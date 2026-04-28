Perú

El 52% de la población peruana no tiene anemia, como indicó la candidata al Senado Anahí Durand de Juntos por el Perú

No existe evidencia de que 52% de la población que radica en el país –es decir, de la totalidad de peruanos– tenga anemia. Lo que existe es información de grupos vulnerables

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Anahí Durand afirmó que el 52% de los peruanos tiene anemia, pero el INEI y el Minsa registran esa cifra solo en grupos vulnerables específicos, no en la población general. | PerúCheck

En una entrevista con Rosa María Palacios, la posible senadora de Juntos por el Perú, Anahí Durand Guevara, se refirió a un hecho de salud pública en el Perú:

“Todavía tiene [el país] el 52% de la población con anemia”

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No existe evidencia de que 52% de la población que radica en el país –es decir, de la totalidad de peruanos– tenga anemia. Lo que existe es información de grupos vulnerables. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) año a año publica su Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) que busca proporcionar datos sobre la salud dentro la familia.

Según el INEI, al primer semestre del 2025, el porcentaje más alto de anemia lo tienen los niños de 6 a 35 meses con un 43.4% y en las zonas rurales alcanzan el 49.8%.

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Fuente: INEI, 2025
Fuente: INEI, 2025

Asimismo, el INEI informa que la anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad alcanzó el 24.6% en 2024.

Fuente: INEI, 2024
Fuente: INEI, 2024

Por otro lado, el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable del Ministerio de Salud, informa que el porcentaje de menores de 17 años, no supera el porcentaje que indicó la candidata.

Fuente: Minsa, 2025
Fuente: Minsa, 2025

Conclusión

La anemia se mide según grupo etáreo y poblaciones vulnerables, no de manera general. Si bien algunos grupos están por debajo del 25%, lejos del 52% que ha mencionado la posible senadora de Juntos por el Perú Anahí Durand, en niños menores de 36 meses la anemia se acerca a la cifra mencionada. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Durand como imprecisas.

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