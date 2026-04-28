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Sporting Cristal sufrió tres bajas clave para el duelo ante Junior en Matute por la Copa Libertadores 2026

Los celestes afrontarán el encuentro ante los colombianos con bajas importantes, lo que obliga al técnico Zé Ricardo a reorganizar su alineación en un momento crucial para el equipo limeño

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Sporting Cristal – Junior de Barranquilla – Zé Ricardo - Luis Abram - Christofer Gonzales - Gabriel Santana - Copa Libertadores – Perú – deportes - 27 abril
El cuadro limeño afronta el duelo de Copa Libertadores en Matute sin Luis Abram, Christofer Gonzales y Gabriel Santana, obligando al técnico Zé Ricardo a reorganizar la defensa y el mediocampo ante el desafío colombiano (Facebook / Sporting Cristal)

Sporting Cristal en su hora más complicada. Y es que el equipo dirigido por Zé Ricardo atraviesa una situación compleja en la previa de su tercer partido en el Grupo F de la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla. Los rimenses, que acumulan tres puntos tras dos fechas, necesitan una victoria para mantenerse con aspiraciones de clasificación, mientras que el elenco colombiano buscará sumar su primer triunfo en el torneo continental.

El duelo se disputará este martes 28 de abril a las 21:00 (hora local) en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde la escuadra peruana intentará recuperar terreno tras la derrota sufrida ante Palmeiras en la jornada anterior. Según la dirigencia del club, aún quedan entradas disponibles para el público en las distintas tribunas del recinto.

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Luis Abram, Christofer Gonzales y Gabriel Santana: las bajas confirmadas

Sporting Cristal – Junior de Barranquilla – Zé Ricardo - Luis Abram - Christofer Gonzales - Gabriel Santana - Copa Libertadores – Perú – deportes - 27 abril
Sporting Cristal llega golpeado al duelo copero con tres ausencias clave que obligan a replantear su estructura defensiva y su equilibrio en el mediocampo. (Facebook / Sporting Cristal)

Sporting Cristal confirmó la ausencia de Luis Abram luego de que el defensor central sufriera una lesión muscular en el reciente partido frente a Comerciantes Unidos, lo que lo dejó imposibilitado de integrar la zaga para el compromiso internacional. A esta baja se suma la del mediocampista Christofer Gonzales, quien arrastra molestias físicas que lo han marginado de los últimos encuentros, según informó el cuerpo médico del club.

Por su parte, Gabriel Santana no será parte de la convocatoria pese a haber entrenado de manera diferenciada durante la semana. El área técnica de Sporting Cristal consideró que aún no cumple con las condiciones óptimas para reaparecer en competencia oficial.

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Ante estas tres ausencias, Zé Ricardo deberá presentar una línea defensiva inédita, con Alejandro Pósito y Rafael Lutiger como centrales, acompañados por Leandro Sosa y Cristiano Da Silva en los laterales.

Precios de entradas y detalles para asistir al encuentro en Matute

Sporting Cristal – Junior de Barranquilla – Zé Ricardo - Luis Abram - Christofer Gonzales - Gabriel Santana - Copa Libertadores – Perú – deportes - 27 abril
Los hinchas aún pueden asegurar su presencia en un partido clave, con boletos en distintas tribunas y una demanda que crece conforme se acerca el encuentro. (Facebook / Sporting Cristal)

La directiva de Sporting Cristal confirmó la disponibilidad de boletos en la mayoría de las zonas del estadio Alejandro Villanueva. Los precios para asistir al partido ante Junior están establecidos de la siguiente manera: Popular Norte S/ 44,90, Oriente S/ 89,90, Oriente Visita S/ 129,90, Occidente Lateral Sur y Norte S/ 119,90 y Occidente Central S/ 169,90. El sector Palco Rojo se encuentra agotado, según la información publicada por la organización del club.

La venta de entradas se realiza a través de los canales oficiales de Sporting Cristal y la expectativa es que el estadio presente una importante concurrencia, considerando la relevancia del encuentro para las aspiraciones del cuadro rimense en la actual edición de la Copa Libertadores.

Posibles alineaciones: cómo formarían Sporting Cristal y Junior

Sporting Cristal – Junior de Barranquilla – Zé Ricardo - Luis Abram - Christofer Gonzales - Gabriel Santana - Copa Libertadores – Perú – deportes - 27 abril
Las ausencias obligan a Cristal a presentar una alineación reconfigurada, mientras Junior llega con plantel completo para buscar sus primeros puntos. (Facebook / Sporting Cristal)

Ante la ausencia de sus habituales titulares, Sporting Cristal alinearía a Diego Enríquez en el arco; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger y Cristiano Da Silva en defensa; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún y Maxloren Castro en el mediocampo; mientras que Luis Ibérico e Irven Ávila serían las referencias ofensivas. Esta formación responde a la necesidad de reemplazar a Abram, Gonzales y Santana, reorganizando la defensa y el medio sector.

Por parte de Junior de Barranquilla, el entrenador Alfredo Arias apostaría por Mauro Silveira en la portería; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón y Jhonier Guerrero en la línea defensiva; Juan David Ríos, Jesús Rivas y Yeison Suárez como volantes; y un tridente ofensivo integrado por Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez. El conjunto colombiano llegó a Lima con su plantel completo y buscará sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

El partido será transmitido por ESPN y estará disponible en plataformas digitales como Disney+, según informaron las cadenas encargadas de la cobertura del certamen continental.

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