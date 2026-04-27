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Alejandra Baigorria lanza fuerte mensaje previo a su aniversario con Said Palao: “Confío en que Dios tiene algo grande para mí”

La empresaria compartió un potente mensaje en redes sociales a pocos días de cumplir su primer aniversario con el deportista, dejando ver su fortaleza emocional

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En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.
En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.

A pocos días de cumplir su primer año de matrimonio, Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de determinación y fuerza emocional. La empresaria, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una reflexión que rápidamente generó repercusión, no solo por su contenido, sino también por el contexto en el que fue publicada.

El calendario marca el 26 de abril como una fecha significativa en su vida personal, pues ese día contrajo matrimonio con Said Palao, sin embargo, el ambiente previo al aniversario no ha estado exento de controversias.

En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.
En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.

Un mensaje que no pasó desapercibido

La publicación de Alejandra Baigorria surgió a raíz de una dinámica con sus seguidores, quienes aprovecharon el espacio para formularle preguntas personales. Fue en ese intercambio donde una interrogante en particular captó la atención de todos:

“¿De dónde sacas tanta fuerza?”. La respuesta de la empresaria no tardó en llegar y dejó en evidencia una postura firme frente a las adversidades.

La vida es una ...todo pasa. Me aferro a mis sueños, a mis metas. No dejo que nadie me arrebate mis sueños. Todo tiene solución”, expresó, en un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta en medio de las recientes polémicas. La contundencia del mensaje no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar y compartir la publicación, destacando la fortaleza de la empresaria en un momento mediáticamente complejo.

En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.
En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.

La respuesta que refleja su fortaleza

Lejos de quedarse en una sola frase, Alejandra Baigorria profundizó en su respuesta, detallando las herramientas que utiliza para mantenerse firme emocionalmente. “Hago deporte, me cuido; la salud, el verte y sentirte bien también me da fortaleza. Y siempre confío en que Dios tiene algo grande para mí. Me refugio en trabajar mucho, silencio el ruido exterior”, añadió.

Para muchos, estas declaraciones no solo responden a sus seguidores, sino que también evidencian un intento de tomar distancia de los comentarios y especulaciones sobre su relación. Aunque asegura que se encuentra bien a nivel sentimental, llamó la atención que no hiciera ninguna mención a su aniversario, como sí ocurrió en años anteriores.

Alejandra Baigorria y Said Palao
Alejandra Baigorria y Said Palao, en un contraste entre momentos felices de su relación y la reciente celebración de su aniversario separados. (Instagram Said Palao)

Entre viajes y polémicas

El contexto en el que se da esta publicación resulta clave para entender su impacto. Actualmente, Alejandra Baigorria se encuentra de viaje en China, lo que ha generado aún más atención sobre su situación personal, especialmente tras el reciente ampay protagonizado por Said Palao en Argentina.

Si bien la empresaria no ha mencionado directamente este episodio en sus publicaciones, el momento elegido para compartir su mensaje ha llevado a muchos a vincular ambos hechos. La cercanía del aniversario de matrimonio y la exposición mediática han convertido cada movimiento de la pareja en tema de conversación.

A pesar de ello, la ‘Gringa de Gamarra’ ha optado por mantener una postura centrada en su bienestar personal, evitando entrar en confrontaciones públicas o declaraciones directas sobre la polémica.

Magaly Medina opina sobre las recientes fotos de Said Palao y Alejandra Baigorria en Barcelona, criticando que él presuma su felicidad después del escándalo en el que se vio envuelto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Said Palao opta por el silencio

Mientras tanto, Said Palao fue abordado por las cámaras del programa televisivo “Amor y Fuego”, que buscaban obtener su versión sobre la situación y una posible reconciliación. Sin embargo, el integrante de realities decidió no profundizar en el tema y dejó clara su postura frente a la exposición mediática.

Chicos, las palabras se dan en privado, no en televisión; los problemas se resuelven en privado. Entiendo que ha sido público, pero tengo derecho a la privacidad”, declaró, marcando una línea clara sobre lo que está dispuesto a compartir.

Antes de retirarse, el ‘samurai’ también tuvo palabras hacia su esposa, destacando el respaldo que ha recibido en medio de la polémica. “Agradezco el interés y el apoyo que le brindan a mi esposa; eso sí me gusta bastante y solo eso. Ya hacer descargo es innecesario”, afirmó.

En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.
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