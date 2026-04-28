Ataque armado en el Callao deja un niño muerto y dos heridos tras ráfaga de disparos desde un vehículo en plena vía pública

Ataque armado ocurrió en el jirón Loreto, Callao, en una zona residencial y transitada. (Composición: Infobae)

La violencia armada volvió a irrumpir en una zona residencial del Callao y dejó una escena marcada por el desconcierto de los vecinos. Un ataque a plena vía pública, en una calle transitada, expuso nuevamente la vulnerabilidad de quienes se encontraban en el lugar sin vínculo aparente con el hecho. La noche transcurrió con presencia policial, acordonamiento del área y diligencias iniciales para esclarecer lo ocurrido.

El episodio tuvo lugar en el jirón Loreto, en la cuadra ocho, donde un grupo de personas se encontraba en el exterior de sus viviendas. En ese contexto, una ráfaga de disparos alteró la tranquilidad del sector y generó pánico entre los residentes. El impacto inmediato del ataque dejó víctimas de distintas edades, lo que agravó la conmoción en la zona.

PUBLICIDAD

Las primeras informaciones difundidas por Prensa Chalaca TV señalaron que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, mientras agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes. La escena permaneció bajo resguardo mientras se buscaban indicios que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Ataque armado en vía pública deja una víctima mortal

Disparos fueron realizados desde un vehículo en movimiento, presuntamente de color amarillo. Captura de video

De acuerdo con el report, un niño de aproximadamente ocho años perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el pecho. El menor fue trasladado al hospital Sabogal, donde se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió cuando, según indicaron vecinos del sector, un vehículo de color amarillo pasó por la zona y sus ocupantes empezaron a disparar sin discriminar a las personas que se encontraban en la calle. Los proyectiles alcanzaron al menor, quien se encontraba en el exterior al momento del ataque.

La muerte del niño generó consternación entre los residentes del jirón Loreto, quienes permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias policiales. El área fue cercada para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

PUBLICIDAD

El mismo reporte confirmó que otras dos personas resultaron heridas durante el ataque. Se trata de un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales A.C.C., y un hombre de 36 años, identificado como Bleysi Peña Llanosa.

Ambos fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con diagnóstico reservado. Según la información disponible, el adolescente recibió impactos de bala en la mano y la espalda, mientras que el adulto también presentó múltiples heridas producto de los disparos.

El estado de salud de los heridos se mantiene bajo evaluación médica, mientras sus familiares permanecen a la espera de información oficial sobre su evolución.

PUBLICIDAD

Presencia policial y peritajes en la zona

Tras el ataque, efectivos de la comisaría del sector llegaron al lugar junto con unidades especializadas. Personal de criminalística inició la recopilación de evidencias, con el objetivo de determinar la trayectoria de los disparos y otros elementos que permitan identificar a los responsables.

En la zona también se desplegó el Escuadrón Verde, que apoyó en el resguardo del perímetro. La intervención incluyó la verificación de posibles cámaras de seguridad instaladas en viviendas o comercios cercanos que puedan aportar imágenes del momento del ataque.

PUBLICIDAD

En el lugar los agentes buscan reconstruir la ruta del vehículo señalado por los vecinos, así como establecer la identidad de quienes participaron en el atentado.

Testimonios de vecinos y primeras hipótesis

Residentes del jirón Loreto indicaron que escucharon múltiples disparos en cuestión de segundos. Según sus testimonios recogidos por Prensa Chalaca TV, el vehículo implicado no se detuvo y continuó su marcha tras efectuar los disparos.

PUBLICIDAD

La versión preliminar apunta a un ataque directo ejecutado desde un automóvil en movimiento, lo que refuerza la hipótesis de un acto planificado. No obstante, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre el móvil del crimen.

Mientras avanzan las investigaciones, el sector permanece bajo vigilancia policial y los vecinos continúan a la espera de resultados que permitan esclarecer lo sucedido en una de las zonas más transitadas del Callao.

PUBLICIDAD