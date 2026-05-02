Día del Trabajador 2026: conciertos, eventos y dónde celebrar este feriado largo

El Día del Trabajador 2026 se celebra en todo el Perú con una variada agenda de conciertos y eventos, convirtiendo el feriado largo en una oportunidad para el descanso, el reencuentro y la fiesta.

Desde el viernes 1 de mayo, Lima y varias ciudades del país se preparan para recibir a destacados artistas de la cumbia, salsa y música andina, prometiendo diversión para todos los gustos y edades.

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La conmemoración del 1 de mayo, además de recordar la lucha histórica por los derechos laborales, sirve como excusa para compartir en familia, con amigos o disfrutar de espectáculos en vivo. Este año, la oferta musical y cultural se expande, abarcando desde grandes conciertos hasta festivales temáticos y actividades al aire libre.

Conciertos estelares: Grupo 5, Corazón Serrano y Savia Andina

Entre los shows más esperados del feriado destaca la presencia del Grupo 5, que inicia su “Gira Sur 2026” el viernes 1 de mayo en el Maracaná de Samegua, Moquegua, y continúa el sábado 2 en la Concha Acústica de Ilo. Las entradas están disponibles en Teleticket y la gira promete recorrer Tacna, Punta de Bombón, Camaná y Puno, consolidando la cumbia peruana como el ritmo protagonista de la celebración.

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Por su parte, Corazón Serrano y la legendaria agrupación boliviana Savia Andina compartirán escenario en el Lima Andino Latin Fest, programado para el viernes 1 de mayo en el anfiteatro del Parque de la Exposición. El evento reúne también a William Luna, Mac Salvador y Surandino, ofreciendo una mezcla única de huaynos, baladas y fusiones contemporáneas. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket.

Grupo 5, Ryan Castro y Savia Andina encabezan la agenda musical por el Día del Trabajo. Entérate de todos los eventos y dónde conseguir entradas.

Más música en vivo: salsa, cumbia y sonidos urbanos

El viernes 1 de mayo, Deyvis Orosco, junto a Armonía 10 de Walther Lozada y Grupo Amor Rebelde, animarán la fiesta en El Remanso (Av. Trapiche km 4.5, Comas) desde la 1:00 p.m. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/20, con descuentos especiales por Cyber.

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Para quienes prefieren la salsa, el sábado 2 de mayo la cita es con Zaperoko, la resistencia salsera del Callao, en La Roro Pollada del C.C. Festiva (Cercado de Lima). El evento promete tarde de sabor, música y buena comida, ideal para disfrutar en grupo y bailar hasta el anochecer.

La orquesta Zaperoko posa con sus distintivos trajes rosados y su mascota, el Pantera, en un evento promocional para “Una Noche de Salsa 14”.

Ryan Castro: el fenómeno urbano llega a Lima

Uno de los espectáculos internacionales más esperados llega con Ryan Castro, el popular “Cantante del Guetto”, quien se presentará el sábado 2 de mayo en Costa 21. El artista colombiano, reconocido por éxitos como “Jordan” y “Mujeriego”, ha logrado un sold out anticipado, con el 90% de entradas vendidas antes de la fecha. El show promete ser uno de los puntos más altos del fin de semana, atrayendo a miles de jóvenes amantes del género urbano.

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Celebraciones en regiones: fiestas para todos los gustos

El Día del Trabajador no solo se vive en Lima. En el norte, La Bella Luz se reencontrará con sus seguidores en Chepén y Trujillo, presentándose en el local Magestic y el Club Trujillo en una noche dedicada a quienes “luchan y acompañan siempre”. En el sur, la gira de Grupo 5 animará Moquegua, Ilo y otras ciudades, llevando la fiesta a miles de trabajadores y sus familias.

En Tacna, Puno y Camaná, la agenda incluye conciertos, ferias y actividades comunitarias para celebrar la fecha. Cada región suma su propio color y tradición al feriado, demostrando la diversidad y riqueza cultural del país.

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El feriado largo por el Día del Trabajo llega con cumbia, salsa, música andina y fiestas en distintos escenarios del país. Conoce aquí la agenda completa. La Bella Luz.

Opciones para todos: cultura, gastronomía y actividades al aire libre

Más allá de la música, el feriado largo es ideal para explorar actividades culturales, ferias gastronómicas y eventos al aire libre. Parques, museos y centros recreativos preparan actividades especiales para grandes y chicos, incluyendo talleres, exhibiciones y espacios de esparcimiento.

La oferta gastronómica se intensifica en mercados y restaurantes, que aprovechan el movimiento para ofrecer menús especiales y platos típicos. La tradición de la pollada, sobre todo en eventos como el de Zaperoko, reúne a familias y amigos en torno al sabor y la música.

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Consejos para disfrutar el feriado con responsabilidad

Las autoridades recomiendan celebrar con responsabilidad, planear con anticipación y adquirir entradas solo en puntos oficiales para evitar inconvenientes. Se aconseja también el uso de transporte seguro y respetar las normas de seguridad en recintos masivos.

Con una oferta tan variada de conciertos, festivales y actividades, el Día del Trabajador 2026 se perfila como una de las celebraciones más animadas del año, invitando a todos los peruanos a rendir homenaje al esfuerzo y la dedicación con alegría y unión.

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