Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: una jornada para prevenir riesgos laborales y fue instaurada por la OIT desde 2003

La iniciativa impulsada por la OIT desde 2003 tiene como propósito sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud de los incidentes ocupacionales y fomentar el compromiso de gobiernos y empleadores con la protección de la salud laboral (Freepik)

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es una fecha instaurada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reflexionar sobre la importancia de proteger la vida y la integridad de los trabajadores en todo el planeta.

Esta jornada, que se celebra cada 28 de abril desde 2003, tiene como objetivo principal generar conciencia y movilizar a la sociedad frente a los riesgos que existen en los entornos laborales. La OIT, organismo especializado de las Naciones Unidas, impulsa esta iniciativa para alentar la adopción de medidas preventivas y políticas efectivas que reduzcan la incidencia de accidentes, lesiones y enfermedades profesionales.

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Cada año, el organismo internacional propone un eje temático específico y publica informes técnicos que orientan las acciones globales de prevención. La fecha también coincide con el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, una efeméride impulsada por el movimiento sindical para recordar a quienes han perdido la vida o han sufrido daños a consecuencia de su empleo.

Origen, fundamentos y reconocimiento internacional

La instauración del 28 de abril como jornada global por la OIT marcó un hito en la defensa laboral, al visibilizar millones de accidentes y enfermedades que afectan a trabajadores en todo el mundo. (Freepik)

La conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene su origen en la decisión de la Organización Internacional del Trabajo de establecer una jornada global dedicada a visibilizar la problemática de los accidentes y enfermedades en el ámbito laboral.

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La OIT, fundada en 1919 y con sede en Ginebra (Suiza), es la agencia de Naciones Unidas responsable de promover los derechos laborales y fomentar condiciones de trabajo dignas. La fecha del 28 de abril fue elegida para coincidir con el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, una iniciativa surgida en 1996 por parte de organizaciones sindicales que buscaban rendir homenaje a las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales.

El reconocimiento oficial de esta jornada por parte de la OIT se produjo en 2003, cuando se decidió institucionalizarla como un día de reflexión y acción global. Desde entonces, el 28 de abril se ha convertido en una fecha de referencia para gobiernos, empleadores y trabajadores que buscan mejorar la seguridad en los puestos de trabajo y garantizar la salud ocupacional.

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En 2022, la OIT dio un paso adicional al incluir el derecho a un entorno laboral seguro y saludable entre los principios y derechos fundamentales reconocidos en su Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo. De acuerdo con el organismo, este derecho básico debe estar garantizado por los Estados y las empresas a través de normativas, políticas y sistemas de inspección efectivos.

Según la OIT, cada año se producen en el mundo más de 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales aproximadamente 2,4 millones se deben a enfermedades profesionales y 380.000 a accidentes laborales. Además, se estima que ocurren alrededor de 374 millones de lesiones no mortales asociadas al trabajo, muchas de las cuales tienen consecuencias graves para la vida y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Estas cifras, publicadas por la OIT en su informe global, subrayan la magnitud del problema y la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención.

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Temas anuales, ejes de acción y declaraciones institucionales

La campaña actual enfatiza la salud mental en el trabajo, destacando que factores organizacionales influyen directamente en el bienestar y productividad de millones de empleados. (Freepik)

Cada edición del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo está enfocada en un aspecto prioritario para la agenda internacional de prevención. En 2026, la campaña de la OIT pone el acento en los riesgos psicosociales y en la importancia de la salud mental en el entorno laboral. Según el organismo internacional, factores como la carga de trabajo excesiva, la falta de autonomía en las tareas, el estrés y el acoso laboral constituyen amenazas crecientes para la salud física y emocional de los empleados.

“El bienestar de los trabajadores depende no solo de la ausencia de accidentes físicos, sino también de la gestión adecuada de los riesgos psicosociales”, indicó la directora del Departamento de Condiciones de Trabajo de la OIT, Vera Paquete-Perdigão. El informe técnico publicado este año destaca que 840.000 muertes anuales están asociadas a factores psicosociales en el trabajo, lo que representa una proporción significativa de las muertes laborales globales.

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La OIT sostiene que la prevención debe abordarse de manera integral, considerando tanto los aspectos físicos como los psicosociales en los lugares de trabajo. Para ello, promueve la adopción de tres niveles de intervención: en el puesto individual, en la organización del trabajo y en las políticas empresariales. “Una cultura fuerte de prevención puede reducir drásticamente el número de lesiones y enfermedades profesionales en todos los sectores”, subraya el informe de la organización.

En declaraciones recogidas por el portal de Naciones Unidas, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, expresó: “La seguridad y la salud en el trabajo son una responsabilidad compartida. Los gobiernos deben proporcionar legislación y servicios, los empleadores deben implementar prácticas seguras y los trabajadores deben contribuir activamente a la prevención”. Esta visión de corresponsabilidad es la base de la campaña internacional que, cada año, moviliza a sindicatos, empresas, autoridades y organismos multilaterales.

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Normativas, cifras recientes y acciones en América Latina

La adopción de normativas y programas en la región busca reducir riesgos laborales, promoviendo una cultura preventiva que involucre tanto a empleadores como a trabajadores. (Freepik)

Los gobiernos de diferentes países han desarrollado marcos normativos y estrategias para fortalecer la prevención de los riesgos laborales. En Perú, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura resalta la importancia de contar con planes de contingencia frente a emergencias sanitarias, tomando como ejemplo la pandemia de COVID-19, que desde 2020 impactó significativamente en la salud ocupacional.

De acuerdo con el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales de Piura, entre enero de 2019 y febrero de 2020 se registraron 1.896 incidentes laborales, de los cuales el 98,8% correspondieron a accidentes no mortales. Estas cifras evidencian la necesidad de implementar sistemas de vigilancia, capacitación y supervisión en los distintos sectores productivos.

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En la región, países como México, Colombia y Argentina han fortalecido sus legislaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, incorporando estándares internacionales y promoviendo la participación activa de los comités paritarios de seguridad. Organizaciones como la Asociación Internacional de la Seguridad Social y la Fundación Internacional ORP colaboran con la OIT en la difusión de buenas prácticas, la elaboración de guías técnicas y la promoción de la cultura preventiva.

La OIT insiste en que la responsabilidad de proteger a los trabajadores recae tanto en los empleadores como en los Estados, quienes deben garantizar la existencia de leyes, servicios y sistemas de inspección efectivos. En países desarrollados y en vías de desarrollo, la adopción de tecnologías seguras, la formación de los trabajadores y la vigilancia de la salud ocupacional han demostrado ser estrategias eficaces para minimizar el impacto de los riesgos profesionales.

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La conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo continúa consolidándose como un espacio de diálogo, reflexión y acción coordinada. Cada 28 de abril, sindicatos, organismos públicos, empresas y trabajadores se movilizan para recordar a las víctimas y renovar el compromiso con la prevención, en busca de ambientes de trabajo más seguros y saludables en todo el mundo.