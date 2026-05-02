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Caín Fara, el único elegido en el once ideal de la Copa Libertadores tras sobresaliente actuación con Universitario

El defensor argentino estuvo cerca de ser expulsado y terminó anotando uno de los goles para la remontada de la ‘U’ ante Nacional en el estadio Monumental

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Caín Fara, el único elegido en el once ideal de la Copa Libertadores tras sobresaliente actuación con Universitario.
Caín Fara, el único elegido en el once ideal de la Copa Libertadores tras sobresaliente actuación con Universitario.

Universitario de Deportes consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores 2026 tras imponerse 4-2 a Nacional en el estadio Monumental de Ate. La remontada se selló gracias a destacadas actuaciones individuales, entre ellas la de Caín Fara.

El defensor argentino, que estuvo cerca de ser expulsado por una falta, convirtió el gol del empate transitorio (1-1). Por su desempeño, la Conmebol lo incluyó en el once ideal de la fecha 3 de la fase de grupos, siendo el único futbolista de un club peruano en lograrlo.

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Fara integra la defensa junto a Fabrício Bruno, de Cruzeiro, y Mateo Mendía, de Platense. En una formación de línea de tres, como la que tiene la ‘U’. En el arco aparece Alexis Martín Arias, de Cerro Porteño.

En el mediocampo figuran Yeison Guzmán, de Deportes Tolima; Clemente Montes, de Universidad Católica; Robson Matheus, de Bolívar; y Jesse Lingard, compañero del peruano André Carrillo en Corinthians.

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El ataque lo conforman Ángel Di María, de Rosario Central; Carlos González, de Independiente del Valle, actual goleador del torneo; y Álex Arce, de Independiente Rivadavia.

El once ideal de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
El once ideal de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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