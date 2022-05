Michelle Alexander enojada con Melissa Paredes por involucrar a su madre en escándalo mediático | ENTREVISTA

Michelle Alexander rechaza intervención de la madre de Melissa Paredes en pelea con Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Celia Rodríguez Taboada no pudo más y salió a defender a su hija Melissa Paredes de los ataques que, según indica, viene recibiendo de manera constante. La madre de familia aclaró que sí sabía de la separación de la modelo con Rodrigo Cuba y de su relación con Anthony Aranda. “Yo soy su confidente”, indicó muy enojada en América Hoy. Incluso, encaró a Janet Barboza por siempre criticar a la actriz, y alimentar el odio de los demás.

Esta situación no fue del agrado de Michelle Alexander, productora que le dio la primera oportunidad como actriz a Melissa Paredes. Como se recuerda, la joven ha sido protagonista de sus series Ojitos Hechiceros y Dos Hermanas. Tras destaparse el ampay con Anthony Aranda, la modelo no tuvo otro acercamiento con la actuación.

En esta ocasión, Michelle Alexander no pudo ocultar su sentir y lo plasmó en su cuenta de Instagram. “Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes”, fue su primer comentario. Mientras que en otra publicación escribió: “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”.

Infobae se comunicó con la productora y se le preguntó al respecto. “ Yo simplemente publico y no doy nombre, no voy a hablar más al respecto” , señaló la creadora de Del Barrio Producciones en un principio.

Sin embargo, resaltó que si bien no escribió el nombre de Melissa Paredes en su publicación, es obvio a quién va dirigido su mensaje.

“No voy a opinar nunca de ese tema y no lo voy a a hacer. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quien se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, acotó la productora de Luz de Luna 2.

PUEDES LEER: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: explicación detallada de quién pasa más horas con su hija tras conciliación

A continuación las publicaciones de Michelle Alexander en Instagram:

Michelle Alexander estalla contra Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Michelle Alexander estalla contra Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

MADRE DE MELISSA PAREDES SE ENFRENTA A JANET BARBOZA

Un incómodo momento se vivió este miércoles 25 de mayo durante la transmisión en vivo de América Hoy. La madre de Melissa Paredes, Celia Rodríguez Taboada, fue entrevistada por Ethel Pozo y Janet Barboza sobre la polémica foto de su nieta durmiendo sobre las piernas de Anthony Aranda. Sin embargo, la señora aprovechó las cámaras para arremeter contra la popular ‘Rulitos’ por las constantes críticas hacia su hija.

Todo empezó cuando la conductora de América TV le hizo saber que no le parecía correcto que una menor de edad comparta tanta cercanía con alguien que no es su padre. Rodríguez Taboada no estuvo de acuerdo y aseguró que la fotografía fue sacada de contexto, ya que la pequeña se encontraba en esa posición porque estaba enferma. Melissa supervisó en todo momento su bienestar mientras manejaba el auto a una farmacia.

“Mi nieta estaba con fiebre. Ella (Melissa) baja a comprar a la farmacia, y baja las ventanas para ver si llora o algo. Pudo haber bajado Anthony sí, pero la bebé lloraba, no quería que él se fuera. Rodrigo sabe cómo es la relación que tiene con Anthony, él mismo lo ha visto”, explicó la madre de Melissa.

Sin embargo, en cuanto Janet Barboza la interrumpió para decirle, nuevamente, que no estaba bien que Paredes dejara a su hija con su nueva pareja, puesto que “estamos en un país con alto índice de violencia contra la mujer, contra las niñas”; la madre de Melissa Paredes explotó en su contra.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente”, manifestó para el asombro de los presentes.

La mamá de Melissa Paredes se enlazó con América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

SEGUIR LEYENDO