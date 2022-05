Madre de Melissa Paredes admite que sí sabía de Anthony Aranda: “Yo era su confidente”

Madre de Melissa Paredes aclara que sí sabía que su hija estaba separada de Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Bastante furiosa, Celia Rodríguez Taboada apareció en América Hoy para defender a Melissa Paredes. La mujer indicó que su hija ya estaba separada de Rodrigo Cuba cuando inició su romance con Anthony Aranda. “Yo soy su confidente”, indicó la señora.

Rodríguez aclaró que rechaza totalmente el ampay que protagonizó su hija y no dudó en llamarle la atención, pero no por el propio destape, sino por haber confiado en el futbolista, quien salió al frente para desmentir su separación.

“Por supuesto, yo sí sabía (de la separación), no sé las fechas exactas, fue aquí en mi casa que ella vino a contarme: ‘mamá, hemos terminado’, pero fue mucho antes del ampay. Me dijo: ‘No le digas a la mamá de Rodrigo, no lo sabe, él dice que lo va a manejar’. Estoy cometiendo una infidencia, pero me gusta hablar con la verdad”, indicó Celia Rodríguez en ‘América Hoy’.

Consultada por si considera que su hija inició muy pronto su relación con Anthony Aranda, Doña Celia aceptó que sí, pero también lo hizo su exyerno Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

“Si fue muy pronto, pero la otra persona ya también al mes ya estaba con otra persona y su hija, por qué no se fijan en los dos y solo lo hacen con mi hija y con mi nieta. Yo no voy a juzgar al gato Cuba, pero a mi hija se la juzgan”, señaló muy consternada.

En otro momento, Janet le preguntó si sabía de la relación con Anthony Aranda, a lo que ella indicó que en efecto, pues siempre ha sido la confidente de su hija.

“Yo ya sabía, yo soy confidente de mi hija y ella es confidente mía. Yo sé todo sino que hay cosas que no puedo hablar porque no me compete, yo no te puedo hablar de tiempos, de cosas porque ella ya es adulta”, aseguró.

SACA CARA POR ANTHONY ARANDA

Rodríguez no toleró que se le critique a su hija por su relación con Anthony Aranda, pues ella ya está divorciada. Incluso, respondió sobre la foto de su nieta en las piernas del bailarín. Doña Celia explicó que tanto ella como Melissa Paredes protegen a las pequeña, y que no es justo que se le juzgue a la madre, cuando el padre tiene un trato similar con la hija de Ale Ventura.

“La situación de Ale Venturo y el Activador son diferentes, el cómo empezaron su relación”, indicó Janet Barboza, a lo que la mujer contestó de inmediato: “¿Qué tiene que ver eso? A mí no me importa cómo empezó una cosa y la otra. (…) “Ellos son adultos, si le creen a mi hija o no, no me importa, lo principal es mi nieta”.

La madre de Melissa Paredes no dudó en aprovechar este enlace para arremeter contra Janet Barboza y reprocharle por criticar a la modelo. Incluso, además que solo repite lo que los demás dicen si saber el contexto.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente”, manifestó muy enojada.

La mamá de Melissa Paredes se enlazó con América Hoy para defender a su hija de las acusaciones de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

