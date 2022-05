“Hola, guapo”, la frase con la que Melissa Paredes quiso volver a conquistar a Rodrigo Cuba tras ampay

Melissa Paredes le escribió Hola, guapo a Rodrigo Cuba tras pedirle perdón por ampay. (Foto: Instagram/ ATV)

Rodrigo Cuba se encargó de quemar la pradera durante su última entrevista con Magaly Medina. El programa de la periodista emitió la segunda parte del encuentro con el futbolista, donde contó el minuto a minuto de cómo se enteró del ampay que protagonizó su entonces esposa con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, eso no fue todo, reveló que la actriz le pidió perdón y empezar desde cero.

El deportista no se calló nada y contó que tras destaparse el ampay, la modelo le pidió perdón y hasta cambió de número de celular para no estar en contacto con el bailarín. Declaraciones que sorprendió a muchos, pues la joven en reiteradas ocasiones señaló que no regresaría con el padre de su hija, pues ya no había amor de pareja desde hace mucho.

Incluso, Melissa Paredes indicó que estaba separada de Rodrigo Cuba desde mucho antes de tener una relación con Anthony Aranda, palabras que descalificó el futbolista a través de un comunicado y en su reciente entrevista.

“En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp. Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo, si quieres esforzarte por recuperar esto, es tu tema, yo no lo voy a hacer’”, contó ante una atónita Magaly Medina.

“Ella se cambió de número para un borrón y cuenta nueva, le dije que era su decisión. Al final, llega esa noche y fue en ese momento que le digo que tiene que empezar a pagar sus cosas y ella me dice que ya no quiere nada”, acotó Cuba, indicando que le sorprendió que un día diga que va a luchar por su familia y otro se eche para atrás.

Sobre todo porque en todo momento, Melissa le pedí que saque su comunicado porque la estaba perjudicando y estaba sin trabajo..

“En ese ínterin de esos días intentó convencerme a que saque mi comunicado. ‘Saca tu comunicado por favor, me has hecho daño, me he quedado sin trabajo’, me dijo”, comentó.

LAS FRASE TENTADORA: “HOLA, GUAPO”

Sin embargo, eso no fue todo, porque Melissa Paredes tuvo intención de conquistarlo nuevamente. El jugador del Sport Boys cuenta que un día recibe un mensaje inesperado del nuevo número de la modelo. “Hola, guapo”, le escribió la joven, frase que Rodrigo no le dio importancia.

“Justo me he tomado el trabajo de revisar ese WhatsApp ayer en la noche. Es la primera conversación que tengo con ella de su nuevo número y todavía me pone: ‘Hola guapo’”, contó el deportista.

Sin embargo, su la intención de Melissa cambió cuando su exesposo le comunica que debe empezar a pagar las cuentas a medias, y que mucho menos iba a sacar el comunicado. “Cuando yo llego y le digo que pague la mitad de sus cosas me dijo que ya no quería nada conmigo y que no iba a intentar nada, porque vio que tampoco iba a sacar el comunicado y hasta el día de hoy sigue ahí colgado”, sentenció.

“HOLA, GUAPO” DESATA GRACIOSOS MEMES

Tras estas declaraciones los memes no se hicieron esperar. Muchos usuarios no tardaron en publicar en la cuenta de Twitter ocurrentes imágenes relacionadas a la frase “Hola, Guapo”. Y es que son varios los que tomaron con sorpresa esta reciente confesión, generándoles una gran creatividad. Aquí algunas reacciones:

Memes tras declaraciones de Rodrigo Cuba.

Memes tras declaraciones de Rodrigo Cuba. (Foto: Twitter)

Memes tras declaraciones de Rodrigo Cuba. (Foto: Twitter)

