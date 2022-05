Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: explicación detallada de quién pasa más horas con su hija tras conciliación

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se enfrentan una vez más. (Foto: Instagram)

Luego que Melissa Paredes saliera al frente para pedir una variación de conciliación a Rodrigo Cuba, los enfrentamientos entre la pareja no se han hecho esperar. Tras no llegar a ningún acuerdo en su última citación, en el mes de mayo, tanto la modelo como el futbolista han soltado toda su artillería para defender su punto de vista.

Mientras la actriz pide tener más días escolares con su hija, Rodrigo Cuba señala que está conforme con la conciliación firmada el pasado 11 de noviembre del 2021, año en que se divorciaron tras difundirse un ampay de Melissa con Anthony Aranda.

¿QUÉ ES LO QUE PIDE MELISSA PAREDES?

Según explicó la modelo en una reciente entrevista para América Hoy, ella le hizo dos propuestas a Rodrigo Cuba, en la primera expuso lo que ella deseaba, pues considera que no pasa tiempo de escolaridad con su pequeña hija, de acuerdo al régimen que actualmente rige.

Por eso, señaló que le gustaría que su pequeña viva con ella, pues de esa manera compartiría con la menor una rutina de casa como la que viven la mayoría de los niños. “Lo que yo dije fue: Los cinco días de escolaridad me gustaría que Mía cumpla un régimen, como todos los niños del Perú, que están con sus madres, que se levanta, desayunan, hacen todo lo que la mamá dice, porque toda la vida ha sido así en casa”, comentó en la entrevista.

Dicho esto, procedió a explicar cada uno de los puntos. “Voy a explicar lo que yo dije en la conciliación, literal, para que luego no salgan a decir lo que han salido a decir. Yo dije, me gustaría que tenga su horario, todo claro y Rodrigo puede venir a verla todo el día si quiere, puede sacarla llevarse a su casa. (…) a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera los fines de semana se le cambia por otros dos días”, agregó Melissa.

Luego de explicar su postura, Melissa Paredes señaló que su abogado hizo la segunda propuesta más conciliatoria, en la que se dividían en partes iguales los días de escolaridad y variaban los fines de semana, para que cada padre pueda compartir en partes iguales todas las experiencias con la menor, pero ambos fueron rechazados.

“Después de que yo expuse lo que yo quería, mi abogado, para conciliar, le dijo que se divida la escolaridad, es decir, dos días y medio para cada uno. Por ejemplo: un lunes y martes está con la mamá y miércoles la mamá la deja en el colegio y el miércoles la recoge el papá para que este miércoles, jueves y viernes y un fin de semana cada uno intercalado. (…) Rechazó todo, los dos pedidos”, reveló Melissa Paredes.

El acuerdo que pide Melissa Paredes. La modelo señaló que le dio dos opciones a Rodrigo Cuba, los cuales no aceptó. (Video: América TV)

LA POSTURA DE RODRIGO CUBA

Según contó Melissa Paredes, Rodrigo le indicó que esas propuestas podían conversarlas y llegar a un de forma interna, a lo que la modelo le señaló que prefería que el acuerdo sea de forma legal, pues él suele cambiar de opinión con facilidad.

Por su parte, Rodrigo Cuba señaló que está conforme con la conciliación firmara en el 2021, la cual ha tenido variaciones según acuerdo interno de ambos y ligados al humor de la pequeña. Acto que no tiene ningún problema en seguir haciéndolo, pues lo que le interesa es el bienestar de su pequeña.

“Se tomó este régimen pensado en la decisión de la bebé, no como ella dijo pensando en el bienestar de los papás, en cómo podemos distribuir el tiempo según los trabajos, buscando el beneficio de nuestra menor hija. Todos saben que un futbolista trabaja los fines de semana, y ella trabajaba todos los días de semana, es por ello que se piensa este régimen. Ella está pidiendo una cláusula que ya existía, donde se puede hacer el cambio de días, nosotros coordinábamos muy bien. No había problemas”, señaló Rodrigo Cuba en la entrevista que le concedió a Magaly Medina.

Asimismo, indicó que no está de acuerda que Melissa le haga una propuesta y en el centro de conciliación exponga otra. Además, que indique que existe conflicto con la tenencia compartida, cuando considera que no es así.

“Ella me propone algo, pero cuando llego al centro de conciliación me doy con la real intención de que ella tenga los 5 días de escolaridad y yo tenga dos, pretende una tenencia monoparental. Encima pretende que yo tenga los fines de semana cuando se me imposibilita, y que por ahí los días de escolaridad yo pueda visitarla, pero perdería totalmente la equidad.”, indicó.

¿MELISSA PAREDES BUSCA UNA MANUTENCIÓN?

A este tema también se refirió Rodrigo Cuba. El deportista señaló que su abogada le ha indicado que ese sería el trasfondo de su nuevo pedido, pero él no piensa acceder.

“¿Si busca manutención? La verdad, eso es lo que mi abogada dice que ese puede ser el trasfondo del pedido. La verdad yo no me he empapado del tema, lo único que sé y que tengo claro es que ella pretende desconocer el acuerdo que ya tenemos y que ha venido funcionando bien. Ella dice que no paso tiempo con mi hija, que no coordinamos, pero hay pruebas de que sí coordinamos”, explicó.

“¿Si aceptaré este nuevo pedido de Melissa? No, porque me parece totalmente injusta”, remarcó el joven.

¿CUÁNTAS HORAS VEN RODRIGO Y MELISSA A SU HIJA?

Esta pregunta se encargó de explicarla detalladamente Jorge Cuba, padre del futbolista. El acuerdo indica que Rodrigo Cuba la ve 3 días y medio, mientras que a Melissa le corresponde otros 3 días y medio.

“Voy a explicar sencillito el tiempo que mi nieta comparte con sus padres, según conciliación 11. noviembre 2021″, inició Jorge Cuba en su historia de historia de Instagram. De esta manera procedió a su suma de horas.

Mamá

Jueves 6 p.m. - Viernes 6 p.m.

Viernes 6 p.m.- Sábado 6p.m.

Sábado 6p.m. - Domingo 6 p.m.

Domingo 6 p.m. . Lunes 12 m.

Total de 90 horas

Papá

Lunes 12 m . Martes 12 m.

Martes 12 m - Miércoles 12 m.

Miércoles 12 m- Jueves 12m.

Jueves 12 m.- 6 p.m.

Total de 78 horas

“¿Queda claro que mi nieta pasa hoy más tiempo con su madre que con su padre?”, concluyó el padre del Gato.

