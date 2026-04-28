Erick Noriega añade una dosis de optimismo a la gestión de Mano Menezes: “Ayudará mucho para hacer mejor a Perú y volver a un Mundial”

Erick Noriega confía en que Mano Menezes levantará a la selección peruana. - Crédito: FPF

Erick Noriega tiene una confianza ciega en Mano Menezes. Conoce a la perfección su forma de ser y estilo de trabajo. De ahí que considere que es el hombre adecuado para enmendar el camino de la selección peruana y logre no solo una regeneración del plantel, también la clasificación a la Copa del Mundo 2030.

“Hace poco lo vi con Sidney [integrante del CT de Gremio], es un entrenador que va a ayudar mucho para hacer mejor a Perú y conseguir una vuelta a la Copa del Mundo. Hace varias ediciones que no vamos. Haremos el trabajo que nos pide y dar lo mejor”, declaró al paso a los medios de comunicación.

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Erick Noriega acompañado de Oliver Sonne y Juan Pablo Goicochea. - Crédito: FPF

El ‘Samurái’ parte con una importante ventaja por encima del resto de equipistas de la ‘bicolor’ al haber trabajado al lado de Menezes por cuatro meses en Gremio. Durante ese periodo, se convirtió en una pieza fiable tanto en la defensa como en el mediocampo.

Ahora, Noriega tiene demasiadas ganas de asumir un rol distinto en la selección peruana. Quiere afianzarse como un fijo y ser una voz autorizada para mirar de frente a un nuevo proceso mundialista que contará con jóvenes puntuales como parte del recambio generacional.

El 'Samurái' disputó las finales contra el Internacional, destacando sobre todo en la revancha. | VIDEO: TNT Sports

Menezes, arranque irregular

Los primeros partidos de preparación de Mano Menezes a los mandos de la selección peruana no salieron como se esperaba. Senegal marcó su debut en la banca nacional y fue un oponente demasiado complicado, que finalmente se impuso por 2-0 en París. El resultado pudo ser mucho más abultado, aunque también hubo alguna oportunidad para hacerse presente en el luminoso.

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Días más tarde, Honduras se presentó en Leganés y partía como el contrincante favorito para ser superado. De hecho, la ‘bicolor’ se encontró en dos ocasiones adelante del tanteador con un doblete de Jairo Vélez, acaso la pieza diferencial de Menezes, pero no logró mantener su ventaja y acabó cediendo un amargo empate.

El técnico de la Selección Peruana advierte que decidir si el equipo juega en ciudades elevadas como Cusco o Juliaca debe basarse en criterios técnicos y consenso, evitando comparaciones simplistas con la experiencia boliviana en La Paz (Federación Peruana de Fútbol)

Para la jornada de junio, Perú afrontará dos amistosos más a puertas del Mundial 2026. Primero medirá fuerzas contra Haití, en Estados Unidos, y acto seguido desafiará a España, uno de los candidatos para levantar el trofeo de la cita planetaria, en México.

De 63 años, Mano Menezes ganó la carrera para ser el nuevo técnico de la selección nacional tras un consenso general de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol. Su contrato rige hasta la conclusión de las próximas Clasificatorias y existe la posibilidad de una renovación automática siempre y cuando se logre el cupo al Mundial 2030.

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La selección peruana disputará su segundo amistoso internacional en la era Mano Menezes - Crédito: Movistar.

Factor altura

La preparación de la selección peruana para las próximas Eliminatorias avanza con un enfoque especial en los partidos en ciudades de altura. El entrenador Mano Menezes confirmó que su cuerpo técnico ha realizado visitas a escenarios como el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

A su regreso a Lima, Menezes destacó: “Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”. El técnico valoró la recepción que tuvieron en cada ciudad y la utilidad de la información recabada para definir las futuras sedes.

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Mano Menezes y Jean Ferrari visitaron el estadio Monumental de la UNA en medio de la evaluación de cambio de localía de la selección peruana. - Crédito: FPF

El comando técnico no solo recorrió Puno y Juliaca, sino que también evaluó diferentes puntos del país para identificar las condiciones óptimas para el equipo. Menezes expresó satisfacción por los resultados obtenidos durante el viaje y subrayó la importancia de estos análisis en la planificación.

El entrenador anunció que la selección peruana jugará tanto en Lima como en ciudades de altura. Las alternativas incluyen los estadios Nacional y Monumental en la capital, el Estadio Garcilaso y una sede adicional aún por definir.