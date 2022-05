Melissa Paredes: ¿Foto de su hija en las piernas de Anthony Aranda podría perjudicarla en su juicio contra Rodrigo Cuba?

Fotografía que envío Melissa Paredes a su ex esposo podría ser prueba para desprestigiarla como madre ante un juicio. (Foto: Magaly TV La Firme)

La situación entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se va complicando cada vez más. Una foto donde se aprecia que la hija de ambos está echada en las piernas de Anthony Aranda podría perjudicar a la exconductora de televisión en el juicio que iniciaría contra el futbolista profesional.

El programa América Hoy, del martes del 24 de mayo, tuvo como invitados al abogado especialista Miguel Ángel Alegre para que hable de la situación que enfrentan los exesposos. Una de las preguntas fue qué tanto perjudicaría esta fotografía en el proceso judicial de la modelo.

El abogado Miguel Ángel Alegre explicó que todo dependerá del juez y los argumentos que use el abogado del futbolista de Sport Boys para descalificar a Melissa Paredes en su rol de madre.

“Él abogado de él (Rodrigo) tiene que descalificar a la madre en su rol de madre, no de mujer. ¿Cómo vería un juez la foto? Va a depender del juez. Cada juez tiene su criterio, pero básicamente está en la descalificación. Lo que los abogados usamos es que no la lleve a estudiar, que la tiene mal de salud, que su condición de cuidado personal no es la adecuada y que la expone de riesgo o de peligro”, señaló el letrado.

Todo esto en base a .pruebas, ya sea el informe de los psicólogos, de los trabajadores, la opinión de la niña, entre otros. “ Lo que los abogados debemos demostrarle con pruebas al juez es que la persona no está cumpliendo con su rol de madre por lo cual se le descalifica y sería favorable para el patrocinado” , acotó el defensor, remarcando que los abogados no suelen ganar sus procesos judiciales usando “palabras bonitas”.

Abogado Miguel Ángel Alegre declara ante caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

SEGÚN PSICÓLOGA, NIÑA ESTARÍA EN RIESGO

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva se mostró muy preocupada y comentó que la niña se encuentra en riesgo viviendo con el bailarín Anthony Aranda y su madre Melissa Paredes. La profesional también señaló que la exreina de belleza no puede permitir este tipo de contactos entre su hija y su actual pareja.

“Hay una niña de por medio, a mí me parece que en esta foto la niña, sí está en riesgo, me preocuparía que la niña pase más tiempo con la mamá…ninguna pareja puede tener ese tipo de contacto con los hijos, solamente papá y mamá”, enfatizó la psicóloga.

Además, la especialista llamó a la reflexión a la actriz Melissa Paredes y le pidió que pensará mejor las cosas y se fijará con quién tiene contacto su pequeña. Le aconsejó que sea más responsable con el cuidado de su menor hija.

“Esto depende de la madre, no puede decir que manda estas cosas (fotos) sin pensar, ¡Por Dios!, está tú hija de por medio, tienes que hacer las cosas pensando, porque está la vida y salud de la pequeña y tú (Melissa) eres responsable de cuidarla”, recalcó la especialista.

Foto donde se ve a la niña en el regazo del Anthony Aranda podría perjudicar en juicio a Melissa Paredes. VIDEO: América TV / América Hoy

MAGALY MEDINA REPROCHA A MELISSA PAREDES

La periodista desaprobó que la actriz Melissa Paredes envíe este tipo de fotos a su expareja y la criticó duramente por exponer de esa manera a su pequeña con un “extraño”.

“Una madre es como una leona, yo no dejaría a mi niña pequeña con un … él es un extraño, un tipo que acaba de entrar a su vida, entró por la puerta falsa. Vas a tener a tu niñita adorada, durmiendo en sus piernas, así, en su entre pierna, porque el tipo está en short”, enfatizó mortificada la conductora de TV.

Además, comentó que este tipo de materiales fotográficos la muestra como una madre descuidada y pidió que se ponga mucha atención al tema.

“Yo de verdad ahorita pongo en tela de juicio el buen juicio e inteligencia (de Melissa Paredes)… y esa especie de garra maternal que tenemos las mujeres cuando se trata de nuestros pequeños”, sentenció Medina.

¿QUÉ DIJO RODRIGO CUBA SOBRE LA FOTO?

Magaly Medina mostró unos chats de WhatsApp, donde Melissa Paredes le envía a Rodrigo Cuba una foto de su hija durmiendo en las piernas de Aranda. Ante ello, el futbolista no dudó en reclamarle.

“No me parece que esté durmiendo en la pierna de tu pareja. Totalmente desatinada la imagen que mandas”, escribió.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues también se refirió al tema durante la entrevista que Magaly Medina le hizo.

“Es incomodo, mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores que no las he puesto por respeto, pero sí considero que todo debe tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se las he mandado como deber”, dijo el deportista.

Rodrigo Cuba habla de las fotos de su hija con Anthony Aranda. (VIDEO: Magaly TV: La firme)

