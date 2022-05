Rodrigo Cuba y Melissa Paredes: Un ampay los unió y otro hizo que su matrimonio se rompiera

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se conocieron en un ampay y terminaron su matrimonio en otro. (Foto: Composición)

La historia de amor de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba sorprendió a más de uno. La pareja se enamoró y rápidamente tomaron la decisión de casarse para luego formar una familia, la que complementaron con la llegada de su hija.

Cabe recordar que el padre de Rodrigo Cuba reveló que no estaba de acuerdo con el matrimonio de su hijo con Melissa Paredes. Jorge Cuba confesó haber investigado a la modelo para saber con quién iba a casarse el futbolista.

“Yo hice una radiografía de ella, por qué quería saber con quién se iba a casar mi hijo. Ella desde hace más de 10 años se mueve en el mundo del espectáculo. Ha tenido muchas relaciones anteriores antes de iniciar con mi hijo”, comentó para Amor y Fuego.

EL PRIMER AMPAY DE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA

En el 2015, la pareja fue vista por primera vez en una discoteca de Surco. En aquel entonces, Melissa Paredes había terminado una larga relación con Ignacio Baladán, mientras que Rodrigo Cuba no estaba ligado a la farándula local.

Fue el desaparecido programa ‘Amor, Amor, Amor’ que emitió las imágenes en las que se le veía por primera vez a la pareja. En este ampay Melissa Paredes sorprendió con sus pasos de baile al ‘Gato’ Cuba.

Desde entonces la pareja se dejó ver unida en más fiestas de verano para tiempo después formalizar su romance que terminó llevándolos al altar en el 2016.

Así fue el primer ampay de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. (Video: Latina)

MELISSA PAREDES Y EL BESO CON ANTHONY ARANDA

En octubre del 2021, Magaly Medina anunció el ampay de Melissa Paredes con su entonces bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda. Estas imágenes salieron al aire cuando la modelo aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, en este ampay Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron captados dándose apasionados besos dentro de la camioneta de la actriz. Todo sucedió en el estacionamiento de un gimnasio al que luego asistieron juntos.

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron ampayados. (Video: Magaly TV: La firme)

SE ACABÓ EL MATRIMONIO

Tras la publicación del ampay en el programa de Magaly Medina, la exconductora de América Hoy emitió un comunicado en el que aclaraba que ya no tenía ninguna relación sentimental con Rodrigo Cuba. Incluso aseguró que estaba separados desde hace varios meses atrás.

Rodrigo Cuba también se pronunció por sus redes sociales en respuesta a su entonces esposa. En su comunicado aclaró que lo dicho por Melissa era falso y que hasta el momento del ampay ambos estaban juntos como matrimonio.

RODRIGO CUBA REVELA CÓMO SE ENTERÓ DEL AMPAY

El deportista confesó a Magaly Medina que se enteró de la infidelidad de su esposa por teléfono. Fue la propia Melissa quien lo llamó para contarle lo que iba a salir en televisión y lo dejó sin palabras.

“Ella me llama y me dice: hay un ampay. Obviamente no iba a ser mío porque yo estaba claramente consciente de lo que estaba haciendo y le digo: ¿con quien o de qué? y me dice: mío pues. Yo le dije: con quien (..) me dice (el nombre) de la persona con la que salió en el ampay. Yo me quedé helado y le dije: tú ve como solucionas el problema, no cuentes conmigo y le colgué”, señaló en su reciente entrevista.

Rodrigo Cuba cuenta cómo se enteró de ampay entre Melissa Paredes y el "Activador" Aranda. VIDEO: ATV /Magaly Tv

