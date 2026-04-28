Daniela Darcourt critica petición de Yahaira Plasencia contra Magaly Medina: “Me parece un exceso”

Daniela Darcourt critica la decisión de Yahaira Plasencia de solicitar garantías personales contra Magaly Medina y califica la medida de un exceso. (Instagram Daniela Darcourt / Yahaira Plasencia)

La reciente decisión de la Prefectura de Lima de otorgar garantías personales a Yahaira Plasencia contra Magaly Medina ha generado una ola de comentarios en la farándula peruana. En medio del debate, la cantante Daniela Darcourt se pronunció y criticó abiertamente la medida adoptada por su excompañera de Son Tentación, señalando que considera la acción “un exceso”.

La postura de Daniela Darcourt

Daniela Darcourt, durante su participación en el pódcast ‘Q’ Bochinche’, calificó la solicitud de garantías personales como desproporcionada. “Para mí el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly, por más que sea lengua suelta y a veces se exceda con algunos comentarios, el hecho de ir a las entidades a pedir esto invalida lo que ella misma dijo sobre que las mujeres no deben sentirse vulneradas", explicó en un primer momento.

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La salsera añadió: “Hay muchas mujeres que tienen otras prioridades, que no tienen un juicio en meses o años y que siguen esperando justicia. Esa es la gente que realmente merece prioridad”, sostuvo Darcourt.

La salsera aclaró que no busca desestimar los sentimientos de Yahaira Plasencia, pero sí diferenciar la naturaleza de casos que considera de mayor gravedad fuera del ámbito mediático. “No invalido que se haya sentido mal por las palabras vertidas por Magaly, pero no me vas a pretender poner tu denuncia en la cara con un speech que no se compara a lo que muchas mujeres en sus realidades están viviendo”, agregó.

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La cantante Daniela Darcourt opina sobre la reciente denuncia interpuesta por Yahaira Plasencia, criticando que haya utilizado la situación para hablar con la prensa en su concierto, convirtiendo un tema serio en un espectáculo. Video: Tiktok @riclatorrez

Darcourt fue más allá y cuestionó el manejo mediático del proceso. Criticó que Yahaira haya abordado el tema de la denuncia legal al finalizar uno de sus conciertos y aún vestida con el vestuario del show, sugiriendo que la escena fue aprovechada para generar espectáculo.

“Invalida todo lo que está haciendo al recibir a la prensa en su concierto para hablar de ese tema, vestida con la ropa en la que acaba de salir a actuar. O sea, no tiene sentido”, expresó.

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La intérprete de ‘Señor Mentira’ consideró que la estrategia de exposición pública resta seriedad a la denuncia, y defendió que, ante una situación judicial, lo correcto sería dejar el tema en manos de las autoridades y evitar convertirlo en un “show”.

“¿Qué hubiera dicho yo por más que estuviera la prensa? Chicos, esto es un tema legal, ya yo dije lo que tenía que decir, ya lo hablé, que se encarguen las autoridades porque yo no voy a parar”, explicó Darcourt.

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Finalmente, la cantante criticó que la farándula peruana haya normalizado el “empapelar” a las personas para buscar apariciones en pantalla. “Para todas las personas que utilizan el empapelar a la gente así porque sí, porque quieren salir en pantalla, porque la farándula en nuestro país se ha acostumbrado a que si salgo y digo que me han hecho daño y me hago la víctima tengo la popularidad”, sostuvo.

La cantante Daniela Darcourt expresa su opinión sobre las garantías solicitadas por Yahaira Plasencia contra Magaly Medina, argumentando que existen casos de violencia real que merecen mayor atención por parte de la justicia. Video: Tiktok @riclatorrez

La medida de garantías personales y la denuncia de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia había anunciado hace unos días que la Prefectura de Lima le otorgó garantías personales en el marco del proceso legal que mantiene con Magaly Medina. La cantante celebró la decisión como un paso importante en su defensa frente a supuestos actos de violencia psicológica.

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La resolución ordena a Medina abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la estabilidad emocional de Plasencia y advierte sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.

La abogada de Plasencia señaló que esta medida representa un gran logro y que podría sentar un precedente para la protección de mujeres en situaciones de vulnerabilidad mediática. No obstante, la medida ha sido criticada por figuras como Darcourt, que consideran que debe haber una distinción entre casos mediáticos y los miles de situaciones graves que enfrentan mujeres en el país.

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Este episodio es solo el último capítulo de una disputa legal más amplia entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina. La cantante presentó una denuncia penal por difamación agravada, argumentando que Medina y su programa utilizaron términos como “runruna”, “escort”, “pet friendly” y “mascota” para referirse a ella y que esto dañó su honor e imagen pública.

Magaly Medina utiliza su programa para desmentir categóricamente la denuncia de Yahaira Plasencia, quien solicitó garantías para su vida ante la Prefectura de Lima. La conductora califica la medida como absurda y cuestiona el accionar de las autoridades. ATV/ Magaly TV La Firme.

La demanda incluye un pedido de reparación civil por un millón y medio de soles y está próxima a una audiencia oral. Por su parte, Magaly Medina ha rechazado las acusaciones y defendió su derecho a la crítica en el contexto del espectáculo, cuestionando el contenido de la denuncia y la estrategia legal de Plasencia.

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La conductora también se mostró sorprendida por el hecho de que Iván Paredes, su exabogado, sea ahora el defensor principal de Plasencia. El caso sigue abierto, y la audiencia judicial clave entre ambas figuras se realizará en los próximos días.