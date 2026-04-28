Karla Tarazona responde a las acusaciones relacionadas con la hija de Christian Domínguez: “Siempre soy la culpable de todo”

Karla Tarazona se defiende de los señalamientos que le hacen en relación a la hija mayor de Christian Domínguez y asegura que siempre la involucran en problemas. Video: Latina / Arriba mi gente

Karla Tarazona se pronunció públicamente tras ser señalada por presuntos malos tratos hacia Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez. La conductora de televisión abordó la polémica que la involucra luego de que la adolescente, de 17 años, publicara un video en TikTok responsabilizándola de influir en su distanciamiento con su padre.

El mensaje de Camila fue directo: no tolera a Tarazona y la identifica como una de las causas de la distancia con el cantante. La respuesta de Karla Tarazona tardó en llegar, ya que se ha mantenido en silencio por varios meses, pero, abordada por reporteros, la conductora fue enfática al negar las acusaciones y aclaró que, por tratarse de una menor, no dará detalles sobre el caso.

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“Yo trato a las personas como me gustaría que traten a mis hijos, y siempre ha sido así, siempre, siempre, siempre”, afirmó para las cámaras de ‘Arriba mi gente’.

Tarazona también expresó su hartazgo por ser constantemente señalada: “Siempre soy la culpable de todo, siempre me involucran en todos lados. Por un tema de respeto, sobre todo porque hablamos de menores de edad, estas cosas no se van a hablar públicamente sino donde se tengan que hacer”.

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Karla Tarazona niega rotundamente los presuntos malos tratos hacia Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez.

El origen de la acusación hacia Karla Tarazona

El conflicto se reavivó tras la publicación del video de Camila en TikTok, donde la joven no solo apuntó a Karla Tarazona, sino también a su padre, Christian Domínguez, por “traicionarla”. Camila explicó que la ausencia de su padre no es reciente, sino un patrón repetido desde su infancia, y que la figura de Tarazona ha sido clave en algunos de esos periodos de lejanía.

La polémica no es nueva. Hace un tiempo, Melanie Martínez denunció en el programa de Andrea Llosa que su hija habría sufrido maltratos durante su estadía en casa de Karla Tarazona. Martínez relató entre lágrimas que Camila llegó a confrontar a su propio padre, reclamándole protección y un lugar en su vida. En aquella ocasión, Melanie adelantó que seguiría adelante con una denuncia por violencia psicológica.

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Respaldo de Christian Domínguez y nuevos señalamientos

En medio de la polémica, Christian Domínguez salió en defensa de su pareja, asegurando que la decisión de Karla de mantenerse al margen ha sido un gesto de respeto hacia él y no una señal de culpa.

“Mi esposa no tiene nada que ver en el asunto y si ella no ha hablado es por consideración conmigo, pues se lo he pedido”, declaró el cantante. Sin embargo, esta defensa no logró frenar las críticas y las nuevas acusaciones.

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La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera. Video: Un día en el mall

Pamela Franco, madre de la hija menor de Domínguez, también apuntó a Karla en días recientes y le pidió que no intervenga en sus asuntos con el padre de su hija. Franco fue directa al señalar que la influencia de Tarazona genera ruido mediático y exigió a Christian que ponga límites claros.

Según la defensa legal de Melanie Martínez, durante el proceso judicial se le consultó a Christian Domínguez por las acciones que tomó cuando su hija fue blanco de comentarios ofensivos, a lo que el cantante habría respondido: “ninguna”.

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La abogada de Martínez expuso que el cantante estaría utilizando la vía judicial como una forma de presión y que no habría actuado con la misma firmeza para defender a su hija de ataques externos.

Declaraciones de Camila Domínguez y Melanie Martínez

Camila Domínguez, en su mensaje viral, afirmó que Karla Tarazona tuvo un papel importante en influenciar el alejamiento con su padre, aunque precisó que fue el propio cantante quien tomó la decisión final. La joven también señaló que la situación actual es el resultado de años de tensiones y episodios dolorosos vividos durante su infancia y adolescencia.

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El panel analiza las polémicas declaraciones sobre la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez. Se debate si las palabras de Karla Tarazona fueron una advertencia o una amenaza directa sobre las posibles consecuencias legales si la joven habla en televisión. Video: QTV / Q'Bochinche

Melanie Martínez, por su parte, ha insistido en la importancia de proteger a su hija y ha reiterado su decisión de avanzar con una denuncia por violencia psicológica para visibilizar y detener lo que considera una situación injusta.

Mientras Karla Tarazona insiste en que su trato con Camila ha sido siempre respetuoso y que no hablará públicamente de menores, la adolescente y su madre sostienen que la convivencia en el entorno de Tarazona fue difícil y dolorosa.

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