meses, hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando presidencial a quien resulte electo en los comicios del pasado 12 de abril.

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Balcázar
La cifra corresponde al régimen laboral Ley Servir y figura en la Secretaría General del Despacho Presidencial

Con 64 votos, el entonces parlamentario sorprendió al imponerse en la votación del Congreso a María del Carmen Alva, quien obtuvo 46 votos pese a partir como favorita para el cargo, luego de haber presidido el Legislativo en el periodo 2021-2022, periodo en que se destacó por una confrontación sostenida con el Gobierno de Castillo.

Jerí, quien lo antecedió en el cargo, había declarado que no percibía “sueldo por Palacio de Gobierno”, sino que continuaba con su asignación por función congresal, que actualmente llega a 11.000 soles.

De esta manera, descartó haber recibido 35.568 soles mensuales que fijó la administración de la expresidenta Dina Boluarte, cuyo sueldo ya superaba ligeramente el de los últimos mandatarios. Durante ese período, la remuneración asignada a la jefa de Estado se incrementó hasta alcanzar un monto cercano a 35 veces el ingreso mínimo vigente (1.025 soles).

Los presidentes previos, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), percibían al mes 15.600 soles.

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Desaprobado

Balcázar figura como el gobernante con menor aprobación en Latinoamérica según el reciente sondeo de CB Consultora Opinión Pública. Su imagen positiva alcanza solo el 17,9 %, mientras el rechazo llega al 67,9 %. En marzo, su respaldo era del 25,2 %.

Nayib Bukele, de El Salvador, encabeza el listado con un 70,1 % de aprobación y un 26,3 % de desaprobación. Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde octubre de 2024, registra un 69,8 % de apoyo y un 26,8 % de rechazo. Rodrigo Chaves, presidente saliente de Costa Rica, aparece en tercer lugar con una favorabilidad del 59,5 % y una imagen negativa del 38 %.

Luis Abinader (República Dominicana) muestra un 57,3 % de respaldo; Rodrigo Paz (Bolivia), un 52,9 %; Daniel Ortega (Nicaragua), un 51,8 %. Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) presenta un 48,4 % de apoyo y un 49,1 % de desaprobación.

José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y Nasry Asfura (Honduras) se mantienen en la franja del 40 % al 45 %. Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá) no superan el 40 % de imagen positiva.

Delcy Rodríguez, quien lidera el chavismo desde enero, figura en el penúltimo puesto con un 27,5 % de apoyo y un 67,6 % de rechazo.

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