Perú

Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno

El candidato de JPP detalló que mantiene conversaciones con el exfiscal y mencionó como opción a Cevallos para la cartera de Salud. También señaló a Jorge Manco Zaconetti para Energía y Minas y descartó funciones para Antauro Humala

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, confirmó que sostiene conversaciones preliminares con José Domingo Pérez para su posible incorporación al Ministerio de Justicia si resulta electo
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, confirmó que sostiene conversaciones preliminares con José Domingo Pérez para su posible incorporación al Ministerio de Justicia si resulta electo

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, reconoció este lunes que mantiene conversaciones con el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez para una posible incorporación al Ministerio de Justicia en caso de resultar electo presidente.

“Claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga este señor tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello. Este es el momento en que se está dialogando”, afirmó el aspirante en diálogo con el programa de entrevistas digital El diario de Curwen.

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Sánchez agregó más adelante que se evalúa la participación del exmagistrado, quien asumió a inicios de mes la defensa del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), en el área de Justicia: “Veremos la participación a detalle”, siguió.

También señaló que, de los nombres “autorizados” a mencionar, está Hernando Cevallos, quien ya ejerció como ministro de Salud, para la misma cartera. En cuanto al área de Energía y Minas, mencionó a Jorge Manco Zaconetti.

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Sánchez mencionó a Hernando Cevallos como opción para el Ministerio de Salud y a Jorge Manco Zaconetti para la cartera de Energía y Minas, y descartó que Antauro Humala vaya a tener funciones ejecutivas en el área de seguridad
Sánchez mencionó a Hernando Cevallos como opción para el Ministerio de Salud y a Jorge Manco Zaconetti para la cartera de Energía y Minas, y descartó que Antauro Humala vaya a tener funciones ejecutivas en el área de seguridad

Y sobre el posible rol de Antauro Humala, a quien mencionó meses atrás como eventual ministro del Interior, negó que vaya a tener funciones ejecutivas en ese sector. “No, él es un compañero, un amigo y ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo”, explicó sobre el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Antauro cumplió 17 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, por su participación en el denominado “Andahuaylazo”, un levantamiento contra el Gobierno de Alejandro Toledo, del que dijo sentirse “muy orgulloso” nada más abandonar la cárcel.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió el mes pasado no ratificar a Pérez, quien investigó y acusó a la candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, tras señalar que el proceso de evaluación no había alcanzado la “convicción positiva” para renovarle la confianza.

El ahora exfiscal mantuvo durante los últimos meses enfrentamientos públicos con representantes de la JNJ y también con el fiscal general, Tomás Gálvez, luego de que este decidiera eliminar los equipos del Ministerio Público especializados en lucha contra la corrupción y violaciones a los derechos humanos.

José Domingo Pérez defenderá a Pedro Castillo en la apelación contra su condena de 11 años de prisión. Foto: composición/Facebook Roberto Sánchez/Andina
José Domingo Pérez, exfiscal anticorrupción, no fue ratificado recientemente por la Junta Nacional de Justicia y actualmente defiende al expresidente Pedro Castillo, condenado por conspiración para la rebelión

Castillo, a quien defiende actualmente, fue condenado en noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Ese día, el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado que planeaba cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras lo cual fue arrestado por la Policía Nacional y destituido por el Legislativo sin los votos suficientes para hacerlo en el mismo día y sin oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso de vacancia presidencial.

Conteo

Sánchez mantiene una ventaja de 22.685 votos en el segundo lugar de las elecciones generales del pasado 12 de abril sobre el Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que le permiten consolidarse como el virtual rival de Fujimori en el balotaje del próximo 7 de junio.

Cuando ya se ha contado el 96,05 % de los votos, el aspirante de JPP alcanza el 12,04 % del sufragio, por delante del exalcalde, que se mantiene tercero con el 11,89 % de los sufragios, y tras Fujimori, que llega al 17,07 %.

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